Loi sur les mesures d’urgence : les chefs de convoi témoignent à l’enquête

OTTAWA –

L’arrivée de l’organisateur du “Freedom Convoy” Chris Barber à Ottawa en janvier n’était pas ce à quoi il s’attendait, a-t-il déclaré mardi lors d’une enquête publique.

Il pensait qu’il serait conduit dans l’une des deux zones de rassemblement des parcs près de la Colline du Parlement, où lui et un convoi de partisans partageant les mêmes idées protesteraient contre les mandats de vaccination contre la COVID-19.

Il a été surpris d’être escorté par la police dans son gros camion – équipé d’un autocollant chargé de jurons visant Trudeau – directement sur la rue Wellington, qui était déjà encombrée de camions.

“Je ne sais pas comment les choses se sont si mal passées lorsque nous sommes arrivés”, a déclaré Barber à la commission chargée d’enquêter sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les mesures d’urgence dans le but de mettre fin aux manifestations.

Il a dit qu’il aurait été préférable que les camions quittent les rues principales en premier lieu.

“Occuper ou stationner dans toute la ville n’a jamais fait partie des raisons pour lesquelles nous sommes venus”, a-t-il déclaré.

Barber, 47 ans, est le premier de plusieurs organisateurs qui prendront la barre des témoins lors de l’enquête publique cette semaine.

La Commission d’urgence de l’ordre public est chargée de déterminer si le gouvernement était justifié de déclencher la Loi sur les mesures d’urgence jamais utilisée auparavant le 14 février. Elle tient des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre et a jusqu’à présent entendu les résidents d’Ottawa et les associations professionnelles, les autorités municipales et la police.

Barber, qui dirige sa propre entreprise de camionnage à Swift Current, en Saskatchewan, a été accueilli par quelques applaudissements de la part des spectateurs lorsqu’il est entré dans la salle d’audience publique.

Il a déclaré à l’enquête que le but de la manifestation, du moins au début, était d’amener le gouvernement fédéral à écouter les préoccupations des camionneurs concernant les mandats de vaccination contre la COVID-19 pour les camionneurs qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis.

L’organisation de la manifestation s’est réunie rapidement après qu’il a été contacté par une collègue chauffeur de camion, Brigitte Belton, a-t-il déclaré à la commission.

“C’était complètement organique, tout s’est complètement mis en place”, a-t-il déclaré.

Belton est entré en contact avec d’autres personnes partageant les mêmes idées, dont James Bauder, qui dirigeait une organisation appelée Canada Unity. Ce groupe planifiait déjà un convoi vers Ottawa et avait un itinéraire tracé et prêt.

Après cela, Barber a déclaré que les plans se sont rapidement concrétisés via les réseaux sociaux.

En deux semaines, des milliers de camions et de manifestants sont arrivés au centre-ville d’Ottawa, où ils ont finalement bloqué les rues de la ville pendant près d’un mois.

Barber est un “troll” d’Internet autoproclamé qui a admis avoir publié en ligne des mèmes racistes et anti-musulmans. Il a également affiché un drapeau confédéré dans ses entreprises. Il a dit que ces drapeaux étaient toujours là dans son garage, mais pas exposés.

Il a été arrêté le 17 février et accusé de méfait, d’entrave à la police et de conseil aux autres de commettre des méfaits et de l’intimidation. Il est co-accusé avec sa collègue organisatrice Tamara Lich, et leur procès devrait avoir lieu l’année prochaine.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er novembre 2022.