Loi sur les urgences : le courrier électronique de Lucki indique que d’autres outils étaient disponibles

OTTAWA –

Les documents soumis à la Commission d’urgence de l’ordre public montrent que la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, ne croyait pas que les responsables avaient utilisé «tous les outils disponibles» pour démanteler les manifestations anti-mandat à Ottawa, avant que la Loi sur les mesures d’urgence ne soit invoquée.

Dans un e-mail adressé à Mike Jones, chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, daté juste après minuit le 14 février, le jour où le gouvernement a invoqué la loi, Lucki a écrit que les responsables disposaient d’autres outils qui avaient déjà été pris en compte dans les plans pour mettre fin aux manifestations. .

Bien que Lucki n’ait pas encore témoigné devant la commission – elle devrait comparaître devant elle dans les semaines à venir – elle a précédemment déclaré au comité parlementaire spécial chargé d’examiner la loi qu’elle n’avait jamais entendu la police demander explicitement l’utilisation de la loi.

Dans l’e-mail, Lucki a énuméré les pouvoirs “utiles” que la loi donnerait aux forces de l’ordre, notamment l’interdiction de rassemblement public dans un plus large éventail d’espaces désignés, l’interdiction pour les manifestants d’apporter de l’essence et du diesel dans la zone de manifestation, la perturbation des téléphones portables et le pouvoir de la police. pour obtenir des dépanneuses dans la manifestation.

Le commissaire de la GRC a également écrit que les forces de l’ordre pourraient interdire de se rendre dans la zone de manifestation et éloigner les mineurs des manifestations, si la Loi sur les mesures d’urgence était invoquée. Mais Lucki a ajouté qu’il y avait encore des pouvoirs inexploités sans les mesures d’urgence.

“Cela dit, je suis d’avis que nous n’avons pas encore épuisé tous les outils disponibles qui sont déjà disponibles grâce à la législation existante”, a écrit Lucki dans son e-mail à Jones.

Elle a déclaré que certaines accusations pourraient encore être portées en vertu du Code criminel, et que l’Ontario déclarant l’état d’urgence quelques jours auparavant a également aidé les forces de l’ordre “à fournir des outils de dissuasion supplémentaires à notre boîte à outils existante”.

“Ces outils existants sont pris en compte dans nos plans existants et seront utilisés en temps voulu si nécessaire”, a ajouté Lucki.

Mendicino a déclaré que l’e-mail de Lucki ne changeait pas son évaluation selon laquelle la loi sur les urgences était nécessaire, et cela ne nie pas ses commentaires antérieurs selon lesquels la loi a été utile pour mettre fin aux manifestations.

« Rien de tout cela, bien sûr, ne change son témoignage devant le Comité permanent de la sécurité publique le printemps dernier, où elle a dit très clairement que la Loi sur les mesures d’urgence était nécessaire pour régler la situation sur le terrain, non seulement à Ottawa, mais partout au pays, tant pacifiquement et rapidement”, a déclaré Mendicino aux journalistes mardi.

“C’était une décision du gouvernement”, a-t-il ajouté. Nous avons écouté attentivement les conseils que nous recevions à l’époque, nous avons consulté divers partenaires provinciaux, territoriaux, etc., mais nous avons pris la décision parce que c’était nécessaire… et cela a fonctionné. »

Le chef par intérim de la police d’Ottawa, Steve Bell, a été interrogé sur la communication entre Lucki et Jones lors de son témoignage devant la commission lundi.

Bell avait également déclaré précédemment qu’il n’avait pas demandé l’utilisation de la loi, mais que les outils qu’elle offrait aux forces de l’ordre étaient utiles pour débarrasser le centre-ville d’Ottawa des camions.

L’avocat Brendan Miller, qui représente les manifestants du “Freedom Convoy”, a demandé à Bell s’il était d’accord avec l’évaluation de Lucki qu’il existait des outils inutilisés à la disposition des forces de l’ordre avant l’invocation de la loi, ce à quoi Bell a répondu que c’était une “perspective” Lucki doit être interrogé.

“J’ai été très clair sur la manière dont nous utilisons les dispositions de la loi d’urgence pour exécuter réellement notre plan et créer une stabilité autour de l’exécution de notre plan”, a déclaré Bell.

“Je crois… qu’il aurait pu y avoir d’autres opportunités”, a-t-il également déclaré. “Ce que j’ai dit, et je le répète, c’est que nous avons tiré parti de la loi d’urgence telle qu’elle est sortie pour créer une plate-forme très stable, pour pouvoir accéder aux dépanneuses, pour pouvoir faire les quatre ou cinq différentes [things] que j’ai identifié. Ainsi, bien que ces capacités existent, absolument, dans ce que le commissaire Lucki a identifié, la loi d’urgence a créé une plate-forme très stable, un environnement stable pour que nous puissions exécuter notre plan.”