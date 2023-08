Loi sur les patrons de la mafia, 30 co-conspirateurs mystérieux et un complot démasqué : les principaux points à retenir de l’acte d’accusation de Trump en Géorgie

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump a maintenant été frappé de sa quatrième inculpation pénale – le laissant face à 91 accusations combinées dans deux États et deux affaires fédérales et la perspective du reste de sa vie derrière les barreaux.

Le 14 août, un grand jury du comté de Fulton, en Géorgie, a rendu un acte d’accusation accusant l’ancien président et 18 de ses alliés les plus fidèles d’avoir tenté d’annuler l’élection présidentielle de 2020 dans l’État.

« L’accusé Donald John Trump a perdu l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 », indique l’acte d’accusation.

« L’un des États qu’il a perdus était la Géorgie. Trump et les autres accusés accusés dans cet acte d’accusation ont refusé d’accepter que Trump ait perdu, et ils ont sciemment et délibérément rejoint un complot visant à modifier illégalement le résultat de l’élection en faveur de Trump.

« Ce complot contenait un plan et un objectif communs pour commettre deux ou plusieurs actes d’activité de racket dans le comté de Fulton, en Géorgie, ailleurs dans l’État de Géorgie et dans d’autres États. »

Dans l’acte d’accusation général, M. Trump a été inculpé de 13 chefs d’accusation: violation du statut de RICO, complot en vue de se faire passer pour un officier public, deux chefs de complot en vue de commettre un faux, deux chefs de complot en vue de faire de fausses déclarations sous serment, deux chefs de complot en vue de déposer faux documents, deux chefs d’accusation de sollicitation d’un officier public, de dépôt de faux documents, de complot en vue de solliciter de fausses déclarations et de fausses déclarations.

L’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a également été accusé de 13 chefs d’accusation, tandis que les autres complices présumés – dont l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’avocat de « Kraken » Sidney Powell et l’ancien publiciste de Kanye West Trevian Kutti – font face à moins d’accusations.

Voici quelques-uns des principaux points à retenir de l’acte d’accusation de 98 pages :

Trump et ses alliés inculpés en vertu de la loi sur les patrons de la mafia

Inculpés en vertu de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), les 19 accusés sont accusés d’avoir dirigé une entreprise criminelle dans le but de s’assurer que M. Trump reste au pouvoir à tout prix.

Le statut RICO est une loi sur le racket de l’ère Richard Nixon adoptée à l’origine pour poursuivre les groupes criminels organisés et les syndicats du crime mafieux.

En bref, cela permet aux procureurs de porter différentes accusations contre plusieurs personnes qui se livrent toutes à des activités criminelles dans le but d’atteindre un objectif criminel.

Les 19 accusés ont été accusés d’avoir violé le statut RICO de la Géorgie.

L’acte d’accusation accuse M. Trump et ses alliés d’avoir orchestré et dirigé une entreprise criminelle dans le comté de Fulton, en Géorgie, et ailleurs, pour « accomplir l’objectif illégal de permettre à Donald J. Trump de saisir le mandat présidentiel, à compter du 20 janvier 2021. ”.

Fani Willis annonce des accusations contre « l’entreprise criminelle » (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

« Cette organisation criminelle constituait une entreprise au sens de ce terme dans OCGA § 16-14-3(3), c’est-à-dire un groupe d’individus associés de fait. Les défendeurs et les autres membres et associés de l’entreprise avaient des liens et des relations entre eux et avec l’entreprise », lit-on.

Les membres et associés de l’organisation criminelle « se sont livrés à diverses activités criminelles connexes, y compris, mais sans s’y limiter, de fausses déclarations et écrits, l’usurpation d’identité d’un officier public, la falsification, le dépôt de faux documents, l’influence de témoins, le vol d’ordinateur, l’intrusion informatique, l’intrusion informatique dans la vie privée, le complot pour frauder l’État, les actes impliquant le vol et le parjure ».

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déjà utilisé le statut RICO pour porter des accusations radicales l’année dernière contre un gang qui s’est livré à une série de vols très médiatisés.

L’utilisation du statut RICO est quelque peu ironique pour l’un des accusés, M. Giuliani, étant donné qu’il s’est fait un nom en tant qu’ancien avocat américain qui a poursuivi des groupes criminels organisés en utilisant ce même acte.

Dans la biographie de sa page « fonds pour la liberté » – qui sollicite des dons – il se vante d’avoir « été le pionnier de l’utilisation du statut RICO pour retirer des entreprises massives non seulement à la mafia, mais également à d’autres groupes du crime organisé et de la drogue illégale, escroc de Wall Street des hommes, des politiciens corrompus, des membres du Congrès à de nombreux responsables municipaux, étatiques et fédéraux ».

30 mystérieux co-conspirateurs

Alors que M. Trump et 18 de ses proches alliés ont tous été inculpés pour leur implication dans l’entreprise criminelle, l’acte d’accusation mentionne également 30 autres co-conspirateurs mystérieux.

Ces co-conspirateurs présumés ne sont pas nommés dans l’acte d’accusation mais sont simplement appelés « co-conspirateurs Individu 1 à Individu 30 ».

Ces personnes n’ont été accusées d’aucun crime, mais feraient partie de l’organisation criminelle qui s’est livrée à des activités criminelles pour maintenir M. Trump au pouvoir.

Donald Trump avec Rudy Giuliani en 2020 (AFP via Getty Images)

« Accusés Donald John Trump, Rudolph William Louis Giuliani, John Charles Eastman, Mark Randall Meadows, Kenneth John Chesebro, Jeffrey Bossert Clark, Jenna Lynn Ellis, Ray Stallings Smith III, Robert David Cheeley, Michael A. Roman, David James Shafer, Shawn Micah Tresher Still, Stephen Cliffgard Lee, Harrison William Prescott Floyd, Trevian C. Kutti, Sidney Katherine Powell, Cathleen Alston Latham, Scott Graham Hall, Misty Hampton, co-conspirateurs non inculpés Individu l à Individu 30, et d’autres connus et inconnus du Grand Jury, a constitué une organisation criminelle dont les membres et associés se sont livrés à diverses activités criminelles connexes, y compris, mais sans s’y limiter, de fausses déclarations et écrits, usurper l’identité d’un officier public, faux, dépôt de faux documents, influencer des témoins, vol d’ordinateur, intrusion informatique, atteinte à la vie privée, complot en vue de frauder l’État, actes de vol et parjure », lit-on dans l’acte d’accusation.

L’identité de certains des complices présumés est plus facile à déterminer que d’autres.

Par exemple, l’acte d’accusation fait référence à un appel téléphonique du 15 novembre 2020 passé par M. Giuliani au co-conspirateur non inculpé Individu 2 dans lequel il a laissé un message vocal d’environ 83 secondes « faisant des déclarations concernant la fraude lors de l’élection du 3 novembre 2020 ». dans le comté de Fulton, Géorgie ».

Il a déjà été signalé que M. Giuliani avait tenté de laisser un message vocal ce jour-là au sénateur Tommy Tuberville – mais avait accidentellement appelé le mauvais numéro.

Bien que l’identité de bon nombre des co-conspirateurs présumés non inculpés reste floue, l’autre mystère est de savoir pourquoi ces 30 personnes n’ont pas été inculpées des 19 autres membres de l’entreprise criminelle présumée – et si elles pourraient être poursuivies en justice.

Lien bizarre avec Kanye West

L’acte d’accusation révèle un lien étrange entre l’entreprise criminelle présumée et Kanye West, car l’un des 18 coaccusés de M. Trump faisait partie du cercle restreint du rappeur.

Trevian Kutti, 51 ans, travaillait comme publiciste pour West.

Dans le vaste acte d’accusation, descellé le 14 août, les procureurs allèguent que M. Kutti a été recruté par le co-accusé Harrison Floyd et a voyagé de Chicago, Illinois, à Atlanta, Géorgie, pour tenter d’entrer en contact avec Ruby Freeman.

Mme Freeman était une travailleuse électorale du comté de Fulton qui a été faussement accusée de fraude électorale par les alliés de M. Trump – et a fait face à une multitude de harcèlement à cause de cela.

M. Kutti s’est rendu au domicile de Mme Freeman dans le comté de Cobb, en Géorgie, le 4 janvier 2021 – deux jours avant l’émeute du Capitole et la certification des votes électoraux – mais n’a pas réussi à la contacter, selon l’acte d’accusation.

L’inculpation en Géorgie contre l’ancien président Donald Trump (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Il aurait ensuite appelé Mme Freeman et lui aurait dit qu’elle était en danger mais qu’il pouvait l’aider.

Les procureurs allèguent que M. Kutti a tenté de faire pression sur Mme Freeman pour qu’elle admette de fausses allégations de fraude – l’avertissant qu’elle risquerait d’être arrêtée si ce n’était pas le cas. Cela faisait partie de l’un des aspects clés de l’entreprise criminelle qui visait à faire pression sur les travailleurs électoraux et les fonctionnaires pour qu’ils contribuent aux efforts visant à renverser l’élection.

Les tweets de Trump reviennent le hanter

Les preuves présentées dans l’acte d’accusation comprennent des commentaires publics, des appels téléphoniques, des réunions à la Maison Blanche et, bien sûr, les discours que M. Trump et certains de ses alliés ont prononcés à ses partisans quelques instants avant qu’une foule ne prenne d’assaut le Capitole américain.

Mais il y a une autre chose qui est particulièrement revenue hanter M. Trump : ses tweets.

Des dizaines de ses tweets sont cités dans le cadre des 41 chefs d’accusation de l’acte d’accusation.

Parmi les plus notables figuraient les tweets de M. Trump le matin du 6 janvier 2021.

« Si le vice-président @Mike_Pence vient à notre place, nous gagnerons la présidence. De nombreux États veulent décertifier l’erreur qu’ils ont commise en certifiant des numéros incorrects et même frauduleux dans un processus NON approuvé par leurs législatures d’État (ce qui doit être le cas). Mike peut le renvoyer ! » il a écrit.

Dans un autre tweet, il a écrit : « Les États veulent corriger leurs votes, dont ils savent maintenant qu’ils étaient basés sur des irrégularités et des fraudes, et les processus corrompus n’ont jamais reçu l’approbation législative. Tout ce que Mike Pence a à faire est de les renvoyer aux États-Unis, ET NOUS GAGNERONS. Fais-le Mike, c’est le moment de faire preuve d’un courage extrême !

L’acte d’accusation indique que ces deux tweets étaient « un acte manifeste dans la poursuite du complot ».

M. Trump a été banni de Twitter à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier – ce qui l’a incité à lancer sa propre plateforme Truth Social où il continue de déchaîner ses diatribes incontrôlées. Son compte Twitter a été réactivé en novembre par le nouveau patron de la plateforme, Elon Musk.

Une brèche dans l’équipement de vote révélée

L’acte d’accusation expose les détails d’un complot peu connu visant à enfreindre les systèmes de vote dans le comté de Coffee, en Géorgie – en accédant illégalement aux données privées des électeurs dans le cadre d’une tentative visant à prouver la fraude électorale.

L’avocat de «Kraken» Sidney Powell a été un acteur clé de ce complot qui s’est poursuivi longtemps après l’émeute du Capitole et l’investiture du président Joe Biden – les procureurs décrivant les activités de racket présumées jusqu’en janvier, février et avril 2021.

Donald Trump s’adresse aux partisans de l’Ellipse près de la Maison Blanche à Washington, DC, le 6 janvier 2021 (AFP via Getty Images)

Selon l’acte d’accusation, des co-conspirateurs non inculpés « ont accédé illégalement à certaines données copiées à partir de l’équipement de Dominion Voting Systems au Coffee County Board of Elections & Registration Office dans Coffee County, Géorgie, en téléchargeant lesdites données à partir d’un serveur géré par Sullivan Strickler LLC ».

Le co-accusé Misty Hampton a également autorisé des co-conspirateurs non inculpés à accéder à des zones non publiques du bureau des élections du comté de Coffee et à accéder à l’équipement Dominion Voting Systems, selon l’acte d’accusation.

Un allié de Trump a admis qu’il ne pouvait pas légalement annuler les élections avant le 6 janvier

Lors d’une réunion deux jours avant l’émeute du Capitole du 6 janvier, l’un des principaux acteurs de l’entreprise criminelle présumée a admis qu’il ne pouvait légalement annuler l’élection, selon l’acte d’accusation.

Le 4 janvier 2021, M. Trump et l’avocat et coaccusé John Eastman ont rencontré le vice-président de l’époque, Mike Pence, le chef de cabinet de M. Pence, Marc Short, et l’avocat de M. Pence, Greg Jacob, au bureau ovale de la Maison Blanche.

Au cours de la réunion, les procureurs allèguent que M. Trump et M. Eastman ont poussé M. Pence soit à rejeter les votes électoraux de certains États, soit à retarder la session conjointe du Congrès le 6 janvier – lorsque les votes du collège électoral seraient certifiés pour le président Joe Biden.

Cela faisait partie d’un élément clé du complot visant à maintenir M. Trump au pouvoir, qui se concentrait fortement sur la pression sur M. Pence et prétendait à tort au peuple américain qu’il avait le pouvoir d’empêcher M. Biden de prendre ses fonctions.

Pourtant, malgré ces affirmations publiques, l’acte d’accusation allègue que M. Eastman savait que ce n’était pas le cas et l’a admis lors de la réunion à laquelle a assisté M. Trump.

« Au cours de la réunion, John Charles Eastman a admis que les deux options violaient la loi sur le décompte électoral. Il s’agissait d’un acte manifeste dans la poursuite du complot », allègue l’acte d’accusation.