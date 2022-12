Loi sur la souveraineté de l’Alberta : l’UCP vote pour proposer des changements

La première ministre de l’Alberta dit qu’elle est d’accord avec son caucus pour apporter des modifications au projet de loi sur la souveraineté qu’elle a présenté la semaine dernière, tandis que le NPD a soutenu qu’il serait préférable de l’abandonner complètement.

Lundi, les députés du Parti conservateur uni ont voté pour proposer des amendements au projet de loi 1, la loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni.

Les changements verraient les pouvoirs unilatéraux accordés à Danielle Smith et à son cabinet retirés du projet de loi et limiteraient la portée de leur utilisation.

“Elle a perdu la confiance des gens avec ce maladroitement et ce trébuchement”, a allégué la chef du NPD Rachel Notley pendant la période des questions.

“Mon caucus a identifié certains problèmes qu’il souhaitait aborder. Ils voulaient obtenir des éclaircissements”, a déclaré Smith lors de sa réponse. “Et c’est le genre de leader que je suis, je veux m’assurer que nous faisons bien ce projet de loi et je suis reconnaissant que mon caucus propose des amendements.”

Notley a qualifié la législation de “tueur d’emplois” et elle a critiqué Smith pour la façon dont la loi a été rédigée et présentée aux Albertains.

Pendant des jours après que Smith a présenté le projet de loi, elle et les membres de son cabinet ont rejeté les accusations, y compris des juristes et des constitutionnalistes, selon lesquelles le projet de loi accordait un pouvoir incontrôlé.

“Elle a d’abord dit que nous avions tort. Ensuite, elle a prétendu que nous n’avions pas lu le projet de loi. Puis elle nous a traités de semeurs de peur. Maintenant, elle admet qu’il y a des problèmes alors que son caucus demande des amendements”, a déclaré Notley.

“Soit elle s’est fait prendre dans sa tentative de prendre le pouvoir et s’efforce maintenant désespérément de dissimuler cela, soit elle ne savait littéralement pas ce qu’il y avait dans sa facture.”

Plusieurs des ministres du cabinet de Smith ont également critiqué l’idée de la loi sur la souveraineté lorsqu’ils se sont présentés contre elle pour la direction de l’UCP.

Brian Jean, Rajan Sawhney et Travis Toews faisaient tous partie d’un groupe qui a qualifié la proposition d'”inconstitutionnelle” et de “conte de fées” en septembre. La semaine dernière, tous ont dit que leurs préoccupations avaient été prises en compte et qu’ils appuyaient la loi.

Le politologue Duane Bratt a déclaré que toute la situation était embarrassante pour le nouveau premier ministre.

“Il est surprenant, pour quelque chose qui était sa politique de signature, que plus de soin n’ait pas été mis dans sa rédaction”, a-t-il déclaré à CTV News Edmonton.

Après la révélation des amendements lundi, Bratt a tweeté sa réaction et quelques questions pointues au gouvernement.

“Il y a encore des problèmes importants, mais ces amendements traitent de deux des clauses les plus flagrantes. Deux baisses majeures en l’espace d’une semaine. Sur le projet de loi de signature du premier ministre. Délibéré ? Incompétent ? Les deux ?” Il a demandé.



Avec des fichiers de La Presse canadienne