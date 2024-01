L’Ohio State n°7 remporte une victoire sur route au n°17 ​​du Wisconsin

Le n°7 de l’Ohio State (11-1, 3-0) a remporté dimanche sa première victoire sur la route lors de la Big Ten Conference avec une victoire de 27-15 contre le n°17 ​​du Wisconsin (6-2, 0-1) à l’UW Field House.

Les Buckeyes ont pris du retard au début de Madison mais ont remporté les quatre matches suivants pour mener 16-6 à la pause. Les Badgers ont menacé, mais Ohio State a remporté trois des cinq derniers matches pour assurer la victoire.

Comment cela s’est passé

125- Le n°4 Eric Barnett (WIS) déf. N ° 24 Brendan McCrone (OSU) | F, 0:32

Barnett a frappé tôt et a enregistré la chute à 0:32.

133-Non. 12 Nicolas Bouzakis (OSU) déf. Nicolas Rivera (WIS) | MD, 19-11

Bouzakis a frappé le premier avec deux mises au sol et une passe de quatre points pour une avance rapide de 10-1. Il a pris une avance de 13-2 en seconde période. Une évasion de Rivera et un retrait autour d’un retrait de Bouzakis ont porté le score à 16-6 Buckeyes. Bouzakis a ensuite ajouté un renversement avant qu’une évasion de Rivera ne porte le score à 18-7 avant le troisième. Rivera a ajouté une évasion et un retrait et avec un point pour le temps de conduite, Bouzakis a remporté la victoire par décision majeure, 19-11.

141-Non. 3 Jesse Méndez (OSU) déf. Félix Lettini (WIS) | TF, 21-5

Mendez menait 12-3 après le premier sur quatre retraits. Après deux autres retraits, Mendez menait 18-5 après cinq minutes. Un retrait précoce en troisième a donné à Mendez la victoire par chute technique, 21-5.

149-Non. 9 Dylan D’Emilio (OSU) déf. N ° 22 Joseph Zargo (WIS) | MD, 12-4

D’Emilio a obtenu un retrait au bord du tapis pour mener 3-1 après une évasion de Zargo en premier. Ce score a été reporté à la seconde. D’Emilio a ajouté un point en seconde période pour mener 4-1 après cinq minutes. Zargo a ajouté une évasion au début du troisième avant que D’Emilio ne monte 7-2 avec un retrait. Zargo a ensuite réduit l’avance de l’Ohio State avec un renversement, mais D’Emilio a répliqué avec une évasion et un retrait pour une avance de 11-4. Avec un point pour le temps de conduite, D’Emilio a remporté la victoire par décision majeure, 12-4.

157-Non. 33 Isaac Wilcox (OSU) déf. Luc Mechler (WIS) | D, 4-2

Il n’y a eu aucun score dans le premier. Wilcox s’est inscrit en premier sur le tableau avec une évasion au début de la seconde. Il a ensuite ajouté un retrait pour mener 4-1 après une évasion de Mechler. Mechler a ajouté un point de fuite pour ouvrir le troisième mais Wilcox a tenu bon pour gagner par décision, 4-2.

165- Le n°5 Dean Hamiti (WIS) déf. N ° 22 Bryce Hepner (OSU) | TF, 18-3

Hamiti a marqué le premier retrait pour une avance de 3-1 après une évasion de Hepner. Un autre retrait de Hamiti, l’évasion de Hepner, a porté l’avance du Wisconsin à 6-2. L’avance est passée à 9-2 avant le deuxième. Un autre retrait de Hamiti a porté le score à 12-2 après cinq minutes. Hamiti a ensuite terminé le match pour s’imposer par supériorité technique, 18-3.

174-Non. 30 Rocco Gallois (OSU) déf. N°11 Max Maylor (WIS) | D, 7-3

Aucun des deux lutteurs n’a inscrit de points au tableau en première période. Maylor a marqué le premier avec un renversement avant qu’une évasion galloise ne porte le score à 2-1 pour les Badgers. Maylor a été appelé pour avoir décroché pour égaliser le combat à 2, tous dirigés vers le troisième. Les Gallois ont pris les devants en s’échappant au début du troisième, 3-2. L’avance est passée à 6-2 avec un retrait à environ une minute de la fin. Les Gallois ont ensuite réussi à remporter la victoire par décision, 7-3.

184- N°16 Shane Liegel (WIS) déf. Seth Shumate (OSU) | MD, 14-3

Shumate a frappé le premier avec un retrait, mais Liegel a rapidement obtenu un renversement et une chute de quatre points pour mener 6-3 après trois minutes. Liegel s’est échappé au début de la seconde pour prendre une avance de 7-3. Liegel a porté l’avance à 10-3 grâce à un retrait et a remporté le match par décision majeure, 14-3.

197-Non. 22 Luc Geog (OSU) déf. Josh Otto (WIS) | D, 8-2

Geog a marqué le premier avec un retrait avec moins de 30 secondes dans le premier. Geog menait 3-1 avant la deuxième période et a ajouté une évasion pour une avance de 4-1 après deux périodes. Geog a ajouté un double retrait pour monter 7-1 tout en augmentant le temps de conduite à plus d’une minute. Otto a ajouté une évasion mais Geog a remporté la victoire par décision, 8-2.

HWT-No. 17 Nick Feldman (OSU) déf. Gannon Rosenfeld (WIS) | TF, 19-3

Feldman a pris une avance de 3-1, puis a porté le score à 6-1 avec son deuxième retrait. Feldman a ajouté deux autres points et quatre points pour mener 16-3 après trois minutes. Il a ensuite terminé le match en début de seconde avec une victoire par supériorité technique, 20-3.

Suivant:

Les Buckeyes reviennent au Covelli Center de Columbus pour affronter le n°13 du Michigan vendredi. L’heure du match est fixée à 19 heures et le Big Ten Network devrait diffuser le match à une audience de télévision nationale.

