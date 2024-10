L’Ohio s’attaque à la « falaise des avantages sociaux »

Photo de Scott Heins/Getty Images.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de l’emploi et des services familiaux de l’Ohio a annoncé il élargissait l’éligibilité aux prestations SNAP, le programme anciennement connu sous le nom de « bons d’alimentation ».

Cela pourrait surprendre ceux qui suivent la politique de l’État de l’Ohio, ce que font, je suppose, la plupart de ceux qui lisent l’Ohio Capital Journal. Mais cette expansion vise à résoudre un problème qui inquiète les gens de tous bords politiques : la « falaise des avantages sociaux ».

La falaise des avantages est le mot à la mode (« phrase à la mode ? ») utilisé pour décrire un problème répandu dans la conception des politiques. Un programme soumis à conditions de ressources concentre ses fonds sur les ménages à faible revenu. Cela signifie souvent limiter l’éligibilité en fonction du revenu. Par exemple, un programme d’aide en espèces pourrait limiter l’éligibilité aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 150 % du seuil de pauvreté fédéral.

Le problème d’un seuil strict, cependant, est qu’il crée des incitations de part et d’autre du seuil qui peuvent avoir un impact significatif sur les décisions professionnelles. Par exemple, si votre famille reçoit 250 $ par mois d’aide en espèces sous conditions de ressources et qu’on vous propose une augmentation de 100 $ qui vous rendra inéligible à cette aide, vous avez de bonnes raisons de refuser cette augmentation.

De même, si vous gagnez un revenu juste au-dessus du seuil d’éligibilité, cela vous incite à réduire vos heures de travail pour obtenir l’admissibilité. Si vous êtes au bord de la falaise, vous ne voulez pas sauter. Si vous êtes au pied de la falaise, vous avez envie de remonter au sommet.

Quand j’étais aux études supérieures, j’ai réalisé mon projet de synthèse sur ce problème. J’ai recommandé aux organisations à but non lucratif visant à atténuer le problème de la rupture des prestations de fournir aux familles des liquidités qui diminuent à mesure que les familles gagnent plus de revenus. Malheureusement, la société de recherche avec laquelle je travaillais, aujourd’hui fermée, a refusé de partager ces informations avec le client pour lequel elles avaient été préparées, affirmant que cette analyse n’était pas pertinente pour le travail du client.

Heureusement, le Département de l’emploi et des services familiaux de l’Ohio leur donne désormais tort. Avec sa nouvelle extension du programme SNAP, le ministère offre ce qu’il appelle une « échelle mobile » de prestations qui s’étendent de l’ancienne falaise de 130 % du seuil de pauvreté fédéral à 200 % du seuil de pauvreté fédéral. Cela signifie que pratiquement tous les ménages à faible revenu seront éligibles aux prestations SNAP, les ménages proches de 200 % du seuil de pauvreté fédéral recevant des montants inférieurs à ceux se situant à 130 % du seuil de pauvreté fédéral et en dessous.

La falaise des avantages est un problème politique que nous avons nous-mêmes créé. Des politiques bien conçues peuvent éliminer les obstacles. Cela n’élimine pas les incitations : les ménages seront toujours incités à ne pas accepter d’augmentations, de promotions ou d’heures supplémentaires en raison de la diminution des prestations versées à mesure que les revenus augmentent. Mais éliminer la falaise rendra les incitations beaucoup moins drastiques.

C’est un excellent exemple du travail du gouvernement. Les gens du monde des affaires et les défenseurs de la pauvreté y voyaient tous deux un problème avec le système. Les décideurs politiques étaient prêts à intervenir et à mettre à disposition les ressources nécessaires pour résoudre une grande partie du problème. Le système de prestations de l’Ohio sera ainsi plus efficace. À une époque où il est facile d’être cynique quant à ce que le gouvernement peut faire, saluons une victoire claire lorsque nous en remportons une.

