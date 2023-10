L’Ohio s’est appuyé sur un expert médico-légal lors du procès. Était-ce le bon choix ?

Dans une interview avec NBC News, Smock a rejeté les préoccupations des anthropologues et a déclaré qu’il étudiait l’étranglement et l’asphyxie depuis près de quatre décennies. Il a maintenu ses conclusions et a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule cause possible à la mort de Noble.

« En ce qui me concerne, la fracture de l’os hyoïde d’Emily Noble ne vient pas de sa pendaison », a-t-il déclaré. « Cela venait d’un étranglement. »

Malgré les affirmations de Smock, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité pour Moore.

L’un des procureurs du comté de Delaware qui a jugé l’affaire, Mark Sleeper, a déclaré à « Dateline » que les conclusions de Smock étaient les siennes. «élément de preuve le plus solide » au procès. Il a refusé de commenter les préoccupations des experts en réponse à une demande de NBC News. Dans une interview avec « Dateline », il a repoussé Garvin, l’anthropologue légiste qui a témoigné pour Moore, affirmant qu’elle n’avait pas la même expertise que Smock et n’était pas en mesure d’analyser correctement la blessure mortelle de Noble.

Garvin, qui est également professeur d’anatomie à l’Université Des Moines, a répondu qu’il était clair que Smock « ne comprenait pas la biomécanique des fractures ».

« Je ne dis pas qu’il s’agit d’une pendaison basée sur le type de fracture », a-t-elle ajouté. « Je réfute l’affirmation du Dr Smock selon laquelle ce type de fracture ne peut pas se produire lors d’une pendaison et je le fais en m’appuyant sur la littérature scientifique. »

L’avocate de Moore, Diane Menashe, a attribué l’échec des poursuites à un problème qu’elle a résumé comme « les déchets entrent, les déchets sortent ». Les os de Noble ont été mal manipulés, a-t-elle déclaré à « Dateline » et l’a noté dans sa plaidoirie finale, produisant des conclusions erronées avec peu de certitude scientifique.

« Votre valeur dépend des informations que vous obtenez », a-t-elle déclaré.

Des centaines d’étranglements, des cas très médiatisés

Trois femmes locales à la recherche de Noble ont déclaré à « Dateline » qu’elles avaient trouvé ses restes squelettiques le 16 septembre 2020, des mois après que Moore ait signalé sa disparition de son domicile à Westerville. Elle a été découverte dans une zone boisée où elle cherchait souvent des plantes comestibles. Ils l’ont trouvée agenouillée, suspendue à une branche.

Le détective de la police de Westerville, Steve Grubbs, qui a mené l’enquête sur la disparition et la mort d’Emily, a confirmé à « Dateline » que Noble avait été suspendu par un câble USB. Une bouteille d’eau contenant de l’alcool se trouvait également sur les lieux, a-t-il précisé.

A la demande d’un coroner local, le Injury Biomechanics Research Center de l’Ohio State University a analysé les restes et a rapporté ce que Sleeper a décrit à « Dateline » comme deux découvertes « majeures » : Emily Noble a subi un traumatisme « perimortem » – ou un traumatisme à peu près au moment de sa mort – aux os nasaux et à la gorge, y compris des fractures bilatérales de l’os hyoïde et du cartilage thyroïde.

Onze jours après que le laboratoire universitaire ait déposé son rapport auprès du coroner, celui-ci a conclu que Noble était décédé des suites de multiples blessures à la tête et au cou. Le rapport, obtenu par « Dateline », était largement basé sur les conclusions du laboratoire et ne précisait pas si elle était décédée par suicide ou par homicide.

Une fois les rapports terminés, Grubbs a contacté Smock pour obtenir son avis.

« Ils voulaient quelqu’un qui possède une expertise dans l’évaluation des décès liés à l’étranglement », a déclaré Smock à « Dateline ».

Dr Bill Smock à Minneapolis en 2021. Piscine/Cour TV via fichier AP

Smock a déclaré qu’il n’était pas un médecin légiste – un médecin dont l’expertise consiste à déterminer la cause et les modalités du décès et à réaliser des autopsies – mais un médecin légiste, qu’il a décrit dans son cas comme un médecin ayant une formation spécialisée en médecine légale et en médecine légale. .

Il a complété une bourse d’un an en médecine légale clinique auprès du bureau du médecin légiste du Kentucky en 1994, a-t-il déclaré.

Smock a témoigné plus tard dans l’affaire Noble qu’il avait été formé pour pratiquer des autopsies et qu’il avait participé à « des milliers », y compris des centaines de cas impliquant des étranglements, selon une transcription de l’audience du tribunal. Il a déclaré qu’il avait édité et écrit plusieurs manuels sur le sujet et qu’il avait été reconnu comme expert en strangulation plus de 100 fois par les tribunaux étatiques et fédéraux des États-Unis.

Parmi les affaires très médiatisées dans lesquelles il a témoigné figuraient les procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, et de Robert Feldman, un Un homme du Colorado reconnu coupable du meurtre de sa femme l’année dernière après Smock a déclaré que la scène avait été mise en scène pour ressembler à un suicide.. Dans les deux cas, il a témoigné pour l’accusation.

Après avoir examiné le rapport de laboratoire et les images de la dépouille de Noble et de la scène du crime, Smock est parvenu à plusieurs conclusions sur la mort de Noble, notamment qu’elle est décédée par homicide : elle a subi au moins un épisode d’étranglement manuel et a subi une quadruple fracture qui n’était pas « cohérente ». avec un étranglement de la ligature », a-t-il écrit dans un rapport du 27 mai obtenu par « Dateline ».

Noble avait également des fractures au visage causées par un traumatisme contondant « important » datant du moment de sa mort, qui a été mis en scène pour ressembler à une pendaison suicidaire, a écrit Smock.

Un mandat d’arrêt contre Moore a été émis le 17 juin, le jour même où un grand jury a rendu un acte d’accusation l’accusant de meurtre.

Sleeper a évoqué le mariage difficile du couple comme motif, mais Grubbs, le détective, a reconnu à « Dateline » que les autorités n’avaient ni ADN ni sang reliant Moore à la mort de Noble. (Dans une interview avec « Dateline », Moore a reconnu que le couple avait eu des problèmes après le suicide de son fils en 2019 – « J’étais une épave », a-t-il déclaré à Dateline – mais il a déclaré que la relation conjugale s’était améliorée avant la mort de Noble.)

Leur preuve la plus solide, a déclaré Grubbs à « Dateline », était l’opinion de Smock.

« Vous aimeriez avoir des aveux complets », a déclaré le détective. « Vous adoreriez l’avoir sur bande vidéo. En fin de compte, vous aimeriez avoir quelque chose comme ça. Mais ce que nous avons, c’est le corps d’Emily, et le corps d’Emily nous révèle que nous avons un homicide.

Fidèle à ses conclusions

Lors de son témoignage au tribunal et dans une interview avec « Dateline », Smock a donné plus de détails sur ses conclusions. Il a souligné la littérature médicale sur les pendaisons et a déclaré qu’une femme de la petite taille de Noble – elle pesait moins de 100 livres – n’aurait pas pu souffrir d’une quadruple fracture de la gorge suite à une pendaison « incomplète », comme la position dans laquelle elle a été trouvée est connue.

« S’il y a quelque chose qui s’en rapproche dans la littérature médicale, cela n’a jamais été rapporté », a-t-il déclaré. «Aucune femme de sa taille, de sa stature, n’a jamais présenté ce genre de fractures en se penchant en avant vers une ligature. Cela n’arrive pas.

Mais les anthropologues légistes familiers avec la recherche ont déclaré que les affirmations définitives de Smock occultent d’importantes lacunes dans la littérature.

Une grande partie ne rend pas compte du poids corporel, « il est donc difficile d’affirmer avec certitude que tous « La littérature ne soutient pas ces résultats », a déclaré Pilloud, professeur à l’Université du Nevada, dans un courrier électronique. Et une grande partie de ces recherches sont « relativement peu concluantes », a déclaré Langley, de l’American Board of Forensic Anthropologists.

Dans une interview avec NBC News, Smock a déclaré que ses étudiants de l’Université du Kentucky, où il est professeur de médecine d’urgence, l’avaient aidé à examiner 1 400 pendaisons pour cette affaire. Il ne savait pas combien incluaient le poids corporel.

Dans un e-mail, Garvin, professeur à l’Université de Des Moines et anthropologue légiste certifié qui a témoigné pour la défense de Moore, a cité des conclusions contradictoires dans la littérature, notamment sur le poids (certains chercheurs ont déclaré que les personnes plus lourdes étaient plus sujettes aux fractures ; d’autres non). et le type de pendaison (certains ont constaté que les fractures sont plus fréquentes en cas de pendaison incomplète ; d’autres non).

« La seule chose sur laquelle ils sont presque tous d’accord, c’est que l’âge est un facteur important, avec plus de fractures chez les individus de plus de 40 ans », a-t-elle déclaré.

«Je pense que si vous cherchez de tels détails dans la littérature, alors vous devriez vraiment regarder la situation dans son ensemble», a-t-elle écrit. « Nous ne parlons pas seulement d’une femme de 95 livres. Nous parlons d’une femme de 95 livres et de 52 ans qui souffrait d’ostéopénie, une maladie qui peut rendre les os plus sujets aux fractures, a déclaré Garvin.

« L’absence de preuve n’est pas une preuve », a ajouté Garvin. « L’absence de preuve de cette blessure exacte se produisant exactement dans le même scénario ne signifie pas qu’elle ne peut pas se produire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il prenait en compte les variables mises en évidence par Garvin, Smock a répondu oui – mais « là où ces données n’étaient pas disponibles dans la littérature, elles n’existent pas ».

«J’étudie l’asphyxie et l’étranglement depuis près de 40 ans», a-t-il déclaré. « J’enseigne les décès liés à l’asphyxie partout dans le monde, au FBI, au bureau du procureur américain, aux juges et aux procureurs. Je ne sais pas quel est le parcours de ces anthropologues légistes, s’ils ont étudié l’étranglement, en particulier les traumatismes du cou, du larynx jusqu’à l’os hyoïde, comme je le fais depuis 40 ans. Je ne sais pas d’où ils viennent, mais s’ils ne peuvent pas vous montrer un cas avec des variables similaires à celles d’Emily Noble, avec une fracture de l’os hyoïde, alors cela n’existe pas.

Allégations de méthodes incorrectes et obsolètes

Un autre problème avec les conclusions de Smock, selon les experts, était son affirmation selon laquelle Noble présentait des signes de traumatisme contondant important – une conclusion qu’il dit avoir basée sur le rapport de l’Ohio State University qui décrivait un traumatisme facial survenu à peu près au moment de sa mort.

Garvin, qui a examiné des centaines d’images 2D haute résolution pour l’affaire, a contesté cette conclusion. Dans un e-mail, elle a déclaré qu’il était « assez facile » de déterminer que les fractures étaient guéries et provenaient d’un nez cassé. (Noble est tombée et s’est cassé le nez en 1983, selon un rapport de police obtenu par « Dateline ».)

Pilloud et Langley, qui ont examiné un rapport du laboratoire contenant des images à basse résolution, ont également contesté la conclusion d’un traumatisme péri-mortem. Passalacqua, l’anthropologue légiste de l’Université de Caroline de l’Ouest, a critiqué les techniques de traitement du laboratoire, affirmant qu’il utilisait des méthodes incorrectes ou obsolètes – comme laisser les os tremper dans une solution de peroxyde d’hydrogène pendant 24 heures – lors de l’examen des restes de Noble. Et il a déclaré que le rapport proposait des conclusions non étayées sur les traumatismes faciaux.

Dans un e-mail, la directrice du laboratoire et anthropologue légiste Amanda Agnew a défendu son laboratoire et ses pratiques, affirmant que la concentration de peroxyde d’hydrogène était faible – 2 % – et que l’objectif était de préserver les restes squelettiques pour une analyse à long terme.

« Cela a été particulièrement difficile dans ce cas étant donné l’état des restes », qui ont été momifiés, a-t-elle expliqué.

Agnew et un co-auteur du rapport ont été les seuls à examiner les restes en personne, a-t-elle ajouté, et les autres anthropologues qui ont participé n’ont probablement pas pu voir ce qu’ils ont vu, a-t-elle ajouté.

« Il peut être extrêmement difficile de voir des signes de traumatisme dans une image 2D, en particulier dans les os très petits et fins du visage », a déclaré le directeur du laboratoire. « Il est préférable d’observer les restes réels pour avoir confiance dans les observations. »

Agnew a ajouté que dans un effort pour rester impartiale, elle n’a pas parlé à Smock après qu’il ait signé le dossier, et elle n’a pas non plus lu son rapport ni vu son témoignage.

« Je tiens à préciser que moi-même et l’OSU n’avons aidé le Dr Smock d’aucune façon, et qu’il n’y a eu aucune communication ou collaboration entre l’OSU et le Dr Smock avant, pendant ou après le procès », a-t-elle déclaré.