L’Ohio va interdire les soins de transition après que les législateurs ont annulé le veto du gouverneur

D’autres ont déclaré que la législation était dangereuse pour les personnes transgenres. Le sénateur démocrate William DeMora l’a qualifié d’« anti-scientifique et haineux », ajoutant que « le résultat inévitable de ce projet de loi sera la perte de vies humaines ».

Les sénateurs ont voté principalement selon les lignes de parti, un législateur républicain votant contre la dérogation.

TransOhio, une organisation de défense des personnes transgenres dans l’État, a condamné le vote.

“Notre communauté est forte et résiliente d’une manière que les législateurs haineux ne peuvent pas comprendre, et les trans de l’Ohio à travers l’État ne peuvent pas et ne seront pas éliminés par la loi”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Ce vote constitue un mépris flagrant pour la volonté de la majorité des habitants de l’Ohio.”

Le veto de M. DeWine était un rare rejet de la part d’un dirigeant républicain dans le cadre d’un effort concerté de ce parti pour mobiliser les conservateurs culturels autour des questions transgenres pour les primaires de 2024. Dans le passé, M. DeWine s’est également écarté de la ligne du Parti républicain sur d’autres questions, comme sa réponse initiale à la pandémie de Covid-19.

Dans son annonce de veto, M. DeWine a déclaré que si le projet de loi devenait loi, « l’Ohio dirait que l’État, le gouvernement, sait mieux ce qui est médicalement le mieux pour un enfant que les deux personnes qui aiment le plus cet enfant, l’autre. parents.” Le gouverneur a pris sa décision après avoir visité des hôpitaux et rencontré des familles « affectées à la fois positivement et négativement » par les soins d’affirmation de genre, a déclaré un porte-parole.