L’Ohio interdit les feux à ciel ouvert dans 24 comtés en raison de la sécheresse

COLUMBUS – Le commissaire des incendies de l’Ohio, Kevin Reardon, a émis une interdiction régionale de brûlage à ciel ouvert dans 24 comtés à compter de vendredi en raison de conditions extrêmement sèches.

L’interdiction couvre les comtés de l’Ohio identifiés par la National Oceanic and Atmospheric Administration et le ministère américain de l’Agriculture. comme étant dans les catégories « Sécheresse extrême » ou « Sécheresse exceptionnelle ».

L’interdiction concerne Athens, Belmont, Carroll, Fairfield, Fayette, Gallia, Guernsey, Harrison, Highland, Hocking, Jackson, Jefferson, Meigs, Monroe, Morgan, Muskingum, Perry, Pickaway, Pike, Ross, Scioto, Tuscarawas, Vinton et Washington. D’autres comtés pourraient être ajoutés, a indiqué l’État.

« La sécurité incendie est une responsabilité que nous partageons tous », a déclaré Kevin Reardon, chef des pompiers de l’État de l’Ohio, dans une déclaration préparée. « Il est essentiel que les habitants de l’Ohio comprennent et apprécient les risques importants associés aux incendies, en particulier dans les conditions de sécheresse actuelles. Ensemble, nous pouvons protéger nos communautés et notre environnement. »

Plus d’actualités sur la sécheresse : « C’est assez mauvais » : la sécheresse estivale met à rude épreuve les agriculteurs du comté de Tuscarawas

L’interdiction de brûlage à l’air libre comprend :

Allumer ou entretenir un feu de tout type à tout endroit

Fumer, y compris des cigarettes ou des appareils similaires, et dans le cadre d’un processus de cuisson

Cuisson non électrique (quelle que soit la source de combustible)

Utiliser ou décharger tout type de feux d’artifice

Jeter/jeter des matières allumées ou incandescentes, y compris des allumettes ou des cigarettes

Feux de camp et feux de joie

Événements d’entraînement au tir réel

Affichages ou expositions basés sur des effets de flammes, notamment des lanternes volantes et des machines à étincelles froides

Utilisation d’appareils produisant des étincelles à des fins récréatives

« Une lutte pour faire pousser des choses » : La sécheresse dans l’Ohio s’aggrave et menace les agriculteurs

Le Division des pompiers de l’ÉtatDépartement des ressources naturelles de l’Ohio Division des forêts et le Forêt nationale de Wayne a exhorté tous les habitants de l’Ohio à prendre des précautions particulières en raison du temps sec, qu’ils se trouvent dans un comté touché par l’interdiction de brûlage à ciel ouvert ou non.

« Tous les habitants de l’Ohio, en particulier les propriétaires, les agriculteurs et les propriétaires de forêts, doivent être prudents pendant cette période de sécheresse », a déclaré Aaron Kloss, directeur de la prévention des incendies de la Division des forêts, dans une déclaration préparée. « La plupart des matières végétales de l’Ohio qui peuvent alimenter les feux de forêt sont actuellement sèches et le resteront jusqu’à ce que nous ayons des précipitations importantes. Les conditions météorologiques sèches actuelles, avec des températures chaudes, une faible humidité et du vent, augmentent le risque d’incendies de forêt dans l’Ohio. »

Toute personne constatant des signes d’incendie de forêt est priée d’appeler immédiatement son service d’incendie local pour le signaler.

Cet article a été publié à l’origine sur The Repository : L’Ohio interdit les feux à ciel ouvert dans 24 comtés en raison de la sécheresse