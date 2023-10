L’Ohio State a besoin d’une ligne offensive pour intensifier son action contre Penn State

RJ Jeune Analyste du football universitaire national de FOX Sports

Le numéro 3 de l’Ohio State peut-il se présenter ? Est-ce que ça peut arrêter la course ?

Ryan Day pourrait bien utiliser le principe KISS pour son plan offensif samedi contre le numéro 7 de Penn State, alors que les deux équipes cherchent à remporter une victoire signée.

Pour les Buckeyes, cela signifie tirer le meilleur parti du match contre Penn State comme contre Purdue. OSU a frappé les Boilermakers sur 152 verges, avec le défenseur de quatrième corde Dallan Hayden en tête.

Hayden a totalisé 76 de ces verges au sol susmentionnées en seulement 11 courses, ce qui est de bon augure si Day peut également ramener le meneur de jeu TreVeyon Henderson à temps pour samedi. Henderson est un frappeur de circuits au poste d’arrière, ce qu’il a prouvé lors du dernier match qu’il était en assez bonne santé pour jouer.

Cela s’est produit contre Notre Dame à South Bend, où son TD de 61 verges s’est avéré faire la différence contre un front ND qui limitait autrement l’OSU à seulement 65 verges au sol ce jour-là.

Contre les Chaudronniers, ce sont des jeux simples – compteurs, étirements, lancers de lancers – qui ont conduit à la victoire 41-7 des Buckeyes. Et en relâchant la défense de Purdue avec la course, Day a réussi à intensifier les jeux de passes contre une couverture d’homme à homme, même sans le numéro 2 blessé, Emeka Egbuka.

Ohio State contre Penn State : les Nittany Lions peuvent-ils réussir la surprise ?

Pour une ligne offensive de l’Ohio State qui a eu du mal à être précise mais qui reste extrêmement talentueuse, revenir au football avec des jeux faciles à exécuter pourrait être la meilleure voie à suivre, en particulier face à l’une des meilleures défenses contre la course du pays.

Il s’agit de l’équipe la plus talentueuse que James Franklin ait jamais eue au State College, en grande partie grâce à la richesse des talents des deux lignes. Les Nittany Lions sont devenus la 15e attaque au sol du pays et la deuxième défense au sol. C’est là que réside l’avantage de Penn State, car les Buckeyes ont eu du mal à réussir à courir avec le ballon jusqu’à la semaine dernière – et Purdue n’est pas Penn State.

L’Ohio State ne se classe que 22e pour l’arrêt de la course et n°92, contrairement à l’Ohio State, pour l’attaque précipitée. Pour le programme qui compte trois vainqueurs Heisman en queue – dont l’un, Archie Griffin, reste le seul homme à l’avoir remporté deux fois – les fans de Buckeyes ont remis en question la dureté des équipes de Day, qui ont tant mis l’accent sur le lancer du ballon.

Contre le Michigan l’année dernière, cette pensée a été piquée lorsque les Wolverines ont traversé les Buckeyes. Mais les fans des Buckeyes se souviennent que l’Ohio State a également failli perdre ce match contre Penn State l’année dernière. Non seulement l’Ohio State a marqué 28 points au quatrième quart après n’en avoir marqué que 16 lors des trois précédents, mais les Buckeyes n’ont couru que 98 verges – 3,3 verges par course.

La dernière fois que ces deux-là se sont rencontrés, Parker Washington, joueur de Penn State, a capté 11 passes pour 170 verges et le quart-arrière Sean Clifford a lancé pour 364.

Mais JT Tuimoloau a secoué les Nittany Lions : huit plaqués, trois pour une défaite, deux sacs, deux choix – dont un pick-six – un échappé forcé et un échappé récupéré. Si Tuimoloau n’avait pas réalisé l’une des meilleures performances défensives des 20 dernières années, les Buckeyes auraient perdu ce match. Personne ne le sait mieux que Day, qui ne voudrait rien de plus que contrôler ce jeu sur le terrain.

C’est la première fois que l’Ohio State et Penn State se rencontrent chacun en équipes 6-0, et c’est la plus grande rencontre du Big Ten depuis la rencontre de l’Ohio State et du Michigan l’année dernière. OSU a perdu celui-là par 22.

L’histoire ultérieure, cependant, soutient la victoire des Buckeyes samedi. Ohio State a remporté six victoires consécutives contre Penn State et 10 des 11 derniers.

Le quart des Buckeyes Kyle McCord et le quart de Penn State Drew Allar, originaire de l’Ohio, doivent réaliser la meilleure performance de leur jeune carrière, et même cela pourrait ne pas suffire car ces défenses sont deux des meilleures du sport.

Allar a bien pris soin du ballon lorsqu’il revient pour le lancer : pas d’INT, 12 passes de touché (16 au total) en 181 tentatives. Mais il n’a qu’une seule performance de passe de 300 verges.

McCord a lancé deux matchs de 300 verges, 11 touchés et un seul INT en 170 tentatives. Et il a Le Martien.

Pour les Buckeyes, cependant, la question est de savoir s’ils peuvent endiguer cette ligne offensive du PSU et empêcher Nick Singleton ou Kaytron Allen de les entailler pour deux factures comme le Michigan l’a fait chez eux la saison dernière. Singleton et Allen combinent pour 121 verges par match au sol et neuf touchés au sol.

Penn State a-t-il un homme capable d’attacher Marvin Harrison Jr. dans le siège de l’enfant ? Le Martien est en passe d’en attraper 60 pour 1 200 verges et 10 touchés.

Comme Oregon-Washington, Utah-USC et Duke-Florida State, il s’agit d’un jeu de play-in CFP : celui qui remportera celui-ci sera prêt à combattre le Michigan pour la suprématie du Big Ten – et sera acclamé parmi les cinq meilleures équipes.

Penn State n’a pas reçu un seul vote en tant que n°1 du pays dans le Top 25 de l’AP cette semaine. L’État de l’Ohio en a obtenu un.

Quelqu’un aura raison samedi.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’animateur du podcast « L’émission numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The RJ Young Show » sur YouTube .

