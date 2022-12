Loi sur la souveraineté de l’Alberta: Trudeau ne dit rien de faux

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que même s’il “ne cherche pas à se battre” avec l’Alberta, le gouvernement fédéral ne retire rien de la table en ce qui concerne la façon dont il pourrait répondre à la nouvelle “loi sur la souveraineté” de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith.

“Nous savons que les pouvoirs exceptionnels que le premier ministre choisit d’accorder au gouvernement albertain pour contourner l’Assemblée législative de l’Alberta font froncer les sourcils en Alberta”, a déclaré Trudeau aux journalistes alors qu’il se rendait à une réunion du caucus libéral mercredi.

« Nous allons voir comment cela se déroule. Je ne vais rien retirer de la table, mais je ne cherche pas non plus la bagarre. Nous voulons continuer à être là pour servir les Albertains », a déclaré Trudeau. .

Mardi, Smith a présenté la «Sovereignty Within a United Canada Act» à l’Assemblée législative, proposant de donner à son cabinet de nouveaux pouvoirs pour réécrire les lois provinciales sans adopter de loi pour le faire, tout en essayant de rassurer les Albertains sur le fait que cela n’a rien à voir avec le fait de quitter le pays.

“Une longue et douloureuse histoire de mauvais traitements et d’abus constitutionnels de la part d’Ottawa a causé pendant des décennies une énorme frustration aux Albertains”, a déclaré Smith aux journalistes. “En réponse, nous disons enfin au gouvernement fédéral : ‘Pas plus.’ Il est temps de défendre l’Alberta. »

Le projet de loi provincial a encore du chemin à parcourir avant de devenir loi, mais s’il devait être adopté, la loi permettrait à tout ministre du Cabinet, y compris le premier ministre, d’identifier les initiatives et les lois fédérales jugées inconstitutionnelles ou « nuisibles aux Albertains ». et présenter une motion à l’Assemblée législative pour l’invoquer.

Alors que le gouvernement de l’Alberta a indiqué un certain degré de confiance dans le fait que sa législation survivrait à une contestation judiciaire, le gouvernement provincial s’est engagé à continuer de respecter les décisions des tribunaux, ce qui n’était pas clair lorsque Smith a initialement proposé une «loi sur la souveraineté».

“De toute évidence, nous allons examiner cela de très, très près et réfléchir aux implications”, a déclaré Trudeau. “Mais nous voyons déjà un certain nombre d’Albertains exprimer une réelle inquiétude… Ce sont des choses qui vont évidemment se jouer au cours des semaines et des mois à venir.”

La présentation de cette législation au début de son mandat était un engagement clé dans la candidature à la direction de Smith pour remplacer l’ancien premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, qui a démissionné de son siège à l’Assemblée législative mardi après avoir exprimé de vives inquiétudes quant au fait que la proposition était une «attaque frontale contre la règle de loi », qui pourrait conduire la province à devenir une « république bananière ».

Une déclaration de mercredi du gouvernement albertain a cherché à minimiser «la mesure dans laquelle la loi autorisera le Cabinet à modifier la législation», en essayant de montrer comment de futurs amendements à la législation existante ne seraient possibles qu’après un débat et un vote. Cependant, ce processus est moins complet que le processus d’adoption de la législation.

“La raison d’être de ce processus est simplement de donner à l’Assemblée législative un outil pour agir rapidement et efficacement pour protéger les Albertains des initiatives fédérales qui violent les droits constitutionnels ou de la Charte des Albertains ou qui nuisent autrement aux intérêts des Albertains”, a déclaré Ethan Lecavalier-Kidney. , attaché de presse du ministre de la Justice de l’Alberta, dans un communiqué.

Interrogée sur les efforts de clarification de l’Alberta, la chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notely, a déclaré que Smith et son gouvernement étaient “soit incroyablement incompétents, soit intentionnellement trompeurs”.

“La caractéristique même de leur conduite de cette façon ajoute encore plus d’incertitude au projet de loi le plus antidémocratique que nous ayons vu dans l’histoire de l’Alberta, en plus d’un projet de loi qui, même en principe, va considérablement compromettre notre croissance économique et notre stabilité économique, ” a déclaré Notley dans une interview sur Power Play de CTV News Channel. “Nous sommes donc très préoccupés par ce projet de loi. Et plus les gens le voient, plus ils sont inquiets.”

Avant le dépôt du projet de loi, les ministres du cabinet libéral fédéral, dont le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc, semblaient en grande partie garder leur poudre au sec. LeBlanc a déclaré aux journalistes mardi que même si certains des propos tenus au sujet du projet de loi lors de la course à la direction provinciale indiquaient que la loi relèverait de la compétence fédérale, il attendait de voir ce que la législation contenait réellement.

Maintenant qu’il a examiné de plus près, s’adressant aux journalistes après une réunion du caucus libéral mercredi matin, LeBlanc a déclaré qu’il restait “un grand nombre de hypothèses” alors que le projet de loi progresse à l’Assemblée législative provinciale où il fait déjà face à l’opposition.

“Avant que les gens ne commencent à parler de contestation des lois, je ne suis même pas sûr qu’il soit constitutionnel de contester une loi qui n’a pas été adoptée. Donc, je pense que tout cela peut être hypothétique. En fait, je ne pense pas… je suis allé à ce cours à la faculté de droit”, a déclaré LeBlanc. “Nous ne nous précipitons pas comme je l’ai dit hier, cherchant à déclencher des alarmes incendie ou à créer des querelles. Nous cherchons à travailler en collaboration… Le gouvernement de l’Alberta a le droit de présenter n’importe quelle loi qu’il veut devant l’Assemblée législative de l’Alberta. Je suppose qu’il sera débattu et finalement voté. Et notre gouvernement décidera à ce moment-là si c’est quelque chose que nous voulons entreprendre.”

De même, le député libéral du Québec Anthony Housefather a déclaré qu’en attendant de voir comment l’Alberta utiliserait ces nouveaux pouvoirs, il pense que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer “pour s’assurer que la Constitution du Canada est respectée”.

“C’est pourquoi j’ai pris une position aussi ferme contre les projets de loi 21 et 96 dans ma province d’origine, et je prendrais la même position contre la” loi sur la souveraineté “de l’Alberta.” Je ne pense pas que ce soit approprié pour notre province de déterminer si une loi fédérale excède ou non la constitutionnalité », a déclaré Housefather.

Interrogé par des journalistes sur la Colline du Parlement pour donner son avis sur la loi, le député conservateur de la Saskatchewan, Garnett Genuis, a déclaré mercredi en se rendant à une réunion du caucus conservateur qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de la lire.

“Je dirai simplement que je sais qu’il y a beaucoup de frustration en Alberta à propos des décisions du gouvernement Trudeau. Je pense qu’il y a aussi beaucoup de frustration dans d’autres provinces à propos de ces décisions”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le projet de loi du Parti conservateur uni de l’Alberta serait quelque chose sur lequel les conservateurs fédéraux prendraient position, Genuis a déclaré que même s’il pourrait y avoir des discussions et des débats au niveau fédéral sur la législation provinciale proposée, c’est à Trudeau de “répondre aux les mesures qu’il a prises qui ont causé ce genre de tension et de frustration.”

“Je pense que nous pourrions faire plus au niveau fédéral pour promouvoir l’unité nationale, pour promouvoir la compréhension et le respect entre les différentes régions”, a-t-il déclaré.

Dans une interview sur Power Play de CTV News Channel, le sondeur Nik Nanos a déclaré que même s’il n’est pas surprenant que s’en prendre au gouvernement fédéral fasse de “très bonnes politiques provinciales”, ce qu’il surveille, c’est s’il y aura d’autres provinces qui emboîteront le pas.

« Je pense que si cela s’étend au-delà d’une province à une autre, alors nous aurons tout un monde de douleur sur le front des relations fédérales-provinciales. Et je pense que pour les Canadiens qui ne s’inquiètent que de mettre de la nourriture sur la table et de payer les factures , la dernière chose qu’ils veulent, c’est une crise constitutionnelle.”



Avec des fichiers de Sean Amato de CTV News Edmonton, Jordan Kanygin de CTV News Calgary et La Presse canadienne