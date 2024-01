L’Ohio State embauche Ross Bjork de Texas A&M pour être le nouvel AD

Ross Bjork a fait le saut de Texas A&M à Ohio State pour devenir le nouveau directeur sportif des Buckeyes, a-t-on annoncé mardi.

L’embauche de Bjork apporte un changement de paradigme pour l’athlétisme de l’Ohio State à la suite du départ à la retraite du directeur sportif de longue date Gene Smith, signalant un changement de direction sous la direction du nouveau président Ted Carter, qui a commencé son mandat ces dernières semaines.

“Peu de directeurs sportifs ont établi un palmarès aussi impressionnant et aussi solide en matière de réussite sportive, en classe et dans la communauté”, a déclaré Carter dans un communiqué. “La barre est incroyablement haute à Ohio State, et nous avons trouvé en Ross un leader très intelligent et efficace, sans parler d’un concurrent féroce.”

Bjork, 51 ans, travaillera avec Smith sur la transition et débutera officiellement son mandat avec les Buckeyes le 1er juillet.

“J’ai eu la chance extraordinaire d’être un produit du sport universitaire en tant qu’étudiant-athlète et la chance de travailler avec autant d’étudiants-athlètes, d’entraîneurs, de personnel et de dirigeants universitaires exceptionnels tout au long de ma carrière, et l’État de l’Ohio représente le point culminant de ces efforts, “, a déclaré Björk dans un communiqué. “Faire partie de la nation Buckeye, avec ses riches traditions et sa longue histoire de réalisations, est un immense honneur et un défi bienvenu pour moi et notre famille. J’ai hâte de commencer.”

Bjork apporte plus d’une décennie d’expérience auprès de la SEC. Il a travaillé chez Ole Miss en tant que directeur sportif de 2012 à 2019 avant d’être embauché chez Texas A&M. Avant Ole Miss, il était directeur sportif à Western Kentucky et avant cela, associé ou assistant AD dans des écoles telles que l’UCLA, Miami et le Missouri.

Björk venait de licencier l’entraîneur de football Texas A&M, Jimbo Fisher, au prix du rachat le plus élevé de l’histoire du sport. Texas A&M doit à Fisher plus de 76 millions de dollars sur l’accord entièrement garanti. Björk n’a pas embauché Fisher mais était directeur sportif lorsque la prolongation du contrat qui a conduit au rachat a été émise.

À la suite du licenciement de Fisher, Bjork a exécuté une recherche d’entraîneur qui s’est terminée par l’embauche de l’ancien entraîneur de Duke, Mike Elko.

Bjork a aidé à guider les dirigeants de la législature du Texas dans l’élaboration de la nouvelle loi NIL. Il a également supervisé la création de programmes visant à doter les étudiants-athlètes d’une éducation et de ressources liées à la finance, à l’image de marque personnelle, au réseautage et à la formation aux médias.

L’État de l’Ohio apparaît comme l’un des meilleurs emplois dans le domaine de l’athlétisme universitaire. Smith devrait prendre sa retraite en juillet après 18 saisons au cours desquelles il est devenu l’une des voix les plus respectées du sport. Huit fois au cours du mandat de Smith, Ohio State a terminé n ° 1 du Big Ten au classement de la Coupe des Directeurs, qui récompense les écoles ayant le plus de succès dans le domaine de l’athlétisme universitaire.

L’Ohio State, qui compte 36 sports, a remporté 32 championnats nationaux par équipe et 117 individuels au cours du mandat de Smith.

Pete Thamel d’ESPN et Associated Press ont contribué à ce rapport.