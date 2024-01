L’Ohio interdit les soins d’affirmation de genre pour les mineurs, annulant ainsi le veto du gouverneur

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les législateurs de l’Ohio ont interdit mercredi les soins d’affirmation de genre pour les mineurs, annulant le veto du gouverneur républicain Mike DeWine en décembre sur le projet de loi dans un schisme au sein du parti et rejoignant plus de 20 États qui ont imposé des restrictions similaires ces dernières années. La Chambre de l’Ohio a voté en faveur de l’annulation par 65 voix contre 28 plus tôt ce mois-ci, suivie par le vote du Sénat de l’État par 23 voix contre 9 mercredi après près d’une heure de débat de l’autre côté de l’allée. Les deux chambres sont dirigées par une majorité qualifiée républicaine.

Les républicains ont fait valoir que le projet de loi protège les enfants avant tout. «Nous disons tout le temps aux parents quoi faire», a déclaré le sénateur Stephen Huffman (à droite). “Donc ce n’est pas différent.”

Les démocrates ont soutenu que cela portait atteinte aux droits des transgenres. « Cette législation est exactement à l’opposé du rêve américain », a déclaré le sénateur Kent Smith (démocrate). « Au lieu d’apporter du réconfort, cela infligera une grande douleur. »

Les familles de jeunes trans ne pourront pas accéder aux traitements dans l’Ohio pour soutenir les soins d’affirmation de genre tels que les bloqueurs de puberté et l’hormonothérapie – bien qu’une clause de droits acquis permette aux résidents déjà sous ce type de traitement de continuer. La loi empêche également les filles transgenres de jouer dans des équipes sportives scolaires réservées aux filles et aux femmes. La loi entre en vigueur dans 90 jours.

Cette décision entravera également l’accès aux soins d’affirmation de genre pour les résidents au-delà de l’Ohio, car des familles d’enfants transgenres qui vivent dans des États avec des interdictions similaires s’y rendent pour se faire soigner. La clause de droits acquis qui permet aux résidents de l’Ohio de poursuivre les traitements existants ne s’étend pas à ceux de l’extérieur de l’État.

Le représentant de l’État Gary Click (à droite), qui a présenté le projet de loi, a critiqué le gouverneur pour avoir rejeté la législation qui lui a été soumise en décembre et a déclaré que le gouvernement avait « l’obligation d’empêcher les parents de nuire à leurs enfants ».

Les défenseurs des droits des trans ont critiqué la nouvelle loi, affirmant qu’elle « ne tient pas compte » de la volonté des habitants de l’Ohio. “Nos jeunes méritent mieux de la part de nos élus que la cruauté qui cible et nuit aux enfants”, affirme un groupe de défense TransOhio a déclaré mercredi dans un communiqué. “Notre communauté est forte et résiliente d’une manière que les législateurs haineux ne peuvent pas comprendre, et les trans de l’Ohio à travers l’État ne peuvent pas et ne seront pas éliminés par la loi.”

Des centaines de projets de loi anti-trans ont été adoptés par les législatures des États à travers le pays. Près de la moitié des États du pays ont adopté des lois ciblant les personnes transgenres, avec des tentatives fréquentes pour légiférer sur l’accès des enfants trans à des soins affirmant leur genre ou sur leur participation à des équipes sportives scolaires. Plusieurs de ces projets de loi sont presque identiques à ceux de l’Ohio.

La loi de l’Ohio Saving Adolescents From Experimentation Act, ou SAFE Act, interdit l’hormonothérapie, les bloqueurs de puberté et la chirurgie de changement de sexe pour les personnes de moins de 18 ans. La mesure interdit également aux filles transgenres de jouer dans des équipes sportives destinées aux filles et aux femmes au lycée et à l’université. connue sous le nom de loi Save Women’s Sports. Click, le sponsor de la facture, a dit que la mesure concernait « l’éthique médicale », et non les « guerres culturelles ».

Les associations médicales nationales, dont la Association médicale américaine et le Académie américaine de pédiatrieont déclaré que les soins d’affirmation de genre pour les enfants trans sont médicalement nécessaires et appropriés.

Le projet de loi a été adopté par le Sénat et la Chambre de l’Ohio le mois dernier après des débats houleux, en grande partie selon les lignes partisanes. Les partisans ont fait valoir que la mesure était axée sur la santé et la sécurité des enfants ; les opposants ont fait valoir que le projet de loi n’était pas étayé par la science et causerait plus de mal que de bien.

DeWine a passé près de deux semaines à consulter des professionnels de la santé et des familles avec des enfants transgenres, pour finalement annuler le projet de loi le 29 décembre et rompre avec ses collègues gouverneurs républicains sur la question des soins d’affirmation de genre. DeWine a déclaré qu’il avait opposé son veto au projet de loi parce que les parents savent ce qui est médicalement le mieux pour leur enfant, et non l’État.

Click et d’autres républicains ont clairement indiqué qu’ils avaient l’intention d’annuler le veto du gouverneur. Dans une démonstration de compromis, DeWine émis un décret une semaine après son veto qui interdisait immédiatement les opérations de changement de sexe pour les mineurs et exigeait que davantage de prestataires médicaux soient impliqués dans la fourniture de soins d’affirmation de genre aux patients de tout âge.

Les défenseurs des droits des transgenres et les familles de jeunes trans, qui ont salué le veto de DeWine sur le projet de loi, ont déclaré que leur exaltation s’était rapidement transformée en indignation lorsque le gouverneur a révélé son décret. Le Ohio ACLU a dit que DeWine a décidé de réglementer les soins d’affirmation de genre pour les enfants et les adultes a fait de l’État l’un des plus restrictifs du pays en matière d’accès à de tels soins.

Ces va-et-vient ont laissé les familles d’enfants transgenres de l’Ohio dans le pétrin.

«C’est écrasant. C’est stressant. Et c’est effrayant. C’était un tel manège », a déclaré Kat Scaglione, une mère de deux enfants trans de l’Ohio, l’un dont bénéficient des soins médicaux d’affirmation de genre. L’autre pourrait démarrer de tels soins dans les années à venir.

“Nous avons eu quelques jours où il semblait que les choses allaient peut-être bien se passer”, a déclaré Scaglione, faisant référence au veto du gouverneur. « Et puis nous entendons parler de la dérogation. Et puis, dans ce qui semblait être une tournure inattendue des événements et une sorte de trahison, le gouverneur a annoncé son décret et son nouvel ensemble de règles.

Aujourd’hui, l’interdiction soulève encore plus de questions, a-t-elle déclaré. “En tant que parent, je ne me suis jamais senti aussi impuissant”, a déclaré Scaglione, 37 ans.

La famille, qui a déjà déménagé d’un district scolaire de l’Ohio à un autre par souci pour les enfants, devra peut-être déménager à nouveau – cette fois hors de l’État, a-t-elle déclaré. Mais même cela semble futile alors que la législation anti-trans se répand à travers le pays, a-t-elle déclaré. “La façon dont cette législation continue d’apparaître, c’est presque comme si je ne savais même pas où nous irions, si nous devions aller quelque part”, a déclaré Scaglione.

Autres qui ne peuvent pas envisager de déménager dans un autre État ont déclaré qu’ils seraient confrontés au fardeau de voyager régulièrement ailleurs pour les soins. La fille trans de 10 ans d’Alicia Burkle n’a pas encore commencé les interventions médicales, mais elle estime que l’accès à de tels soins est crucial.