Loi sur les mesures d’urgence : les libéraux publieront des documents du cabinet

OTTAWA –

Le gouvernement libéral fédéral a accepté de fournir des documents sensibles du Cabinet à l’enquête examinant son utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence lors de la manifestation du « Freedom Convoy ».

La Commission d’urgence de l’ordre public a déclaré mardi que le gouvernement avait accepté une demande de ne pas revendiquer le privilège du Cabinet sur les documents “critiques” que le Premier ministre Justin Trudeau et ses ministres ont pris en compte dans la décision.

Il a déclaré que le gouvernement s’était engagé à prendre la mesure extraordinaire de fournir “toutes les contributions qui étaient devant le cabinet” lorsqu’il a déclaré l’urgence en février, des semaines après le début des manifestations de convoi qui ont pris le contrôle du centre-ville d’Ottawa et ont éclaté aux passages frontaliers.

Sur les 371 commissions d’enquête fédérales qui ont été appelées depuis la Confédération, c’est seulement la quatrième qui a reçu un tel accès, a noté la commission.

Il a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu les documents mais s’attend à ce qu’ils arrivent “sous peu”.

Le bureau de Trudeau n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La nouvelle est survenue quelques heures après que le commissaire Paul Rouleau a publié une liste de participants à qui il a accordé un plein droit de participation à l’enquête, y compris les organisateurs de convois, les forces policières et les trois paliers de gouvernement.

Ceux qui ont obtenu le statut à part entière comprennent les gouvernements fédéral, de l’Alberta et de la Saskatchewan, les villes d’Ottawa et de Windsor, en Ontario, le Service de police d’Ottawa, la Fédération de la police nationale et un groupe de 10 organisateurs de convois, dont Tamara Lich, Tom Marazzo et Chris Barber.

La qualité pour agir signifie qu’ils seront informés à l’avance des informations soumises en preuve avant l’enquête, ainsi que certains privilèges, tels que la possibilité de suggérer ou de contre-interroger des témoins.

La Police provinciale de l’Ontario a été autorisée à participer pleinement, à l’exception du contre-interrogatoire des témoins ou de la production d’énoncés de politique.

Lich, qui, avec Barber, fait face à des accusations criminelles liées au convoi, a été arrêtée lundi en Alberta pour violation des conditions de sa mise en liberté sous caution, a annoncé la police d’Ottawa.

Rouleau a accordé la qualité pour agir aux chefs de convoi, ainsi qu’à une société à but non lucratif appelée Freedom 2022 Human Rights and Freedoms, en raison de leur “rôle clé dans les événements qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence”.

Mais il a nié avoir qualité pour agir auprès de divers autres participants et partisans du convoi, dont certains ont vu leurs comptes bancaires gelés en vertu de la loi, affirmant que “le simple fait d’être témoin d’événements pertinents ne justifie pas en soi l’octroi d’une qualité pour agir”.

Il a également rejeté la demande de qualité pour agir des conservateurs fédéraux.

Le parti avait cherché à participer au motif que les travaux de la commission auraient un impact considérable sur les députés actuels et futurs, et a déclaré dans sa demande qu’il avait un “intérêt de réputation substantiel et direct” dans l’enquête.

Rouleau a écrit dans sa décision que la CPP n’a pas démontré en quoi ses intérêts sur une gamme de questions factuelles et de politique publique diffèrent de ceux du public en général.

Le commissaire a déclaré que l’enquête doit rester un processus indépendant et non partisan, notant qu’un comité mixte spécial de la Chambre des communes et du Sénat a été chargé d’examiner l’utilisation des pouvoirs de la Loi sur les mesures d’urgence.

« Nous respectons la décision du (de la) commissaire, mais nous ne faisons pas confiance à ce gouvernement libéral pour être transparent ou responsable et nous continuerons à utiliser tous les moyens disponibles pour nous assurer que le gouvernement libéral rend des comptes », a déclaré Dane Lloyd, porte-parole conservateur. pour la préparation aux situations d’urgence, a déclaré dans un communiqué fourni tôt mardi.

Les conservateurs avaient fait pression pour que les libéraux accordent à l’enquête l’accès aux documents du Cabinet.

La commission n’a pas encore indiqué si Trudeau ou des ministres du cabinet seront appelés à témoigner lors des audiences publiques qui devraient commencer en septembre.

En plus des groupes qui ont obtenu un statut complet, d’autres entités, dont l’Association canadienne des chefs de police, des associations commerciales d’Ottawa, des groupes industriels et des organisations de la société civile, ont obtenu un statut partiel leur permettant de ne présenter que certains types de soumissions.

L’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, qui a démissionné de son poste le lendemain du jour où Ottawa a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence, sera autorisé à produire des documents, à présenter des observations sur des questions factuelles, de preuve et de politique et à interroger des témoins, et le gouvernement du Manitoba a obtenu l’autorisation pour fournir des observations écrites.

Le gouvernement Trudeau a déclenché la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, une semaine après que les manifestants ont bloqué pour la première fois le pont Detroit-Windsor Ambassador et plusieurs semaines après ce qu’il a appelé «l’occupation illégale» du centre-ville d’Ottawa par des manifestants anti-lockdown et leurs véhicules.

C’était la première fois qu’un gouvernement invoquait la loi depuis son adoption en 1988.

Les mesures temporaires prévues par la loi ont donné aux autorités une plus grande latitude pour procéder à des arrestations, imposer des amendes, remorquer des véhicules et geler des avoirs.

Trudeau a révoqué la déclaration d’urgence le 23 février, deux jours après que le NPD s’est joint aux libéraux dans une motion de la Chambre des communes affirmant le choix de son gouvernement d’utiliser les pouvoirs exceptionnels.

La commission, que le gouvernement était tenu de mettre en place en vertu des dispositions de la loi sur les mesures d’urgence, est mandatée pour fournir un rapport final au Parlement d’ici le 20 février 2023.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 juin 2022.