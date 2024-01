L’Ohio est sur le point de devenir le deuxième État à restreindre les soins de santé transgenres pour les adultes

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé ce mois-ci des propositions qui, selon les défenseurs des transgenres, pourraient bloquer l’accès aux soins d’affirmation de genre fournis par des cliniques indépendantes et des médecins généralistes, laissant des milliers d’adultes se démener pour se faire soigner et faire face à des risques pour leur santé.

EN SAVOIR PLUS: Les efforts visant à restreindre les soins de santé pour les transgenres se poursuivront en 2024, avec davantage d’adultes ciblés

Ashton Colby, 31 ans, craint que la clinique où il obtient la testostérone qu’il prend depuis l’âge de 19 ans ne la propose plus. L’homme transgenre de Columbus pense qu’il pourrait éventuellement être traité par un autre prestataire qui répondrait aux nouvelles exigences. Mais même quelques mois d’attente pourraient laisser Colby connaître un cycle menstruel pour la première fois depuis de nombreuses années.

“Ma santé mentale a été mise à rude épreuve”, a déclaré Colby. “Ce sont des sentiments liés au fait d’être transgenre que je n’ai pas ressentis depuis des années, mais maintenant je me sens dévasté par mon expérience en tant que personne transgenre.”

DeWine a annoncé les règles proposées au milieu d’un tourbillon d’activités qui pourraient pousser l’Ohio plus loin que la plupart des autres États dans le contrôle des soins d’affirmation de genre et en faire le deuxième à énoncer des restrictions sur les soins aux adultes.

Il a également signé un décret interdisant la chirurgie d’affirmation de genre pour les mineurs, mais a opposé son veto à un projet de loi qui interdirait tous les soins d’affirmation de genre pour les mineurs. Une chambre de la législature de l’État l’a déjà annulé et l’autre votera le 24 janvier sur l’opportunité de le faire.

EN SAVOIR PLUS: Les jeunes trans « terrifiés » par ce que signifiera la nouvelle interdiction des soins de santé en Louisiane



“Il s’agit d’un projet politique qui tente de rendre l’accès aux soins si onéreux et si restrictif que les gens en sont fonctionnellement incapables”, a déclaré Kellan Baker, directeur exécutif du Whitman-Walker Institute, une organisation basée à Washington qui se concentre sur la santé des personnes LGBTQ+.

Les politiques axées sur les soins aux adultes figurent dans un projet de règles administratives publié ce mois-ci par le ministère de la Santé de l’Ohio et le ministère de la Santé mentale et des services de toxicomanie de l’État.

Ils exigeraient que les psychiatres, les endocrinologues et les éthiciens médicaux jouent un rôle dans la création de plans de soins d’affirmation de genre à l’échelle de l’établissement pour les patients de tous âges. Les patients de moins de 21 ans devraient recevoir au moins six mois de conseils en santé mentale avant de commencer un traitement médicamenteux ou une intervention chirurgicale visant à affirmer leur genre. Les prestataires n’auraient pas le droit d’orienter les mineurs vers un traitement ailleurs, comme dans des cliniques d’autres États.

Lorsqu’il a annoncé ces mesures, DeWine a déclaré qu’elles garantiraient un traitement sûr et rendraient impossible le fonctionnement de cliniques « clandestines ».

Les règles ne visent pas à interrompre le traitement de ceux qui le reçoivent déjà et sont conformes à la manière dont les soins spécialisés sont généralement pratiqués, même si l’approche n’est pas toujours mandatée par l’État, a déclaré le porte-parole de DeWine, Dan Tierney, qui a noté que l’administration était ouverte. à des modifications de formulation pour clarifier les règles.

Pourtant, les défenseurs affirment que ces règles vont au-delà des normes de soins établies par des organisations, notamment l’Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres, et qu’en tout cas, il n’existe pas de cliniques de genre dans l’État.

“C’est une bureaucratie mauvaise et inutile, et nous savons ce qu’ils essaient de faire – et ils espèrent interrompre les soins de santé pour le plus grand nombre de personnes possible”, a déclaré Dara Adkison, secrétaire du conseil d’administration du groupe de défense TransOhio. “Ce n’est pas subtil.”

Mimi Rivard, infirmière praticienne et directrice clinique de la clinique Columbus de Central Outreach Wellness Center dans l’Ohio, a déclaré que les cliniques prescrivent déjà avec succès des hormones sans la participation d’endocrinologues et qu’il n’y a pas suffisamment de spécialistes dans l’État pour effectuer le travail actuel, en plus de servir un environ 60 000 Ohioiens ayant une expérience transgenre.

De nombreux patients transgenres se méfient des autres établissements médicaux, qu’ils pourraient considérer comme hostiles, pour des besoins plus courants comme l’hypertension ou le diabète, mais des cliniques comme la sienne les traitent également pour ces pathologies, a-t-elle expliqué.

«Nous devons nous comporter de manière conforme aux serments que nous avons prêtés en tant qu’aidants naturels», a déclaré Rivard. “Et ces lignes directrices ne le permettront pas.”

Les patients qui ont subi une intervention chirurgicale et qui ont arrêté leurs hormones pourraient courir un risque d’ostéoporose et de fatigue extrême, a-t-elle déclaré.

Le Dr Carl Streed Jr., président de l’Association professionnelle américaine pour la santé des transgenres, qui dispense des soins d’affirmation de genre à Boston, a noté que l’avortement est le seul autre domaine dans lequel les États sont intervenus pour interdire aux professionnels de la santé de fournir les services autorisés par leurs licences.

“Les règles sont draconiennes. Elles ne respectent aucune norme de diligence”, a déclaré Streed. “C’est un voile de ce faux sentiment de sécurité qui mènera effectivement à une interdiction.”

L’impact de cette politique sur les patients transgenres pourrait dépendre de l’endroit où ils sont traités. Les grands centres médicaux universitaires dispensant des soins d’affirmation du genre emploient déjà les spécialistes requis.

Equitas Health, une organisation à but non lucratif basée à Columbus et axée sur les soins de santé LGBTQ+, s’oppose fermement à la réglementation, mais affirme également qu’elle remplira les exigences pour continuer à offrir des soins d’affirmation de genre si les règles sont finalisées.

Les défenseurs préviennent que les soins pourraient ne pas être disponibles dans des cliniques plus petites ou chez des médecins généralistes, ce qui créerait davantage d’obstacles aux soins des personnes transgenres à faible revenu, issues des minorités et des zones rurales.

Adkison, qui vit à Cleveland, s’attend à ce que son propre traitement se poursuive.

“Je suis une personne blanche vivant dans une ville proche de plusieurs grands systèmes hospitaliers”, ont-ils déclaré. “Je ne suis certainement pas aussi inquiet que beaucoup de mes amis.”

Les gouvernements contrôlés par le Parti républicain dans 22 autres États ont déjà adopté des interdictions ou des restrictions sur les soins d’affirmation de genre pour les mineurs. Mais jusqu’à présent, l’adoption de politiques destinées aux adultes est rare.

La seule autre restriction actuellement en vigueur au niveau de l’État est celle de Floride, où une loi entrée en vigueur l’année dernière oblige les médecins à superviser tous les soins de santé liés à la transition et à ce que ces rendez-vous se fassent en personne. Ces règles ont été onéreuses pour les personnes qui ont reçu des soins d’infirmières praticiennes ou qui ont utilisé la télésanté.

EN SAVOIR PLUS: L’interdiction en Floride des soins d’affirmation de genre pour les mineurs limite également l’accès aux adultes trans

On ne sait pas exactement quand les règles de l’Ohio pourraient entrer en vigueur, ni sous quelle forme si elles sont finalisées. Le ministère de la Santé attend les commentaires du public jusqu’au 5 février ; pour la proposition du ministère de la Santé mentale et des Services de toxicomanie, les commentaires du public ne sont ouverts que jusqu’au 26 janvier.

Les règles sont également soumises à l’examen d’un comité législatif chargé d’examiner si les règles dépassent le pouvoir de l’administration, ce que font les propositions de DeWine, a déclaré Rhea Debussy, porte-parole d’Equitas Health.

“Il a vraiment fait un travail impressionnant au cours des deux dernières semaines, rendant beaucoup de démocrates, beaucoup de progressistes, beaucoup de conservateurs et de républicains à travers l’État de l’Ohio très en colère contre lui”, a-t-elle déclaré.

Les mesures ont été dévoilées le 5 janvier, le jour même où DeWine a signé un décret interdisant la chirurgie d’affirmation de genre pour les moins de 18 ans. Les défenseurs s’attendent à ce que cette décision ait peu d’impact pratique car de telles chirurgies ne sont presque jamais pratiquées sur des mineurs.

“C’est très cruel”, a déclaré Erin Upchurch, directrice exécutive du Kaleidoscope Youth Center, une organisation basée à Columbus au service des jeunes LGBTQ+. “C’est vindicatif, c’est méchant et c’est inutile.”