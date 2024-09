L’Ohio envoie des soldats et 2,5 millions de dollars dans une ville inondée de migrants haïtiens

COLUMBUS, Ohio — Le gouverneur de l’Ohio enverra des forces de l’ordre et des millions de dollars en ressources de santé à la ville de Springfield alors qu’elle est confrontée à une vague de migrants haïtiens temporaires qui l’a placée sous les projecteurs nationaux.

Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré mardi qu’il ne s’opposait pas au programme de statut de protection temporaire dans le cadre duquel quelque 15 000 Haïtiens sont arrivés dans la ville d’environ 59 000 habitants depuis 2020, mais a déclaré que le gouvernement fédéral doit faire davantage pour aider les communautés touchées.

Sa conférence de presse a eu lieu quelques heures seulement avant le débat présidentiel entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président républicain Donald Trump, où la division sur la politique d’immigration allait certainement être un problème.

Lundi, le procureur général républicain de l’Ohio, Dave Yost, a également attiré l’attention sur la crise lorsqu’il a demandé à son bureau d’étudier des voies légales – y compris le dépôt d’une plainte – pour empêcher le gouvernement fédéral d’envoyer « un nombre illimité de migrants dans les communautés de l’Ohio ».

Des milliers de migrants haïtiens temporaires ont débarqué dans la ville ces dernières années, alors que les troubles de longue date dans leur pays d’origine ont cédé la place à des gangs violents règnent dans les rues.

L’Ohio a déjà fourni des ressources supplémentaires à Springfield pour aider à l’éducation et à la formation des conducteurs, pour financer davantage de vaccins et de dépistages de santé dans les écoles et pour améliorer les services de traduction, a expliqué DeWine. Mais il prend des mesures supplémentaires.

« Ces augmentations spectaculaires ont un impact sur chaque citoyen de la communauté, sur chaque citoyen », a-t-il déclaré, notant que des afflux supplémentaires se produisent à Findlay et à Lima, dans l’Ohio. « Les mères qui doivent attendre des heures dans une salle d’attente avec un enfant malade, tous ceux qui conduisent dans les rues, et cela affecte les enfants qui vont à l’école dans des classes plus bondées. »

Mercredi, la police routière de l’État de l’Ohio sera dépêchée pour aider les forces de l’ordre locales à résoudre les problèmes de circulation qui, selon les autorités, sont dus à une augmentation du nombre d’Haïtiens qui ne connaissent pas le code de la route américain et qui empruntent les routes. DeWine a déclaré qu’il allait également consacrer 2,5 millions de dollars sur deux ans à la fourniture de soins de santé primaires supplémentaires par le biais du département de la santé du comté et d’établissements de santé privés.

La famille de DeWine gère une œuvre caritative en Haïti en hommage à leur fille Becky, décédée dans un accident de voiture. Il a déclaré que les Haïtiens qui ont déménagé dans l’Ohio sont généralement des gens qui travaillent dur, qui aiment leur famille et qui cherchent à échapper à la violence de leur pays d’origine pour trouver de bons emplois dans l’Ohio.