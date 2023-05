Loi anti-gay ougandaise : Peine de mort pour les actes homosexuels

Points clés La loi ougandaise anti-LGBTIQ+ signée par le président Museveni a suscité l’indignation mondiale, risquant de sanctionner l’aide.

La loi impose la peine de mort pour « l’homosexualité aggravée » et des peines sévères pour « la promotion ».

Les groupes de défense des droits humains ont condamné la législation stricte anti-LGBTIQ+.

Le président ougandais Yoweri Museveni a signé l’une des lois anti-LGBTIQ+ les plus sévères au monde, y compris la peine de mort pour « homosexualité aggravée », provoquant la condamnation et risquant des sanctions de la part des donateurs.

Les relations homosexuelles étaient déjà illégales en Ouganda, comme dans plus de 30 pays africains, mais la nouvelle loi va plus loin.

Il stipule la peine capitale pour les « récidivistes » contre la loi et la transmission d’une maladie en phase terminale comme le VIH/SIDA par le biais de relations homosexuelles. Il décrète également une peine de 20 ans pour « promotion » de l’homosexualité.

« Le président ougandais a aujourd’hui légalisé l’homophobie et la transphobie soutenues par l’État », a déclaré Clare Byarugaba, une militante ougandaise des droits.

Le président américain Joe Biden a qualifié cette décision de « violation tragique » des droits de l’homme et a déclaré que Washington évaluerait les implications de la loi « sur tous les aspects de l’engagement américain avec l’Ouganda ».

« Nous envisageons des mesures supplémentaires, notamment l’application de sanctions et de restrictions d’entrée aux États-Unis contre toute personne impliquée dans de graves violations des droits de l’homme ou de la corruption », a-t-il déclaré.

Une photo de la présidence de M. Museveni le montrait en train de signer la loi avec un stylo doré à son bureau. L’homme de 78 ans a qualifié l’homosexualité de « déviation par rapport à la normale » et a exhorté les législateurs à résister aux pressions « impérialistes ».

Une organisation locale, Human Rights Awareness and Promotion Forum, et 10 autres personnes ont par la suite déposé une plainte contre la loi auprès de la Cour constitutionnelle, a déclaré l’un des requérants, Busingye Kabumba.

M. Museveni avait renvoyé le projet de loi original adopté en mars, demandant au Parlement d’atténuer certaines dispositions. Mais son approbation finale n’a pas été considérée comme douteuse dans un pays conservateur où les attitudes anti-LGBTIQ+ se sont durcies ces dernières années, en partie à cause de la campagne des groupes d’églises évangéliques occidentales.

L’Ouganda reçoit des milliards de dollars d’aide étrangère chaque année et pourrait désormais faire face à des mesures défavorables de la part des donateurs et des investisseurs, comme cela s’est produit avec un projet de loi similaire il y a neuf ans.

Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une nouvelle législation anti-gay dure soutenue par de nombreuses personnes dans le pays mais largement condamnée par les militants des droits humains et d’autres à l’étranger. Source: PAA / Themba Hadebé

Représailles

Le parrain du projet de loi, Asuman Basalirwa, a déclaré aux journalistes que le visa américain de la présidente du Parlement, Anita Among, avait été annulé après la signature de la loi. Mme Among et l’ambassade des États-Unis en Ouganda n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans une déclaration conjointe, le programme phare américain de lutte contre le VIH/sida PEPFAR, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) ont déclaré que la loi mettait la lutte anti-VIH de l’Ouganda « en grave péril ».

Les gais et lesbiennes kenyans et d’autres personnes soutenant leur cause portent des masques pour préserver leur anonymat alors qu’ils organisent une rare manifestation contre la position dure de l’Ouganda contre l’homosexualité devant le haut-commissariat de l’Ouganda à Nairobi, au Kenya. Source: PAA / Ben Curtis Dominic Arnall, directeur général d’Open For Business, une coalition d’entreprises comprenant Google et Microsoft, a déclaré que le groupe était profondément déçu et que la loi allait à l’encontre des intérêts économiques des Ougandais.

L’organe des droits de l’homme de l’ONU s’est déclaré « consterné ».

La décision de l’Ouganda pourrait encourager les législateurs du Kenya et de la Tanzanie voisins à rechercher des mesures similaires.

« Quel leader nous avons en Afrique ! » a tweeté George Kaluma, un député kenyan qui a soumis un projet de loi anti-LGBTQ en avril.

« Le Kenya vous suit dans cet effort pour sauver l’humanité. »

L’inclusion de la peine de mort pour des infractions telles que la transmission du VIH a suscité une indignation particulière au niveau international.

La loi ougandaise en vigueur prévoit une peine maximale de 10 ans pour transmission intentionnelle du VIH et ne s’applique pas lorsque la personne qui a contracté l’infection était au courant du statut sérologique de son partenaire sexuel.

En revanche, la nouvelle loi ne fait aucune distinction entre transmission intentionnelle et non intentionnelle et ne contient aucune exception fondée sur la connaissance du statut VIH.

La version amendée du projet de loi, adoptée plus tôt ce mois-ci après que M. Museveni l’ait renvoyé au Parlement, stipulait que le simple fait de s’identifier comme LGBTIQ+ n’est pas un crime et révisait une mesure qui obligeait les personnes à signaler une activité homosexuelle pour n’exiger un signalement que lorsqu’un enfant est impliqué.

Une nouvelle loi en Ouganda prévoit la peine capitale pour les « récidivistes » contre la loi et la transmission d’une maladie en phase terminale comme le VIH/SIDA par le biais de relations homosexuelles. Il décrète également une peine de 20 ans pour « promotion » de l’homosexualité. Source: PAA / Rebecca Vassie

« Comme l’apartheid »

Les Ougandais LGBTIQ+ ont qualifié ces changements d’inutiles, affirmant que les forces de l’ordre outrepassent régulièrement leurs pouvoirs légaux pour les harceler. Ils ont déclaré que l’adoption du projet de loi en mars avait déclenché une vague d’arrestations, d’expulsions et d’attaques de foule.

Le problème dure depuis longtemps en Ouganda.

Une loi anti-LGBTIQ+ moins restrictive de 2014 a été annulée par un tribunal ougandais pour des raisons de procédure, après que les gouvernements occidentaux aient initialement suspendu certaines aides, imposé des restrictions de visa et réduit la coopération en matière de sécurité.

En 2009, un projet de loi surnommé « tuer les homosexuels » pour avoir initialement proposé d’exécuter des homosexuels a été présenté après qu’une conférence à Kampala a attiré des représentants des États-Unis, dont l’éminent évangélique anti-gay Scott Lively.

En plus des campagnes religieuses, les attitudes anti-LGBTQ de l’Afrique ont également leurs racines dans l’ère coloniale, y compris une section anti-sodomie du code pénal britannique. Au moment où le Royaume-Uni a légalisé les actes homosexuels en 1967, de nombreuses anciennes colonies étaient indépendantes et n’ont pas hérité du changement juridique.

« Réduire tout type d’être humain, quelle que soit sa sexualité, à une condamnation à mort en fonction de qui il s’identifie et de la manière dont il choisit de vivre sa vie est quelque chose dont nous devrions tous avoir honte en tant que continent », a déclaré l’Afrique du Sud. cinéaste Lerato.

« Nous pouvons comparer cela à l’apartheid, sinon pire. »