L’Ohio est-il une cause perdue pour Biden et les démocrates ? 2022 dira l’histoire.

Pendant plus d’un siècle, l’Ohio a été considéré comme un État baromètre. Ses électeurs se sont rangés du côté du billet présidentiel gagnant dans toutes les élections sauf deux de 1896 à 2016. Pourtant, après deux victoires de Barack Obama en 2008 et 2012, le résultat de 2016 a suggéré que l’Ohio passait du violet au rouge – alors que l’État votait 5 points. à droite du reste du pays.

Les républicains contrôlent tous les bureaux de l’État depuis une décennie et conservent une large majorité au sein de la législature de l’État. Une mauvaise performance parmi les démocrates de l’Ohio en 2018 dans un moyen terme par ailleurs solide et une autre victoire convaincante de Donald Trump en 2020 suggèrent que l’État n’est plus compétitif pour les démocrates. Et pourtant, Joe Biden vient de faire son troisième voyage dans l’Ohio depuis qu’il est devenu président le 20 janvier.

Biden n’a pas fait mieux contre Trump en 2020 qu’Hillary Clinton en 2016 ; les deux démocrates ont perdu l’Ohio de 8 points. Les républicains ont confortablement remporté tous les postes de l’État – même si le président républicain de l’Ohio House, Larry Householder, a été arrêté quelques mois avant les élections. En juillet 2020, Householder et quatre autres personnes ont été accusées d’avoir accepté 60 millions de dollars de pots-de-vin pour renflouer l’industrie nucléaire de l’État. Le mois dernier, la Chambre des représentants de l’Ohio a pris la décision dramatique de l’expulser.

À la recherche de signes de malheur ou d’espoir

Alors pourquoi Biden passe-t-il autant de temps dans un état qui semble être si hors de portée des démocrates ? La réponse se trouve dans les midterms 2022. Les sièges ouverts au Sénat ne se présentent pas très souvent, et la retraite du républicain Rob Portman offre aux démocrates l’occasion de faire le point sur leur compétitivité à long terme dans l’État.

Des primaires républicaines difficiles pour le Sénat et les nominations au poste de gouverneur du parti offrent les ouvertures les plus minces pour un retour démocrate réussi. En fin de compte, 2022 indiquera aux démocrates s’ils ont un avenir dans l’État. C’est couler ou nager, et Biden le sait.

Biden a visité un centre de formation syndicale à Cincinnati et a discuté de ses efforts de relance économique dans une mairie de CNN, où il a donné une réponse optimiste à une question sur l’inflation. « Nous allons offrir de bonnes opportunités et de bons emplois aux personnes qui, en fait, vont réinvestir cet argent dans tout ce dont nous parlons, en faisant baisser les prix, pas en augmentant les prix », a-t-il déclaré.

L’orientation économique reflète l’autopsie de 2020 fournie par la démocrate Marcy Kaptur, la femme la plus ancienne de tous les temps à la Chambre des représentants des États-Unis et qui représente les villes et les usines de l’industrie automobile le long de la côte du lac Érié de Cleveland à Tolède. Kaptur a critiqué les démocrates nationaux pour s’être trop concentrés sur la politique identitaire tout en perdant du terrain sur les questions économiques qui déterminent les décisions de vote pour de nombreux habitants de l’État.

Il semblerait que les démocrates de l’Ohio aient reçu le mémo. Le représentant Tim Ryan, candidat au Sénat, et le maire de Dayton, Nan Whaley, candidat au poste de gouverneur, ont martelé le populisme économique dans le moule du sénateur Sherrod Brown. La réélection de Brown en 2018 a été l’un des rares points positifs pour les démocrates de l’État. Nous pouvons nous attendre à voir Ryan et Whaley se concentrer sur l’emploi et les soins de santé, tout en essayant de localiser les problèmes dans l’Ohio et de se séparer de certaines des positions les plus controversées des démocrates nationaux. C’est tout droit sorti du livre de jeu de Brown et Kaptur.

Ryan semble avoir une voie claire vers la nomination, et le principal concurrent de Whaley sera probablement le maire de Cincinnati, John Cranley. Ces primaires relativement claires contrastent fortement avec ce qui se passe au sein du Parti républicain – et les démocrates espèrent utiliser cela à leur avantage.

La sortie de Portman a produit un solide champ de républicains en lice pour lui succéder. L’ancien trésorier d’État Josh Mandel (qui s’est présenté contre Brown en 2012), l’auteur de « Hillbilly Elegy » JD Vance et l’ancienne présidente du Parti républicain de l’Ohio, Jane Timken, font partie de ceux qui, dans un domaine très vaste et accompli, souhaitent être nommés.

Attendre que Trump approuve, ou pas

L’ancien président Donald Trump ne sera pas sur le ticket, mais son esprit le sera très probablement. Tous les candidats républicains se sont efforcés d’imiter Trump dans leurs médias sociaux et dans leurs apparitions publiques. Par exemple, le fil Twitter de Mandel a été particulièrement remarquable avec des tweets controversés, y compris une suspension de la plateforme en mars. Vance a fait une tournée mea culpa, s’excusant d’avoir qualifié Trump de « répréhensible » et exhortant les autres à ne pas voter pour Trump en 2016. Depuis, Vance l’a embrassé, déclarant: « Je ne suis pas qu’une bascule, je suis un flip-flop-flip sur Trump. »

Si Trump devait se lancer dans la course, sa bénédiction déterminerait sans aucun doute le candidat du parti. Si les premiers mois de course en sont une indication, la primaire républicaine sera brutale.

La présence de Trump a stimulé la participation en 2016 et 2020 (en particulier parmi les électeurs ruraux), mais son nom ne figure pas sur le bulletin de vote en 2022. Bien que le parti du président perd presque toujours du terrain lors des élections de mi-mandat, les démocrates espèrent que l’absence de Trump peut les aider à clôturer le écart de participation. Ce sera essentiel pour qu’ils aient une chance de réussir.

Si les démocrates ont une autre mauvaise performance en 2022, alors l’Ohio perdra son statut d’État swing pour 2024. S’ils sont compétitifs, alors l’Ohio continuera à être aimé des campagnes présidentielles lors des prochaines élections. Les visites de Biden dans l’État de Buckeye suggèrent une lueur d’optimisme pour les démocrates, et il fait sa part pour augmenter leurs chances. Ce qui se passe en 2022 est une dernière position pour les démocrates afin d’éviter que l’État ne passe du violet rougeâtre au rouge sang.

Robert Alexander, directeur de l’Institute for Civics and Public Policy de l’Ohio Northern University, est l’auteur de « Representation and the Electoral College ». Suivez-le sur Twitter : @onuprof