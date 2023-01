Lohri 2023 : Deepika Padukone à Rakul Preet Singh : Inspirez-vous du style des divas de Bollywood en cette saison festive [Watch Video]

Lohri 2023 : Lohri est une fête populaire célébrée par les Punjabis, principalement dans la région nord de l’Inde. Le festival est généralement célébré le 13 janvier. Le festival est célébré en allumant des feux de joie, en chantant et en dansant, et en échangeant des bonbons et des collations. Les célébrités de Bollywood célèbrent également tous les festivals avec enthousiasme. Lohri est l’un des festivals. En cette saison festive, inspirez-vous des divas de Bollywood. Regardez des vidéos de divertissement.