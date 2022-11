Loi sur les mesures d’urgence : les chefs de convoi témoignent à l’enquête

OTTAWA –

Les organisateurs du “Freedom Convoy” devraient témoigner à l’enquête publique sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence à partir d’aujourd’hui.

Les témoins devraient faire la lumière sur la conception des manifestations d’une semaine qui ont paralysé les rues d’Ottawa l’hiver dernier.

Plusieurs des organisateurs de la manifestation, dont Tamara Lich, Chris Barber et Pat King, font face à des accusations criminelles liées à leur implication.

Barber devrait être le premier à témoigner.

L’enquête enquête sur les événements qui ont conduit à la déclaration d’urgence du gouvernement fédéral le 14 février, des semaines après les manifestations qui avaient paralysé le centre-ville d’Ottawa et se sont propagées dans des blocages frontaliers ailleurs.

Jusqu’à présent, cela a brossé un tableau de confusion et de chaos parmi les forces de police et les niveaux de gouvernement alors que les responsables tentaient de comprendre comment réagir.

Selon tous les témoignages à ce jour, l’idée du convoi vers Ottawa semble avoir été inspirée par une vidéo TikTok de deux camionneurs.

Brigitte Belton, qui devrait témoigner après Barber, a été l’une des premières personnes à en concevoir l’idée.

Barber a été l’un des premiers organisateurs, conduisant de sa maison de la Saskatchewan à Ottawa en janvier, avec Lich à ses côtés pendant une grande partie du voyage.

Les deux sont co-accusés de méfait criminel, d’entrave à la police et de conseil aux autres de commettre des méfaits et d’intimidation pour leurs actions pendant la manifestation.

Les manifestants ont commencé à arriver à Ottawa le 28 janvier pour exprimer leur colère et leur opposition au gouvernement fédéral et aux restrictions liées à la COVID-19, y compris les mandats de vaccination.

La manifestation a rapidement évolué vers ce que la police et les responsables gouvernementaux ont décrit comme une occupation totale, avec des manifestants bloquant la circulation, klaxonnant des camions et installant un camp dans les rues de la ville.

La zone à l’extérieur de la Colline du Parlement n’a été dégagée que quelques semaines plus tard, après qu’Ottawa eut invoqué la Loi fédérale sur les mesures d’urgence le 14 février.

Les audiences de la Commission d’urgence de l’ordre public ont commencé à la mi-octobre et devraient se poursuivre jusqu’à la fin novembre.

Lich a assisté à la majorité des audiences, assis dans une zone de visionnement public avec des amis et une petite poignée de partisans. Barber est arrivé à Ottawa la semaine dernière et a brièvement assisté à l’une des audiences.

Tard lundi, la commission a signalé qu’elle avait l’intention d’appeler Jeremy MacKenzie, le fondateur du groupe en ligne “Diagolon”, pour témoigner vendredi par vidéoconférence.

MacKenzie était présent lors des manifestations à Ottawa et le groupe comprend d’autres membres qui ont soutenu le convoi.

L’avocat de MacKenzie a déposé une demande auprès de la commission demandant qu’il témoigne en l’absence du public et des parties ou sous le coup d’une interdiction de publication et affirmant que sa présence à Ottawa l’hiver dernier était « légale et pacifique ».

Il est actuellement dans une prison de la Saskatchewan et s’est vu refuser sa libération plus tôt ce mois-ci après avoir été arrêté en Nouvelle-Écosse en vertu d’un mandat pancanadien.

Il a été accusé de voies de fait, de braquage d’une arme à feu, de méfait et d’utilisation d’une arme à autorisation restreinte de manière négligente après que la police a reçu un rapport concernant une agression présumée près de Viscount, en Saskatchewan, en novembre 2021.

MacKenzie a également été accusé en Nouvelle-Écosse de 13 infractions liées aux armes à feu en janvier et de harcèlement et d’intimidation en mars après une manifestation anti-masque devant le domicile du médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er novembre 2022.