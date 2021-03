Les démocrates veulent renouveler à nouveau la loi sur la violence à l’égard des femmes expirée

La Chambre dirigée par les démocrates espère faire revivre une loi de l’ère Clinton pour renforcer les protections contre la violence domestique et la violence sexuelle pour les femmes. La loi sur la violence à l’égard des femmes est dans l’incertitude législative depuis qu’elle a expiré en 2018 en raison de différends de certains législateurs républicains. Les représentants Sheila Jackson Lee, D-Texas, Jerry Nadler, DN.Y., et Brian Fitzpatrick, R-Pa., L’un des seuls républicains à soutenir publiquement la législation à ce jour, ont présenté la Violence Against Women Reauthorization Act de 2021 à la début mars, qui est le Mois de l’histoire des femmes. Il sera examiné en comité mardi matin. La loi a été mise à jour et réautorisée trois fois – en 2000, 2005 et 2013. Les mises à jour au fil des ans ont bénéficié d’un soutien bipartite et ont inclus de nouveaux programmes pour protéger les femmes âgées et les femmes handicapées; financement obligatoire de la prévention et de l’éducation en matière de viol; et de nouvelles protections pour les victimes de la traite.

L’OMS discutera du vaccin AstraZeneca COVID-19

L’Organisation mondiale de la santé a programmé une réunion avec des experts en sécurité mardi pour discuter du vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca après que l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie aient suspendu son utilisation. L’OMS exhorte les pays à continuer à utiliser le vaccin, affirmant qu’il n’y a aucune preuve d’un lien avec des caillots sanguins. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que la suspension était une « mesure de précaution purement » en attendant une enquête plus approfondie. AstraZeneca a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter et qu’il y avait moins de cas de coagulation signalés chez ceux qui ont reçu le coup que Un responsable a déclaré que le vaccin pourrait gagner l’autorisation des États-Unis le mois prochain.

Dans plus de nouvelles sur les vaccins: Le Mississippi se joindra mardi à l’Alaska pour permettre à tous les adultes de se faire vacciner. Le gouverneur Tate Reeves a tweeté: « Obtenez vos amis photographiés – et revenons à la normale! »

Prévision des orages dans le sud, météo hivernale dans l’ouest

Les orages devraient caler sur le sud mardi, « conduisant à des séries d’averses de la Louisiane aux Carolines tout au long de la journée », selon AccuWeather. Dans le même temps, une tempête de neige frappe l’est en Californie et dans le nord-ouest du Pacifique. Ce système apportera plus de neige et de pluie en montagne, et d’ici mercredi matin, « s’intensifiera sur les plaines du sud », a averti le service météorologique. Il a dit que cela pourrait signifier plus d’orages, tornades et « averses torrentielles » en milieu de semaine au Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiane, Tennessee, Mississippi et Alabama. Le temps fait suite à une tempête hivernale dans les montagnes Rocheuses, qui a fermé des routes, annulé des vols et déclenché des avertissements d’avalanche au cours du week-end.

Le juge du procès Chauvin pourrait peser sur un éventuel retard du procès

Mardi, le juge qui préside le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pourrait se demander si la procédure sera retardée en raison de l’annonce la semaine dernière que les dirigeants de la ville paieront 27 millions de dollars à la famille de George Floyd dans le cadre d’un règlement dans un procès pour mort injustifiée. . Les jurés potentiels seront interrogés sur leur connaissance de l’affaire, s’ils l’ont vue aux nouvelles et comment ils ont répondu à un questionnaire de 13 pages. Douze jurés et deux alternatives seront sélectionnés. Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré – qui a été ajouté la semaine dernière – et d’homicide involontaire coupable. Floyd, un homme noir, est décédé en garde à vue le 25 mai 2020, lorsque Chauvin, qui est blanc, a pressé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes.

Que faire avec ce test de stimulation?

Maintenant que l’IRS a lancé son outil «Obtenir mon paiement» avec des informations sur les nouveaux paiements COVID, les Américains éligibles planifient quoi faire avec leurs chèques de 1400 $. Une enquête récente de la Deutsche Bank a révélé que de nombreux jeunes Américains – entre 25 et 34 ans – se tournent vers l’avenir. La moitié des répondants prévoient de dépenser 50% de leurs paiements de secours COVID-19 sur les stocks. D’autres envisagent de construire leur pécule: plus de la moitié des répondants ont augmenté leurs investissements en actions au cours de l’année écoulée, avec un peu moins de la moitié (45%) investissant pour la première fois, selon l’enquête. Les experts disent quoi que vous fassiez, assurez-vous de définir une stratégie à long terme.