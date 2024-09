L’Ohio se trouve à un tournant. Nous devons améliorer le réseau électrique des centres de données.

Edged Energy construit un centre de données à New Albany. Sur la photo, l’un des centres de l’entreprise ailleurs aux États-Unis.

Bryan Stewart est le président et directeur général du Superior Group, une société de services de construction électrique, d’ingénierie et de technologie dont le siège social est à Columbus.

L’Ohio se trouve à un point d’inflexion. Au cours des 13 dernières années, notre État a obtenu plus de 117 milliards de dollars en matière d’investissements, et nous avons accueilli de nouvelles entreprises dans tous les secteurs imaginables.

En tant que PDG et propriétaire d’une entreprise de construction électrique installée à Columbus depuis près de 100 ans, j’ai pu constater de visu l’importance de ces investissements. Ils ont créé et maintenu des centaines de milliers d’emplois et ont permis à l’Ohio de devenir un leader en Amérique.

Mais à quoi voulons-nous que ressemble la prochaine décennie de croissance ? Quelles nouvelles industries voulons-nous attirer ? Quelles nouvelles entreprises voulons-nous créer ici ? Notre réponse devrait être toutes ces questions.

Cela devrait être notre modus operandi : chaque investissement compte.

En ce qui concerne le développement économique de notre État, il ne devrait pas s’agir d’un projet plutôt que d’un autre. Il devrait s’agir de tout ce qui précède : fabrication de pointe, innovation en matière de soins de santé, production automobile et bien plus encore. Nous devrions vouloir que chaque industrie se développe dans l’Ohio. Et oui, cela inclut centres de donnéesaussi.

Les centres de données sont une excellente source d’investissement

Contrairement à ce que certains peuvent dire, les centres de données soutiennent un nombre considérable d’emplois dans le centre de l’Ohio. En fait, les centres de données sont les principal moteur de la construction commerciale emploi à Columbus, et c’est comme ça depuis des années.

Cette année seulement, plus de 10 000 ouvriers du bâtiment travailleront sur un chantier de centre de données dans le centre de l’Ohio. 2 000 emplois supplémentaires – ingénieurs, techniciens et autres personnels de soutien – sont employés par les propriétaires du centre de données eux-mêmes. De plus, des centaines de personnes supplémentaires assurent la maintenance et la modernisation des installations de manière continue.

Ces emplois ne sont pas temporaires et Amazon Web Services en est un parfait exemple : ils construisent en continu dans l’Ohio depuis 2015, soutenant des milliers d’emplois locaux chaque année.

Mieux encore, ces emplois sont bien rémunérés. La rémunération annuelle moyenne et les avantages sociaux d’un électricien qualifié (un électricien qualifié avec environ cinq ans d’expérience) sont de 134 000 $.

Dans leur ensemble, les centres de données comptent parmi les créateurs d’emplois les plus constants et les plus précieux que notre État ait jamais connu.

Elles constituent également un pôle d’attraction pour la croissance économique. Les entreprises de tous les secteurs d’activité clés souhaitent s’implanter à proximité d’un centre de données afin de bénéficier d’un transfert de données plus rapide et d’une infrastructure améliorée. Cette proximité est importante et deviendra encore plus importante à mesure que les technologies d’IA continueront de progresser.

L’histoire continue

Les avantages sont nombreux

L’Ohio a grandement bénéficié d’entreprises comme Amazon Web ServicesGoogle et Meta. Au cours de la dernière décennie, ils ont investi plus de douze milliards de dollars dans l’Ohio, des investissements qui ont soutenu les salaires, amélioré les infrastructures, soutenu les écoles et attiré encore plus d’entreprises dans l’État du Buckeye.

Alors, que faut-il pour que ces investissements des centres de données, des fabricants de pointe et d’autres se poursuivent ? L’énergie. L’Ohio et le pays entier seront confrontés à un déficit énergétique, mais des solutions existent.

La première étape à franchir est de libérer davantage de capacités grâce à des technologies améliorant le réseau.

Ces technologies, telles que la reconduction avancée, peuvent ajouter une capacité supplémentaire à notre réseau existant.

Lorsque AEP Texas a adopté cette approche pour répondre à un besoin urgent d’électricité, l’effort a pris moins de trois ans et près de capacité de charge doubléeCes mesures permettront à l’Ohio de rester ouvert aux affaires tandis que nous nous concentrons également sur l’augmentation de la capacité de production à partir d’un mélange diversifié de sources, y compris le gaz naturel abondant de l’Ohio.

Il s’agit d’une opportunité unique pour notre État.

De nouvelles perspectives de développement s’ouvrent à nous et la demande énergétique s’accélère. La question est de savoir si nous pouvons nous unir pour créer des solutions qui permettent à toutes les industries de réussir ici, dans l’Ohio.

Je crois que nous le pouvons.

