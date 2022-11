Loi sur les mesures d’urgence : les chefs de convoi témoignent à l’enquête

OTTAWA –

La manifestation « Freedom Convoy » qui a bloqué le centre-ville d’Ottawa pendant des semaines l’hiver dernier a commencé avec deux chauffeurs de camion sur TikTok et a rapidement évolué vers quelque chose qu’aucun organisateur ne pouvait contrôler, a annoncé mardi une enquête publique.

L’organisateur Chris Barber a témoigné que l’idée a germé après avoir reçu un message sur le site de médias sociaux d’un collègue chauffeur de camion, Brigitte Belton, à l’improviste.

Elle parlait d’organiser une manifestation contre les mandats de vaccination du gouvernement fédéral contre la COVID-19 pour les camionneurs qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, a déclaré Barber.

Avant longtemps, les deux avaient réuni un groupe lâche d’organisateurs principaux, dont Pat King. En moins de deux semaines, des milliers de camions et de manifestants se dirigent vers Ottawa.

Il n’y avait pas de chef officiel du convoi, a déclaré Barber.

Mais ils n’étaient même pas arrivés à Ottawa avant le début des divisions entre les organisateurs, a déclaré Barber à la commission chargée d’enquêter sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour finalement éliminer la manifestation.

“C’était une lutte de pouvoir la plupart du temps”, a déclaré Barber à la barre des témoins mardi.

Ces luttes de pouvoir en cours ont rendu difficile la coordination des camions qui sont arrivés et ont finalement bloqué la majeure partie du centre-ville d’Ottawa, a appris l’enquête.

Et Barber a insisté sur le fait que les organisateurs à Ottawa n’avaient rien à voir avec des manifestations similaires qui bloquaient les passages frontaliers à travers le pays.

Barber, 47 ans, a été le premier de plusieurs organisateurs à témoigner à l’enquête publique cette semaine.

La Commission d’urgence de l’ordre public est chargée de déterminer si le gouvernement était justifié de déclencher la Loi sur les mesures d’urgence jamais utilisée auparavant le 14 février. Elle tient des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre et a jusqu’à présent entendu les résidents d’Ottawa et les associations professionnelles, les autorités municipales et la police.

Barber, qui dirige sa propre entreprise de camionnage à Swift Current, en Saskatchewan, a été accueilli par quelques applaudissements de la part des spectateurs lorsqu’il est entré dans la salle d’audience publique.

Il se décrit lui-même comme un “troll” sur Internet qui a admis avoir publié en ligne des mèmes racistes et anti-musulmans. Il a également affiché un drapeau confédéré dans ses entreprises. Il a dit que ces drapeaux étaient toujours là dans son garage, mais pas exposés.

Barber a été arrêté le 17 février et accusé de méfait, d’entrave à la police et de conseil aux autres de commettre des méfaits et de l’intimidation. Il est co-accusé avec sa collègue organisatrice Tamara Lich, et leur procès devrait avoir lieu l’année prochaine.

Alors que les chauffeurs se dirigeaient vers la capitale, Barber a déclaré que certains d’entre eux s’inquiétaient du rôle de Pat King, qui avait aidé à organiser le convoi.

King, qui avait un large public, avait suggéré dans l’une de ses vidéos sur les réseaux sociaux que le Premier ministre allait “attraper une balle”. Plusieurs participants voulaient qu’il reste à la maison en conséquence, a déclaré Barber.

En réponse, Barber a diffusé une courte vidéo TikTok appelant les participants à la manifestation à garder leurs actions pacifiques et à respecter les forces de l’ordre.

“Quiconque se joint à cette manifestation ou à ce convoi, d’un océan à l’autre, doit respecter les règles du convoi et je suis très sérieux”, a-t-il averti sévèrement depuis ce qui semble être la cabine de son camion la semaine du 24 janvier. .

Mais au moment où les manifestants sont arrivés à Ottawa, Barber a déclaré qu’il avait eu du mal à convaincre certains camions d’accepter même de dégager des voies pour les véhicules d’urgence.

“Je me souviens de la première fois que nous avons visité Kent (Street), nous avons travaillé toute la journée, nous avons ouvert cette voie et nous étions si fiers de nous. Nous sommes revenus le lendemain matin et c’était à nouveau complètement bouché”, a-t-il déclaré, faisant référence à à l’une des artères qui s’étendent vers le nord jusqu’à la Colline du Parlement à partir de l’autoroute centrale d’Ottawa.

Le dégagement des voies à une intersection majeure à l’est de l’enceinte parlementaire a été particulièrement difficile, a déclaré Barber. L’intersection était principalement occupée par les membres d’un groupe québécois appelé les Farfadaas.

La Police provinciale de l’Ontario a décrit les Farfadaas comme un groupe quasi souverainiste antigouvernemental dans un rapport de renseignement présenté comme preuve dans le cadre de l’enquête.

Steeve Charland, un membre du groupe qui fait face à des accusations criminelles liées à son implication dans la manifestation, a déclaré mardi à la commission qu’il avait eu peu de contacts avec les organisateurs du convoi d’origine.

Le témoignage a clairement indiqué que divers groupes associés au convoi ne pouvaient même pas s’entendre sur la raison pour laquelle ils se trouvaient dans la ville.

Barber a déclaré qu’il était souvent en désaccord avec un autre organisateur, James Bauder, qui dirige un groupe appelé Canada Unity. Le groupe avait déjà un itinéraire tracé vers Ottawa au moment où Barber et Belton ont commencé à travailler sur leurs propres plans de manifestation.

Le groupe de Bauder avait également préparé un “protocole d’entente” exigeant que la gouverneure générale Mary Simon et le Sénat obligent Trudeau et les gouvernements provinciaux à éliminer toutes les restrictions COVID-19 et les mandats de vaccination.

“Nous ne sommes jamais venus à Ottawa pour quoi que ce soit, ce n’était même pas sur les cartes”, a déclaré Barber à propos du protocole d’entente. Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le protocole d’entente et a déclaré à la commission qu’il ne l’avait pas lu et ” ne le lira jamais.”

Le nombre de personnes qui ont participé à la manifestation dépassait les rêves les plus fous de Barber, a-t-il déclaré à l’enquête.

Lorsque son propre groupe de convoi est arrivé à Ottawa en provenance de l’Ouest canadien, il s’attendait à être escorté par la police jusqu’à l’une des deux aires de rassemblement installées dans des parcs près de la Colline du Parlement.

Au lieu de cela, il a déclaré que la police l’avait escorté jusqu’à la rue Wellington, devant la Cour suprême du Canada. La rue était déjà bondée de camions qui étaient arrivés avant Barber et ses partisans.

“Je ne sais pas comment les choses se sont si mal passées lorsque nous sommes arrivés”, a déclaré Barber à la commission chargée d’enquêter sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les mesures d’urgence dans le but de mettre fin aux manifestations.

Il a dit qu’il aurait été préférable que les camions quittent les rues principales en premier lieu.

“Occuper ou stationner dans toute la ville n’a jamais fait partie des raisons pour lesquelles nous sommes venus”, a-t-il déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er novembre 2022.