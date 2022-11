Loi sur les mesures d’urgence : Tamara Lich sera contre-interrogée

OTTAWA –

Un avocat représentant les résidents d’Ottawa conteste l’affirmation de l’organisatrice du “Freedom Convoy”, Tamara Lich, selon laquelle on ne lui a jamais dit de partir alors que sa manifestation massive bloquait la ville l’hiver dernier.

Lich est contre-interrogé aujourd’hui dans le cadre d’une enquête publique sur l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence en février.

Elle et d’autres organisateurs ont déclaré hier à la Commission d’urgence de l’ordre public que la police n’avait jamais directement dit aux manifestants de partir.

Paul Champ, l’avocat représentant les résidents et les entreprises d’Ottawa, a rappelé à la commission que GoFundMe avait mis fin à la campagne de financement de Lich parce que la manifestation était considérée comme une occupation illégale.

Il dit que la ville et la province ont déclaré l’état d’urgence et que les résidents locaux ont intenté une action en justice contre les organisateurs et ont demandé pourquoi Lich n’avait pas pris cela comme un message pour partir.

Lich dit que les manifestants avaient également un message, et cela la préoccupait davantage à l’époque.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 novembre 2022.