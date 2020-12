Bruxelles est sur le point de dévoiler mardi des propositions visant à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques.

La réglementation historique de la Commission européenne, la loi sur les marchés numériques et la loi sur les services numériques, vise à freiner l’hégémonie des multinationales dominantes et à les forcer à être plus transparentes sur la façon dont le contenu est classé, annoncé et supprimé.

Cela fournirait également aux entreprises technologiques un ensemble de règles harmonisées à l’échelle de l’UE à suivre et confirmerait l’ambition de l’Union de devenir le leader mondial de la réglementation numérique.

«Les deux propositions ont un seul objectif: nous assurer que nous, en tant qu’utilisateurs, avons accès à un large choix de produits et services sûrs en ligne», a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère numérique. déclaration.

« Et que les entreprises opérant en Europe peuvent concurrencer librement et équitablement en ligne comme elles le font hors ligne. C’est un monde unique. Nous devrions pouvoir faire nos achats en toute sécurité et faire confiance aux informations que nous lisons. Parce que ce qui est illégal hors ligne l’est tout autant. illégal en ligne », a-t-elle ajouté.

Loi sur les marchés numériques

La loi sur le marché numérique veut obliger les grandes entreprises à permettre l’émergence d’acteurs alternatifs et à empêcher les abus de leurs positions dominantes.

Pour ce faire, il veut interdire « un certain nombre de pratiques » qui, selon lui, sont « clairement injustes », comme empêcher les utilisateurs de désinstaller des logiciels ou applications préinstallés.

On s’attendrait également à ce que les contrôleurs d’accès – plates-formes – mettent en place «de manière proactive» certaines mesures, notamment en permettant aux logiciels de sociétés tierces de fonctionner correctement et d’interagir avec leurs propres services.

Les entreprises pourraient être condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires pour violation grave et continue de la concurrence.

Loi sur les services numériques

La loi sur les services numériques exigerait que les plateformes numériques assument la responsabilité de supprimer le contenu illégal, du discours de haine aux produits contrefaits. Cela créerait également des «sauvegardes» pour les utilisateurs dont le contenu a été supprimé par erreur par les plateformes.

La Commission souhaite également plus de transparence sur la publicité en ligne des plateformes et sur les algorithmes utilisés pour recommander du contenu aux utilisateurs. Enfin, il souhaite imposer de nouvelles règles sur la traçabilité des utilisateurs professionnels sur les places de marché en ligne, pour aider à traquer les vendeurs de biens ou services illégaux.

Pour la première fois, les régulateurs ont défini de très grandes plates-formes considérées comme des gardiens comme celles comptant plus de 45 millions d’utilisateurs, soit l’équivalent de 10% de la population du bloc.

Quel est le contexte?

La législation actuelle appliquée pour les entreprises technologiques du bloc, la directive sur le commerce électronique, remonte à l’an 2000.

Alors que de grands acteurs comme Amazon et Google étaient déjà opérationnels à l’époque, plusieurs autres qui ont depuis remodelé le paysage technologique – et démocratique – ne l’étaient pas. Cela inclut Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et TikTok.

Les nouvelles règles proposées pourraient encore prendre des mois, voire des années, avant de devenir loi. Le devra encore être approuvé par le Parlement européen et le Conseil des États membres européens.