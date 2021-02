Les décès non déclarés représentent une part importante du total de l’État. Jusqu’à jeudi, environ 12 500 décès avaient été annoncés dans tout l’État au cours de la pandémie.

L’Ohio n’est pas le premier État à signaler un important arriéré de cas ou de décès. Plus tôt ce mois-ci, l’Indiana a ajouté plus de 1500 décès à son total après avoir examiné les certificats de décès. En juin, la ville de New York a signalé des centaines de décès à des dates non précisées. Et en septembre, le Texas a signalé des milliers de cas en souffrance, provoquant un pic d’une journée.