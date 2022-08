Loi sur la réduction de l’inflation – Section locale de Shaw

Note de l’éditeur : Le président Joe Biden a promulgué le projet de loi de 750 milliards de dollars sur les soins de santé, les impôts et le climat le mardi 16 août 2022.

La loi sur la réduction de l’inflation (IRA) a été adoptée par le Sénat américain la semaine dernière et adoptée par la Chambre des représentants vendredi. Le président Joe Biden le signera.

Depuis que le président Biden a pris ses fonctions, 5,2 millions d’Américains ont obtenu une couverture santé et notre pays a atteint un taux record de personnes non assurées de seulement 8 %.

À la suite de l’IRA, Medicare aura enfin le pouvoir de négocier pour la toute première fois des prix plus bas pour certains médicaments sur ordonnance coûteux. Nous allons économiser des milliards de dollars grâce à cette action.

De plus, ce projet de loi place un plafond de 35 $ par mois sur le prix de l’insuline pour les personnes sous Medicare. Malheureusement, les républicains du Sénat ont supprimé cette option, puis les 50 ont voté non.

Cette législation est la plus grande victoire en matière de soins de santé pour le peuple américain depuis la loi sur les soins abordables il y a plus de dix ans. Il réduira le déficit, réduira les coûts et élargira l’accès à des soins de santé abordables, tout en réalisant le plus gros investissement de l’histoire pour faire face à la crise climatique mondiale.

Nous devrions remercier le sénateur Durbin, le sénateur Duckworth et nos représentants démocrates à la Chambre des États-Unis – Lauren Underwood, Bill Foster, Sean Casten, Brad Schneider, Jan Schakowsky et Marie Newman.

Les démocrates continueront de se battre pour améliorer les soins de santé et les rendre abordables pour tous et pour investir dans la lutte contre la crise climatique mondiale.

220 démocrates ont voté oui, pas un seul républicain n’a voté pour le projet de loi, tous les 207 ont voté non.

Cela devrait être une question bipartite, mais apparemment ce n’est pas le cas.

Cathy Christen

Woodstock