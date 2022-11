Loi sur les mesures d’urgence : l’avocat Keith Wilson témoigne

OTTAWA –

L’avocat de “Freedom Convoy”, Keith Wilson, a déclaré qu’il n’aurait jamais imaginé que le gouvernement fédéral utiliserait la force contre des “Canadiens non violents et pacifiques” lorsqu’il a encouragé les manifestants à continuer de s’opposer aux restrictions de COVID-19 à Ottawa après que les libéraux ont invoqué la Loi sur les mesures d’urgence.

Wilson a témoigné de son implication dans la manifestation à la Commission d’urgence de l’ordre public, l’enquête publique chargée d’enquêter sur la décision d’invoquer la loi, mercredi.

Après que la loi a été invoquée le 14 février, la police a averti les manifestants qu’ils devraient quitter le centre-ville d’Ottawa, où plusieurs centaines de véhicules bloquaient les rues depuis environ trois semaines.

Wilson et son équipe ont écrit au chef par intérim de la police d’Ottawa, Steve Bell, pour dire qu’à son avis, la police n’avait pas le pouvoir d’empêcher une manifestation pacifique au centre-ville.

Le message de la police et d’autres « selon lequel tout citoyen canadien n’était plus autorisé à marcher dans le centre-ville d’Ottawa ou à tenir une pancarte devant son Parlement n’était pas juridiquement exact et était contraire à la Charte », a témoigné Wilson mercredi.

À ce moment-là, “il était évident” que la police prévoyait une sorte d’opération, a-t-il déclaré.

L’un des organisateurs du convoi, Chris Barber, a invité Wilson à faire une vidéo TikTok avec lui pour encourager les manifestants à rester dans le noyau le 15 février.

“Cette ordonnance d’urgence du gouvernement fédéral ne restreint pas le droit de réunion pacifique des Canadiens”, a déclaré Wilson dans la vidéo, qui a été publiée par la commission.

Il a dit aux téléspectateurs qu’il semblait que la police “se préparait”, mais qu’une façon d’empêcher que cela se produise était que les Canadiens “viennent à Ottawa dès que vous pouvez arriver ici et soutenez les camionneurs”.

Le 18 février, la police a lancé une opération majeure pour arrêter et chasser les manifestants du centre-ville.

Au cours de son témoignage, on a demandé à Wilson s’il craignait d’encourager les manifestants à mettre leur propre sécurité en danger lors de l’opération policière.

“Je suis un Canadien et je n’aurais jamais imaginé que notre gouvernement, notre gouvernement fédéral, utiliserait ce niveau de force contre des Canadiens non violents et pacifiques”, a-t-il déclaré.

La décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence est intervenue après des semaines de ce que le premier ministre Justin Trudeau a qualifié d ‘«occupation illégale» du centre-ville d’Ottawa et des récits de frustration des habitants de la région, dont beaucoup ont critiqué la réponse de la police.

La commission est chargée de déterminer si le gouvernement était justifié de déclencher la législation jamais utilisée auparavant. Il tient des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 novembre 2022.