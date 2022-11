Loi sur les mesures d’urgence : Windsor a envisagé de retarder le plan de dégagement du pont

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré l’hiver dernier au premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, que la police ne devrait pas avoir besoin de plus d’outils juridiques pour évacuer les manifestants du pont Ambassador à Windsor, selon des preuves publiées mardi dans le cadre d’une enquête publique.

Une lecture de leur conversation du 9 février a été soumise à la Commission d’urgence de l’ordre public, qui enquête sur la décision du gouvernement de mettre en place des pouvoirs d’urgence dans le but d’éliminer les barrages de protestation au centre-ville d’Ottawa et à plusieurs passages frontaliers.

C’était cinq jours avant que Trudeau n’invoque la Loi sur les mesures d’urgence.

Il a déclaré que Ford avait déclaré à Trudeau que la réouverture du pont Ambassador était la priorité et que le procureur général de l’Ontario examinait des moyens légaux de donner à la police plus d’outils pour y faire face.

“Vous ne devriez pas avoir besoin de plus d’outils – des outils juridiques – ils barricadent l’économie (ontarienne) et causent des millions de dégâts par jour et nuisent à la vie des gens”, a déclaré Trudeau en réponse, selon le document.

“Nous devons réagir rapidement à cela.”

Des manifestants ont bloqué le pont Ambassador, un passage frontalier clé vers Detroit, le 7 février dans le cadre d’une série de manifestations contre les restrictions liées à la COVID-19 et le gouvernement libéral qui se déroulaient à travers le Canada. Ils ont immédiatement installé le camp et ont refusé de partir.

La manifestation a mis fin à 600 millions de dollars de commerce par jour et a empêché les travailleurs essentiels de traverser le pont, a appris la commission par le biais d’autres preuves.

Le gouvernement libéral a décidé de mettre en place des pouvoirs d’urgence le 14 février, le jour même où le pont Ambassador a rouvert à la circulation.

Le document montre que Trudeau a pressé Ford pour savoir si la Police provinciale de l’Ontario, dont Ford lui avait dit qu’elle se rendait, comprenait l’urgence.

Ford a déclaré qu’il partageait la frustration du Premier ministre et a déploré qu’il ne puisse pas diriger la police.

Au moins à Windsor, a-t-il dit, la police avait un plan. C’était différent à Ottawa, où à ce moment-là, les manifestants avaient occupé les rues du centre-ville près de la Colline du Parlement pendant plus d’une semaine.

“Ils agiront, mais sans les diriger, il est difficile de décrire leur plan de match”, a déclaré Ford à propos de la Police provinciale de l’Ontario.

“C’est critique, je t’entends. Je vais nettoyer leur a– avec une brosse métallique.”

Le document a été montré au surintendant de la Police provinciale de l’Ontario. Dana Earley, qui a témoigné devant la commission mardi. Elle a dit qu’elle n’avait jamais subi d’ingérence politique lorsqu’elle a agi en tant que commandant des incidents critiques pendant le blocus du pont.

La Commission d’urgence de l’ordre public, qui est requise en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, a prévu des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre.

Au cœur de la question est de savoir si la déclaration d’urgence et les pouvoirs en vertu de la loi étaient nécessaires pour éliminer les manifestations qui ont obstrué le centre-ville d’Ottawa pendant des semaines et inspiré des blocages ailleurs au pays, motivés par l’opposition aux mesures COVID-19.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 novembre 2022.