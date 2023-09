L’Ohio State surmonte une performance lente pour battre l’Indiana

Le quart-arrière de l’Ohio State, Kyle McCord, s’est donné une note moyenne lors du match d’ouverture de la saison de samedi.

L’entraîneur Ryan Day pensait que toute l’offensive aurait pu mieux jouer.

Miyan Williams s’est précipité pour deux touchés et les Buckeyes, troisièmes, ont surmonté un début inhabituellement lent pour battre l’Indiana 23-3, donnant à McCord sa première victoire depuis qu’il a été nommé titulaire de l’Ohio State.

« Je pensais que tout allait bien », a déclaré McCord à propos de sa performance. « Je pensais qu’il y avait des bonnes et des mauvaises pièces. Je veux regarder le film et voir où je peux m’améliorer. »

McCord a terminé 20e sur 33 avec 239 verges et une interception alors que les Buckeyes (1-0, 1-0 Big Ten) ont remporté leur 23e match d’ouverture consécutif et ont prolongé la plus longue séquence de victoires actives dans une série FBS à 28 consécutives contre les Hoosiers. .

Mais Day sait qu’il y a beaucoup à critiquer après avoir marqué seulement deux touchés tout en se contentant de trois buts sur le terrain et en réussissant 2 sur 12 au troisième essai. Même les stars établies des Buckeyes ont connu des difficultés.

Williams s’est précipité sept fois pour 25 verges, TreVeyon Henderson a ajouté 47 verges en 12 courses et le receveur All-American Marvin Harrison Jr. a capté deux passes pour 18 verges. Harrison s’est également blessé à l’épaule gauche en première mi-temps et a vu un touché annulé par une pénalité de toucher illégale en seconde période.

Et les Buckeyes n’ont pas pu se retirer jusqu’à ce que la défense des Hoosiers s’épuise.

« Nous savons ce que nous devons faire pour gagner dans la dernière ligne droite : jouer une excellente défense et diriger le football », a déclaré Day. « Mais vous devez remporter cette première victoire et chaque fois que vous avez affaire à un nouveau quart-arrière, lors de votre premier match sur la route, c’est bien de remporter celle-là. »

Indiana (0-1, 0-1) a perdu pour la neuvième fois en 10 matchs depuis la saison dernière, cette fois avec deux quarts inexpérimentés de deuxième année – Brendan Sorsby, qui a débuté, et Tayven Jackson, qui débutera le week-end prochain – diviser les boutons-pression.

Cependant, ni l’un ni l’autre n’a généré grand-chose. Ils étaient un total de 9 sur 21 avec 82 verges dans les airs et se précipitant neuf fois pour neuf verges. Les Hoosiers ont terminé avec 153 verges au total et leur seul score est venu sur un panier de 40 verges qui a rebondi sur le montant droit.

« Notre décision était de les affronter tous les deux au cours des deux premières semaines », a déclaré l’entraîneur Tom Allen à propos de ses quarts. « C’était un peu comme : « Mec, ils sont tellement similaires (à l’entraînement) », alors nous avons pensé que la meilleure chose à faire était de les laisser jouer tous les deux. C’est comme ça que nous avons organisé les choses. »

Il semblait que cela pourrait fonctionner pendant un moment.

Après que Williams ait couronné la possession d’ouverture de l’Ohio State avec une course de 7 verges, les équipes ont échangé des buts sur le terrain pour porter le score à 10-3 à la mi-temps. Les Buckeyes ont ajouté un court panier pour prendre une avance de 13-3 au milieu du troisième quart avant que Williams ne perce finalement avec une course de TD de 3 verges pour donner aux Buckeyes une avance de 20-3 à la fin du troisième.

Les Buckeyes ont clôturé avec un autre panier.

« Vous aimeriez avoir plus de 23 points », a déclaré Day. « Mais l’objectif n°1 était de remporter la victoire aujourd’hui. Heureux d’avoir gagné, maintenant nous devons nous améliorer. »

Le score final n’était pas révélateur de la médiocrité du jeu des Buckeyes. Et même si l’Ohio State ne se plaindra pas d’une victoire au cours de la semaine 1, lorsque des choses folles se produiront, il pourrait perdre du terrain face au double champion national en titre de Géorgie et au double champion en titre du Big Ten du Michigan et pourrait même perdre quelques places.

McCord, le nouveau quart-arrière partant des Buckeyes, a connu des difficultés. Il était sous pression et désynchronisé sur les lancers profonds une grande partie de la journée. L’Ohio State a besoin de McCord – ou du remplaçant Devin Brown – pour s’améliorer considérablement pour rester dans la course aux éliminatoires du football universitaire.

Commencer contre son adversaire le plus redouté avec un nouveau quart-arrière inexpérimenté semblait être une recette pour un désastre. Mais une défense meilleure que prévu et un plan de jeu simple ont permis aux Hoosiers de rester compétitifs. Malgré la défaite, une solide performance peut donner aux fans l’espoir que les choses s’améliorent.

L’Indiana n’a pas battu les Buckeyes depuis leurs victoires consécutives en 1987 et 1988. Les équipes ont également joué à égalité 27-27 en 1990. Lorsque les Hoosiers ont gagné à Columbus, Ohio, en octobre 1987, l’entraîneur des Buckeyes de l’époque, Earle. Bruce a qualifié cette défaite de « jour le plus sombre que j’ai vu dans le football de l’Ohio State depuis que j’y suis associé ».

Ohio State affrontera Youngstown State lors de son match d’ouverture à domicile samedi prochain.

L’Indiana accueillera vendredi l’ennemi du FCS, Indiana State. Les Sycamores sont entraînés par Curt Mallory, le fils de feu Bill Mallory, l’entraîneur de football le plus victorieux de l’Indiana.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Football universitaire Buckeyes de l’État de l’Ohio Indiana Hoosiers

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL