Loi peu connue pour aider les gouvernements de l’Illinois à percevoir des impôts – Shaw Local

Les propriétaires d’une maison d’une valeur de 300 000 $ paieront environ 35 $ de plus sur leur facture d’impôt foncier cette année qu’ils ne l’auraient fait si une loi obscure n’avait pas traversé la législature de l’Illinois l’année dernière.

Et tout a commencé avec l’administrateur d’un district scolaire du comté de McHenry.

La nouvelle disposition de «récupération» de l’impôt foncier de l’Illinois remonte à près d’une décennie lorsque Mark Altmayer, directeur financier du district scolaire Huntley 158, a remarqué que son district percevait généralement moins auprès des propriétaires que ce qu’il leur imposait.

“J’ai appris très rapidement que nous ne collectons pas tous 100% de notre facture d’impôt et j’ai été époustouflé quand j’ai compris un peu mieux le processus”, a déclaré Altmayer, qui siège au conseil d’administration de l’Illinois Association of School Business. Fonctionnaires.

Les organismes fiscaux comme les villes, les écoles et les districts de parcs sont tenus chaque année de rembourser les remboursements d’impôt foncier résultant de décisions de justice, de décisions de la Commission d’appel de l’impôt foncier de l’Illinois et de certificats d’erreur, qui sont des reconnaissances des gouvernements qu’ils n’ont pas fait. facturer le bon montant en taxes. Contrairement aux évaluateurs de comté et aux commissions de révision, qui accordent des milliers de pauses avec suffisamment de temps pour être prises en compte dans la facture fiscale de la même année, ces autres remboursements peuvent prendre des années à être traités et doivent être tirés du résultat net de chaque district.

Cependant, en vertu d’un projet de loi promulgué en août par le gouverneur JB Pritzker, l’onglet de remboursement annuel de chaque gouvernement local est désormais ajouté à son prélèvement sur les contribuables l’année suivante. Le résultat a été plus de 44,3 millions de dollars supplémentaires ajoutés aux diverses taxes affectant les propriétés de Chicago, dont environ 32 millions de dollars par les écoles publiques de Chicago, sur les factures envoyées aux propriétaires ce mois-ci. Au total, les plus de 900 organismes fiscaux du comté de Cook ont ​​ajouté plus de 131 millions de dollars en nouvelles taxes foncières.

Malgré les prédictions des partisans selon lesquelles le fardeau fiscal se stabilisera, le remboursement dû aux organismes fiscaux de Chicago atteindra près de 70 millions de dollars l’année prochaine, selon de nouvelles données publiées cette semaine par le bureau du greffier du comté de Cook.

“Techniquement, lorsque vous regardez une récupération de revenus, tout le monde va payer un peu plus d’impôt”, a déclaré Altmayer. “Mais c’est vraiment combien ils auraient dû payer l’année précédente, si tout avait été fait correctement en premier lieu.”

Il a noté que certains appels en matière d’impôt foncier peuvent prendre des années à être résolus, ce qui oblige les districts fiscaux à payer des factures de remboursement longtemps après l’échéance des impôts en question.

Altmayer a fait valoir que le district ne collectait pas autant d’impôts qu’il était censé le faire pour des raisons illégitimes.

“Et en fin de compte, ce sont nos étudiants qui souffraient”, a-t-il déclaré.

Le représentant d’État Michael Zalewski (D-Riverside), qui a dirigé le projet de loi à travers la législature aux côtés du sénateur d’État Don DeWitte (R-St. Charles) et du sénateur d’État Michael Hastings (D-Tinley Park), a fait valoir que «l’effet macro » des gouvernements locaux collectant tous leurs revenus budgétisés l’emporte sur « l’effet micro » de la hausse des impôts.

“Vous préféreriez que les organismes fiscaux soient rétablis plutôt que d’avoir à faire tous ces gros paiements uniques”, a déclaré Zalewski. “C’était la théorie derrière le projet de loi.”

Le problème s’est manifesté dans certaines petites banlieues, où une décision favorable en matière d’appel fiscal pour une grande propriété commerciale pourrait faire exploser un trou de plusieurs millions de dollars dans le budget du système scolaire, a déclaré Zalewski.

Les contribuables de bon nombre de ces villes, en particulier à l’ouest et au nord-ouest de Chicago, sont désormais en ligne pour payer certains des remboursements de «reprise» les plus élevés. Les propriétaires fonciers du district scolaire 214 d’Arlington Heights peuvent blâmer la loi sur la récupération pour plus de 4 millions de dollars d’impôts supplémentaires cette année. Les résidents du comté de Kane devront plus de 4,3 millions de dollars supplémentaires combinés grâce à la loi.

La nouvelle disposition a été une aubaine et une source de stabilité budgétaire pour les gouvernements locaux, déclare Ares Dalianis, un avocat fiscaliste qui représente plusieurs districts scolaires de l’Illinois.

À l’époque, les responsables du district scolaire ont réussi à faire en sorte que la récupération de l’impôt soit automatique chaque année, plutôt que d’obliger les gouvernements locaux à voter publiquement pour l’accepter. Les greffiers du comté voulaient également que le processus soit automatique pour éviter des travaux supplémentaires de leur côté.

Pourtant, Dalianis a déclaré que plusieurs districts qu’il représente ont adopté des réductions pour ne pas percevoir les revenus récupérés.

“Cela reste un peu plus simple et plus propre si (la reprise) est automatiquement effectuée par le greffier” de chaque comté, a-t-il déclaré. “Mais je peux comprendre pourquoi les gens diraient:” Hé, si vous recevez ce montant supplémentaire d’impôts, il devrait y avoir une sensibilisation du public ou une action du conseil d’administration. “”

• Alex Nitkin écrit pour le Projet de réponses de l’Illinoisune organisation de presse à but non lucratif et non partisane axée sur les enquêtes et les solutions, publiée par la Better Government Association.