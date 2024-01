L’Ohio interdit les soins d’affirmation de genre et restreint les athlètes transgenres

COLUMBUS, Ohio (AP) — L’Ohio a interdit les soins d’affirmation de genre pour les mineurs et restreint la participation des femmes et des filles transgenres aux équipes sportives, une décision qui pousse les familles d’enfants transgenres à se demander comment prendre soin d’eux au mieux.

Le Sénat, dominé par les républicains, a voté mercredi en faveur d’une dérogation. Le veto du gouverneur républicain Mike DeWine. La nouvelle loi interdit les chirurgies d’affirmation de genre et les thérapies hormonales, et restreint les soins de santé mentale pour les personnes transgenres de moins de 18 ans. La mesure interdit également aux filles et aux femmes transgenres de rejoindre les équipes sportives féminines et féminines, tant au niveau primaire qu’au niveau collégial.

Les autorités s’attendent à ce que la loi entre en vigueur dans environ 90 jours. La Chambre à majorité républicaine avait a voté pour annuler le veto plus tôt ce mois-ci.

Deux des trois enfants de Kat Scaglione sont transgenres et l’artiste de Chagrin Falls est dévasté, mais pas surpris, par la nouvelle loi. Sa fille Amity, 14 ans, bénéficie déjà de services de santé mentale et de certains médicaments, et pourrait continuer son traitement en vertu de la clause de droits acquis de la loi, mais elle ne pourrait pas demander d’autres services, comme des thérapies hormonales, et elle devrait quitter l’État pour progresser dans ses soins d’affirmation de genre.

Scaglione et son partenaire, Matt, envisagent même de déménager complètement leur famille hors de l’État, malgré l’achat récent d’une maison dans un district scolaire et une communauté plus sûre pour Amity et sa sœur de 10 ans, Lexi, qui est également transgenre. Ils ne se sentent pas les bienvenus dans l’Ohio et ne voient pas cela changer de sitôt.

“Même si nous nous sommes installés et avons de bonnes choses en ce moment, nous regardons constamment par-dessus notre épaule en attendant que quelque chose change au point où nous devons nous retirer maintenant”, a déclaré Scaglione. “Il a été difficile de déménager quelque part et d’essayer de rentrer chez soi, alors que vous avez constamment l’impression qu’à tout moment vous devrez peut-être fuir.”

DeWine a réitéré mercredi qu’il avait opposé son veto à la législation – au grand dam de son parti – visant à protéger les parents et les enfants des excès du gouvernement en matière de décisions médicales. Mais la première semaine de janvier, il signé un décret interdisant les chirurgies d’affirmation de genre pour les personnes de moins de 18 ans, bien que les professionnels de la santé maintiennent que de telles chirurgies n’ont pas lieu dans l’État.

Il a aussi règles administratives proposées non seulement pour les enfants transgenres, mais aussi pour les adultes, ce qui a suscité de vives critiques de la part des démocrates et des défenseurs LGBTQ+ qui espéraient autrefois son veto.

La sénatrice Kristina Roegner, républicaine du comté de Summit, a faussement affirmé au Sénat qu’il n’existe pas de soins d’affirmation de genre ni de spectre de genre et a qualifié de tels soins de « course folle ».

Ses commentaires ont suscité des huées et de vives protestations de la part des défenseurs LGBTQ+, tous attentivement surveillés par la sécurité du Statehouse.

Un défenseur, alors qu’il chantait que Jésus aime les enfants transgenres, a été escorté hors de la salle du Sénat.

Au moins 23 États ont désormais adopté des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs transgenres, et nombre de ces États font l’objet de poursuites. Les tribunaux ont rendu des décisions mitigées. La première loi du pays, en Arkansas, a été invalidée par un juge fédéral qui a déclaré que l’interdiction des soins violait les droits à une procédure régulière des jeunes transgenres et de leurs familles.

Ces soins sont disponibles aux États-Unis depuis plus d’une décennie et sont approuvés par grandes associations médicales.

Au moins 20 États ont approuvé une version d’interdiction générale des athlètes transgenres jouant dans les équipes sportives K-12 et collégiales dans tout l’État, mais un Proposition de l’administration Biden l’interdiction de telles interdictions pures et simples devrait être finalisée cette année après de multiples retards et de nombreuses résistances. Telle que proposée, la règle établirait que des interdictions générales violer le titre IXla législation historique sur l’égalité des sexes promulguée en 1972.

Nickie J. Antonio, chef de la minorité sénatoriale et démocrate de la région de Cleveland, a qualifié cette mesure d’« intimidation » et a déclaré que la législature devrait s’attaquer à des problèmes plus importants, tels que la santé mentale et les troubles liés à la consommation de substances, plutôt qu’à ceux qui ostracisent les jeunes transgenres et privent leurs parents. droits. Les défenseurs sont fatigués, mais pas trop pour riposter, a-t-elle déclaré.

« J’espère que c’est la dernière fois, cette session législative, que nous travaillons à retirer les droits des personnes de la communauté LGBTQ », a déclaré Antonio, qui fait elle-même partie de la communauté LBGTQ+.

Maria Bruno, directrice des politiques publiques d’Equality Ohio, une organisation de défense LGBTQ+ à l’échelle de l’État, a déclaré qu’elle explorerait toutes les options juridiques et législatives à sa disposition afin de protéger les résidents transgenres et leurs familles.

« Voir des politiques partisanes prendre le pas sur un résultat à la fois logique, équitable et empreint de compassion est une véritable honte », a-t-elle déclaré.

Samantha Hendrickson est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.