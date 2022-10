Loi sur les mesures d’urgence : le chef de la police d’Ottawa par intérim, Steve Bell, témoigne

OTTAWA –

Dans les jours qui ont précédé la manifestation de masse à Ottawa l’hiver dernier, la police n’avait pas de renseignements suggérant que le “convoyage de la liberté” utiliserait les citoyens locaux comme “point de levier”, a déclaré lundi le chef de la police par intérim, Steve Bell.

Bell a fait ce commentaire lors de son témoignage devant la Commission d’urgence de l’ordre public qui enquête sur l’utilisation par le gouvernement libéral fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour dégager les manifestants.

Bell était chef adjoint et responsable du renseignement lorsque le convoi a commencé, mais a été élevé au rang de chef par intérim à la mi-février après la démission de Peter Sloly.

L’avocat de la Commission, Frank Au, a passé la matinée à interroger Bell sur les renseignements de la police avant la manifestation, y compris une évaluation de la menace que la police a préparée pour l’arrivée prévue du convoi à Ottawa le 29 janvier.

La commission a appris la semaine dernière qu’une association hôtelière locale avait averti la ville d’Ottawa et la police avant l’arrivée des manifestants qu’ils réservaient des chambres pour 30 jours.

L’évaluation de la menace du 29 janvier, préparée par la section du renseignement de sécurité de la police d’Ottawa, a noté une augmentation des publications sur les réseaux sociaux suggérant que la violence devrait être utilisée si le gouvernement ne reconnaît pas le convoi, mais affirme qu’aucune menace ou plan crédible n’a été identifié.

“Les membres du convoi semblent s’approvisionner en nourriture et en fournitures, ce qui pourrait indiquer qu’ils ont des plans à long terme pour rester à Ottawa”, indique le rapport. Il a également ajouté que les émotions lors de la manifestation pourraient être vives et que la circulation pourrait être perturbée.

Mais Bell a témoigné que les renseignements disponibles avant l’arrivée des manifestants ont montré que le convoi serait en grande partie un événement de trois jours, avec seulement un petit nombre restant plus d’un week-end.

Il a également déclaré à la commission que les services de renseignement ont indiqué qu’il y avait beaucoup de personnes impliquées dans le convoi, mais qu’elles avaient été “extrêmement légales”, alors qu’elles se dirigeaient vers Ottawa.

“C’étaient des gens qui se déplaçaient à travers le pays déterminés à être entendus, mais ils étaient pacifiques”, a déclaré Bell. “Ils ont indiqué que leur intention était d’être pacifiques lorsqu’ils sont arrivés ici.”

Bell a dit que ce n’est pas ce qui s’est finalement passé.

Au cours de son témoignage, Bell a déclaré à plusieurs reprises que la manifestation de trois semaines avait infligé “violence”, “blessures” et “traumatismes” aux habitants de la ville.

Des témoignages antérieurs de certains habitants du centre-ville et de conseillers municipaux locaux ont brossé un tableau à la commission d’un anarchie existant dans le centre-ville au cours des semaines qui ont suivi l’arrivée des manifestants.

Des témoins ont déclaré vivre avec un klaxon sans fin et des responsables de la ville ont expliqué comment le blocus avait perturbé de nombreux services et fermé des entreprises.

Bell a témoigné lundi que rien dans les renseignements ne prévenait que les manifestants finiraient par utiliser les résidents d’Ottawa comme dommages collatéraux. Il a défendu la collecte de renseignements et la planification de la police à l’époque en affirmant que la force était habituée à gérer de grandes manifestations, mais qu’elle n’avait aucune expérience de travail avec un groupe comme les organisateurs de convois.

“Rien n’indique que les manifestants vont utiliser les citoyens de notre communauté comme levier pour faire entendre leur voix.”

Bell a déclaré que sur la base des renseignements que la police avait avant l’arrivée des manifestants, ils ne pensaient pas qu’ils avaient le droit légal de leur refuser l’accès au centre-ville.

Un avis juridique a été préparé à ce sujet pour Bell avant la manifestation. Il a déclaré que la Charte des droits et libertés et d’autres lois devaient être prises en compte, et “lorsque des individus ou des groupes n’entravent pas ou n’obstruent pas la circulation des véhicules pendant de longues périodes, ils conservent le droit de manifester jusqu’à ce qu’il n’engage ni n’implique conduite illicite. »

“Je crois que nous n’étions pas préparés à ce qui s’est passé”, a déclaré Bell.

Il a témoigné que la police a tiré des leçons de sa gestion des protestations du convoi. Il a souligné leur réponse à la manifestation “Rolling Thunder”, que les manifestants ont organisée plusieurs mois plus tard, mais n’a pas conduit à des blocages prolongés.

Au cours de cette manifestation, la police a empêché les véhicules d’entrer dans le centre-ville.

“Un camion n’est pas une entité protégée par la Charte des droits et libertés”, a déclaré Bell lundi. “Les gens sont.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 octobre 2022.