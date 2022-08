Loi sur la réduction de l’inflation pour réécrire le programme d’aide aux agriculteurs noirs en difficulté

Tom Vilsack, secrétaire à l’Agriculture, a déclaré dans un communiqué que la nouvelle loi donnerait à son agence des outils pour aider les agriculteurs en détresse et rendre justice à ceux qui avaient été victimes de discrimination.

“L’administration Biden-Harris est profondément engagée à défendre les droits civils et à faire progresser l’équité”, a déclaré M. Vilsack, “ainsi qu’à faire le bien des producteurs agricoles, en particulier des petits et moyens producteurs et de ceux que les programmes de l’USDA ont traditionnellement exclus ou non. entièrement servi.

Le Département de l’agriculture prévoit de travailler avec des agences non gouvernementales pour développer la conception et le processus de sa partie du programme. L’une des tâches les plus difficiles consistera à déterminer comment définir la « discrimination » et, par conséquent, l’éligibilité.

Gene Sperling, qui supervise les programmes de secours en cas de pandémie de l’administration Biden, a déclaré que c’était une bonne nouvelle que l’argent aille bientôt aux agriculteurs qui en avaient besoin.

“Quiconque a une vision sobre et réaliste de l’état des choses”, a déclaré M. Sperling dans un communiqué, “doit reconnaître que le Sénat a pris une situation pratiquement désespérée où aucun fonds n’était disponible pour les agriculteurs en détresse ou ceux qui ont été victimes de discrimination et se sont retournés. en un où il y a maintenant 5 milliards de dollars qui peuvent commencer à être versés à des dizaines de milliers d’agriculteurs.

On ne sait pas à quelle vitesse l’argent sera déboursé ou si les groupes de fermiers blancs qui ont contesté la loi originale combattront les nouveaux programmes.