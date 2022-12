Loi sur la protection des consommateurs des produits numériques Sam Bankman-Fried FTX échoue

La sénatrice Debbie Stabenow (D-MI) prend la parole lors d’une conférence de presse au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 16 mars 2021. Kévin Dietsch | Piscine via Reuters

L’effondrement choquant de l’échange de crypto-monnaie FTX a accru l’urgence au Congrès de comprendre ce qui n’allait pas et d’adopter une législation pour tenter d’empêcher une autre débâcle qui affecterait des centaines de milliers d’investisseurs. Un projet de loi, le Digital Commodities Consumer Protection Act, présenté en aoûtdonne à la Commodity Futures Trading Commission plus d’autorité pour réglementer les produits numériques comme FTX. actualités liées à l’investissement Le projet de loi est arrivé avant que l’effondrement de FTX ne déclenche un nouveau débat sur la manière de protéger les consommateurs dans l’industrie de la cryptographie relativement jeune et indomptée. Il fait partie d’une poignée de solutions que les législateurs envisageront alors qu’ils commenceront à sonder l’implosion de FTX avec des audiences à enjeux élevés cette semaine – et tenteront de mettre en œuvre des garanties dans l’ensemble de l’industrie. Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray, doit témoigner devant la Chambre mardi. L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, devait également témoigner à l’audience de la Chambre – et avait refusé de témoigner lors d’une audience au Sénat prévue mercredi – avant son arrestation aux Bahamas lundi soir. Bankman-Fried a été inculpé dans un acte d’accusation américain de huit chefs d’accusation: complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières, des accusations individuelles de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot en vue de contourner les réglementations sur le financement des campagnes. La société a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en novembre après des révélations selon lesquelles Alameda Research, une société commerciale fondée par Bankman-Fried, avait secrètement emprunté et échangé des milliards de dollars auprès de clients FTX. “Les parties prenantes de tous les côtés, fournisseurs, clients et législateurs, devraient surveiller de près cet espace, car il est évident que le Congrès ne pourra pas ignorer l’appel à l’action d’un public de plus en plus insatisfait, et il y a beaucoup de potentiel pour obtenir cela. faux”, a déclaré à CNBC Jenny Lee, associée du cabinet d’avocats Reed Smith et ancienne autorité de réglementation bancaire. La sénatrice Debbie Stabenow, D-Mich., marraine du DCCPA et présidente du comité sénatorial de l’agriculture, de la nutrition et des forêts, qui supervise les produits de base, a déclaré que le projet de loi comblera le vide dans la réglementation fédérale des actifs cryptographiques au comptant qui ne sont pas considérés comme des titres. Cela s’applique à certaines monnaies numériques. Les valeurs mobilières sont réglementées par la Securities and Exchange Commission. “Le DCCPA n’enlève pas l’autorité aux autres régulateurs financiers. Il ne fait pas non plus de la CFTC le régulateur crypto” principal “”, a déclaré Stabenow lors d’une audience du comité de l’agriculture le 1er décembre. “Parce que les actifs crypto peuvent être utilisés de différentes manières, aucun régulateur financier n’a l’expertise ou l’autorité pour réglementer l’ensemble du secteur.” Joe Silvia, un avocat qui conseille les institutions financières sur les questions d’entreprise et de réglementation, a déclaré à CNBC que si le projet de loi avait déjà été adopté, cela aurait peut-être aidé à éviter la débâcle de FTX. “Je pense que la réalité est que s’il y avait une réelle transparence à laquelle la législation arriverait … il n’y aurait pas de gens, j’espère, déposant sciemment leur argent auprès d’un échange sachant que l’échange prenait cet argent et l’utilisait pour le commerce pour compte propre avec une société sœur », a déclaré Silvia. Mais Lee a déclaré que les défenseurs des consommateurs, les passionnés de cryptographie et les législateurs “vont avoir de nombreuses raisons de s’offusquer de la législation”.

Ce que fait le DCCPA

La facture obligerait les entités cherchant à devenir des plateformes de matières premières numériques à s’inscrire auprès de la CFTC en tant que courtier en matières premières, dépositaire, négociant ou système de négociation. Les courtiers seraient tenus d’établir des prix équitables et objectifs, de mettre en place des systèmes de gestion des risques et de se conformer aux normes des produits commerciaux, tandis que les installations commerciales devraient fournir un marché concurrentiel et ouvert pour les transactions et protéger les clients contre les abus. Le projet de loi établirait également des principes fondamentaux que les plates-formes doivent respecter, notamment la fourniture d’enregistrements de transactions à la CFTC sur demande. La commission deviendrait l’autorité de réglementation sur les échanges de matières premières numériques avec marge, effet de levier ou financement. En vertu du projet de loi, les plateformes numériques de produits de base deviendraient des institutions financières en vertu de la loi sur le secret bancaire, tenues d’aider le gouvernement américain à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent. Le sénateur Cory Booker, DN.J., co-parrain du projet de loi et membre du comité de l’agriculture, a déclaré que le projet de loi aurait “résolu de nombreux problèmes que nous avons rencontrés récemment” – si FTX avait été enregistré aux États-Unis. . La société a son siège aux Bahamas. “De nombreuses actions qui auraient été perpétrées sont en réalité des crimes dans ce pays depuis plus d’un siècle”, a déclaré Booker lors de l’audience du 1er décembre. “Et donc la législation ne va pas tout résoudre. Mais je pense qu’il est important que nous allions de l’avant avec un cadre réglementaire qui puisse protéger les consommateurs.”

Bankman-Fried a fait pression pour le DCCPA

Malgré les allégations portées plus tard contre lui et sa société, Bankman-Fried a soutenu le DCCPA. FTX a fait pression pour le projet de loi plus que toute autre législation en 2022, selon le chien de garde OpenSecrets. Brandon Neal, directeur de l’exploitation du protocole de financement décentralisé Euler Finance, a déclaré à CNBC que Bankman-Fried “a tenté de façonner ce projet de loi d’une manière qui aurait nui à la finance décentralisée”. Une version antérieure du DCCPA interdisait effectivement les fournisseurs de financement décentralisés, ou DeFi, qui sont des services sur des chaînes de blocs publiques qui permettent aux utilisateurs d’emprunter, de prêter et d’échanger des actifs cryptographiques sans paperasse ni tiers. Les partisans de DeFi ont argumenté le projet de loi favorise les échanges tels que FTX, selon The Block, un site Web d’informations sur les actifs numériques. Neal a déclaré que le projet de loi pour lequel Bankman-Fried avait fait pression “aurait construit un fossé autour de son échange aujourd’hui disparu, FTX”. Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré au comité de l’agriculture lors de l’audience du 1er décembre qu’il ne pouvait pas parler des motivations de FTX pour soutenir le projet de loi. “Ce qui est remarquable, c’est d’y penser dans le contexte de ce que nous avons appris sur les entités FTX et de penser au projet de loi qui [Sens. Stabenow and Boozman] introduit. [FTX] aurait été tellement non conforme que cela n’aurait tout simplement pas été possible », a-t-il déclaré. Les responsables de FTX, qui ont été des donateurs prolifiques lors des élections de mi-mandat cette année, ont également fait des dons aux membres du comité de l’agriculture. Stabenow et le sénateur John Boozman, R-Ark., membre du classement du comité, ont tous deux reçu 23 200 $ en contributions de campagne de la part d’individus de FTX, selon OpenSecrets. Booker a reçu 5 700 $ de particuliers à FTX, selon Le Washington Post. Quelques jours après l’implosion de FTX, Lisa Braganca, ancienne chef de la branche de l’application de la loi à la SEC, a déclaré que l’association étroite de Bankman-Fried avec ceux de Capitol Hill la faisait douter que le Congrès agisse sur le DCCPA. “Regardez combien de travail [Bankman-Fried] faisait pour amener quelqu’un à intervenir et à faire appliquer la réglementation, et maintenant tout est tombé à l’eau », a déclaré Braganca dans une interview le 16 novembre avec « First Mover » de CoinDesk.

DCCPA critiqué comme autorité centralisatrice