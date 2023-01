"Loi suivie": CBI rejette l’allégation de “falsification” de Manish Sisodia

La CBI a rejeté dimanche l’allégation d ‘”action malveillante” de l’agence contre le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, affirmant qu’elle suivait la procédure conformément à la lettre de la loi lors de toute perquisition ou saisie.

L’agence a rejeté les accusations portées par M. Sisodia, qui, dans un communiqué officiel dimanche, a allégué que l’agence tentait de le “piéger par malveillance” en saisissant un ordinateur sans fournir de valeur de hachage.

Rejetant les affirmations du ministre faisant l’objet d’une enquête de la CBI sous des accusations de corruption pour avoir prétendument modifié la politique d’alcool désormais abandonnée de Delhi en faveur des revendeurs, l’agence a déclaré que toutes ses procédures de perquisition et de saisie étaient conformes à la loi.

“Lors de toute perquisition ou saisie, la CBI suit la procédure conformément à la lettre de la loi”, a déclaré le porte-parole de la CBI.

La CBI avait saisi samedi un ordinateur dans le bureau de M. Sisodia.

L’agence avait exclu toute perquisition ou perquisition au bureau de M. Sisodia, comme l’allègue le parti Aam Aadmi.

Dans un communiqué officiel publié dimanche, M. Sisodia a déclaré : “il semble qu’il existe une possibilité d’implanter, de supprimer et de modifier le dossier dans le CPU saisi par l’équipe de la CBI pour avoir porté plainte contre moi”. “En l’absence d’enregistrement de ‘HASH VALUE’ lors de la saisie, le CBI peut modifier l’enregistrement dans le CPU saisi à sa convenance pour me piéger de manière malveillante”, a-t-il déclaré.

La « valeur de hachage » est essentiellement une empreinte digitale électronique. Les données d’un fichier sont représentées par un algorithme cryptographique sous la forme d’une valeur connue sous le nom de valeur de hachage. Il s’agit d’une chaîne de variables de données. La valeur de hachage est la clé pour déterminer et valider l’intégrité des données en question.

La CBI avait déposé son acte d’accusation dans l’affaire d’escroquerie à la politique d’accise de Delhi contre sept accusés le 25 novembre de l’année dernière.

M. Sisodia, nommé dans le FIR de l’agence, ne figurait pas dans le document.

Les responsables ont déclaré que les enquêteurs avaient maintenu l’enquête ouverte sur le rôle présumé de Sisodia, un haut responsable du PAA, et d’autres personnes nommées dans le premier rapport d’information (FIR).

Les hommes d’affaires arrêtés Vijay Nair et Abhishek Boinpally figuraient parmi les sept accusés nommés dans l’acte d’accusation.

“Une enquête plus approfondie se poursuit pour enquêter sur le rôle des accusés nommés dans le FIR et d’autres personnes sur diverses allégations, notamment des complots avec d’autres titulaires de licence, des pistes d’argent, des cartellisations et des complots plus importants dans la formulation et la mise en œuvre de la politique d’accise”, avait déclaré le porte-parole de la CBI. dans une déclaration précédente.

Il est allégué que la politique du gouvernement de Delhi consistant à accorder des licences aux commerçants d’alcool a été influencée en faveur de certains revendeurs qui auraient payé des pots-de-vin pour cela, une accusation fermement réfutée par l’AAP.

“Il a en outre été allégué que des irrégularités avaient été commises, y compris des modifications de la politique d’accise, l’octroi de faveurs indues aux titulaires de licence, la renonciation/réduction des frais de licence, l’extension de la licence L-1 sans approbation, etc. Il a également été allégué que des gains illégaux sur le nombre de ces actes ont été détournés vers des fonctionnaires concernés par des parties privées en faisant de fausses entrées dans leurs livres de comptes », avait déclaré le porte-parole de la CBI.

