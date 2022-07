Loi sur l’avortement en Géorgie : retour sur ce que les sociétés de production hollywoodiennes ont dit à propos du tournage dans l’État

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

De nombreuses sociétés de production ont fait une déclaration il y a trois ans – elles se sont engagées à arrêter de tourner en Géorgie ou au moins à “reconsidérer” après que le gouverneur Brian Kemp a signé le projet de loi sur l’avortement de l’État.

La loi a été adoptée en 2019, mais un juge fédéral l’a jugée inconstitutionnelle et l’a bloquée. Maintenant, une cour d’appel fédérale a annulé la décision du tribunal inférieur, permettant à la loi d’entrer en vigueur le 20 juillet.

La décision de la cour d’appel fédérale était attendue après que la Cour suprême des États-Unis eut statué en juin qu’il n’y avait pas de droit constitutionnel à l’avortement dans l’affaire Dobbs c. Jackson.

La législation géorgienne, connue sous le nom de Living Infants Fairness and Equality (Life) Act, ou projet de loi sur les «battements de cœur», interdit l’avortement après la détection d’un battement de cœur fœtal – parfois dès six semaines. La loi géorgienne comprend des exceptions pour le viol et l’inceste, à condition qu’un rapport de police soit déposé. Il permet également des avortements ultérieurs lorsque la vie de la mère est en danger ou qu’une condition médicale grave rend un fœtus non viable.

Maintenant que le panel de trois juges de la 11e Cour d’appel du circuit des États-Unis a autorisé l’entrée en vigueur de la loi, voici un aperçu des entreprises hollywoodiennes qui ont juré de boycotter la Géorgie ainsi que de ce que d’autres ont dit :

Force de couleur

Color Force, la société de production à l’origine des quatre films “Hunger Games”, s’est engagée à cesser de produire des films en Géorgie à l’époque, le Atlanta Journal-Constitution signalé.

Les trois derniers films de la franchise ont été tournés à Atlanta. La préquelle de la franchise intitulée “La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents”, qui devrait sortir en 2023, semble tourner en Pologne.

Films meurtriers

Christine Vachon, PDG de Killer Films, faisait également partie de ceux qui se sont engagés à boycotter l’État comme lieu de tournage. La société de production, qui ne semble pas avoir tourné dans l’État, est spécialisée dans les films indépendants, tels que “Carol”.

“Killer Films ne considérera plus la Géorgie comme un lieu de tournage viable jusqu’à ce que cette loi ridicule soit annulée”, avait alors tweeté Vachon.

Mark Duplass de Duplass Brothers Productions

Mark Duplass, co-fondateur de Duplass Brothers Production, s’est adressé à Twitter pour condamner la nouvelle loi.

“Ne confiez pas vos affaires à la Géorgie”, écrivait-il à l’époque.

“Voulez-vous vous engager avec moi à ne rien filmer en Géorgie jusqu’à ce qu’ils renversent cette législation rétrograde?” Duplass, dont la société ne semble pas non plus avoir tourné en Géorgie, a ajouté.

Aucune des sociétés de production énumérées ci-dessus n’a répondu lorsque Fox News Digital leur a demandé si elles continueraient à boycotter l’État dans de multiples demandes de commentaires.

Pendant ce temps, les grandes sociétés de production ont toutes déclaré que le projet de loi “battement de cœur” pourrait “avoir un impact” sur la prise de décision, ou qu’elles “reconsidéreraient” la Géorgie comme lieu de tournage en 2019.

NBCUniversal

“Si l’une de ces lois est confirmée, cela aurait un impact important sur notre prise de décision quant à l’endroit où nous produirons notre contenu à l’avenir”, a déclaré NBCUniversal dans un communiqué de 2019, faisant référence aux lois sur l’avortement dans plusieurs États dans lesquels la société filme, y compris la Géorgie.

En juin, il a été annoncé que NBCUniversal reprendrait un espace en Géorgie, en partenariat avec Grey Television, pour construire ses studios d’assemblage, selon l’Atlanta Journal-Constitution. Le studio de production devrait ouvrir en 2023.

“Gray Television est ravie d’étendre notre relation déjà solide avec NBCU”, a déclaré le président exécutif et chef de la direction de Gray, Hilton H. Howell, Jr., dans un communiqué. “La nouvelle entreprise annoncée aujourd’hui place les propres projets de studio de Gray dans une grande installation de production télévisuelle et cinématographique de première classe qui s’appuiera sur et augmentera sûrement le vaste bassin de professionnels qualifiés de l’industrie qui s’installent également ici dans le métroplex d’Atlanta.”

WarnerMedia

WarnerMedia avait initialement déclaré que si le projet de loi sur les «battements de cœur» se maintenait en Géorgie, la société de production «reconsidérerait» l’État comme un foyer pour de nouvelles productions.

“Nous opérons et produisons des œuvres dans de nombreux États et dans plusieurs pays à un moment donné et bien que cela ne signifie pas que nous sommes d’accord avec chaque position prise par un État ou un pays et leurs dirigeants, nous respectons la procédure régulière”, a déclaré WarnerMedia dans une déclaration à l’époque.

“Nous surveillerons la situation de près et si la nouvelle loi s’applique, nous reconsidérerons la Géorgie comme le foyer de toute nouvelle production. Comme c’est toujours le cas, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires de production et nos talents pour déterminer comment et où tourner n’importe quel film. projet.”

Netflix

Le PDG de Netflix, Ted Sarandos a noté que le site de streaming continuerait à filmer en Géorgie après l’adoption de la loi, mais si elle entrait en vigueur, la société “repenserait” son “investissement total” en Géorgie.

“Nous avons de nombreuses femmes travaillant sur des productions en Géorgie, dont les droits, ainsi que des millions d’autres, seront sévèrement restreints par cette loi”, a déclaré Sarandos. “C’est pourquoi nous travaillerons avec l’ACLU et d’autres pour le combattre devant les tribunaux. Étant donné que la législation n’a pas encore été mise en œuvre, nous continuerons à filmer là-bas, tout en soutenant les partenaires et les artistes qui choisissent de ne pas le faire. Si jamais cela devait arriver effet, nous repenserions tout notre investissement en Géorgie.”

Netflix a filmé plusieurs projets en Géorgie, y compris des parties de “Ozark” et “Stranger Things”.

NBCUniversal, WarnerMedia et Netflix n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires de Fox News Digital.

Studios Tyler Perry

Tout le monde n’a pas promis de boycotter. Tyler Perry a choisi de poursuivre son projet d’ouvrir un studio en Géorgie malgré la loi stipulant qu’il ne pouvait pas “juste se lever et partir”.

“Atlanta a été le rêve. C’était la terre promise”, a déclaré Perry en 2019. “Donc, quand je suis arrivé ici, tout cet état et cette ville ont été incroyables pour moi et je ne l’échangerais contre rien. De plus, je mettre 250 millions de dollars dans le sol ici et dans le studio. Ainsi, lorsque vous avez un quart de milliard de dollars assis dans le sol, vous ne pouvez pas simplement vous lever et partir.

Cependant, le cinéaste ne croit pas à la législation “battement de coeur”.

“Je ne crois pas qu’un homme puisse dire à une femme ce qu’elle peut faire de son corps ou de ses organes reproducteurs”, a-t-il déclaré.

Le 20 juillet, à la suite de la décision du tribunal, le gouverneur Kemp a déclaré : « Depuis son entrée en fonction en 2019, notre famille s’est engagée à servir la Géorgie d’une manière qui chérit et valorise chaque être humain, et la décision d’aujourd’hui du 11e circuit affirme notre promesse. pour protéger la vie à toutes les étapes.”

Cependant, la loi se heurte toujours à des obstacles juridiques alors que les fournisseurs d’avortement et les groupes de défense ont déposé mardi une nouvelle action en justice contestant la loi basée sur la protection de la vie privée dans la Constitution de l’État.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.