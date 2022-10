L’Ohio cherche à devenir le dernier État à interdire le vote des non-citoyens

COLUMBUS, Ohio (AP) – Les républicains de l’Ohio font la promotion d’une mesure lors du scrutin du 8 novembre qui interdirait aux non-citoyens de voter aux élections locales, ripostant à ce qu’ils considèrent comme une poussée pour un tel accès dans des enclaves libérales telles que San Francisco et La ville de New York.

Cela ferait de l’Ohio le septième État à franchir une telle étape si elle passe et pourrait motiver la participation des électeurs du GOP aux élections de mi-mandat à enjeux élevés de cette année. L’État a également une course serrée pour un siège qui aidera à déterminer l’équilibre des pouvoirs au Sénat américain.

Le secrétaire d’État républicain Frank LaRose, chef des élections de l’État, défend la question de l’État 2, une proposition avancée par la législature de l’État dirigée par le GOP de l’Ohio. Cela apporterait un changement de libellé minuscule mais essentiel à la Constitution de l’Ohio, passant de la garantie du droit de vote à « chaque citoyen » des États-Unis qui répond à certains critères aux « seuls citoyens » des États-Unis qui le font.

LaRose, qui est candidat à la réélection, a déclaré que la plupart des gens avaient supposé qu’une interdiction en vigueur depuis 1996 sur le vote des non-citoyens aux élections fédérales et étatiques s’appliquait également aux élections locales, bien que la loi soit muette sur la question. C’était, jusqu’à ce qu’une “mauvaise idée” se soit glissée des côtes est et ouest, a-t-il dit.

“C’est une mauvaise idée de donner impitoyablement le droit de vote à des personnes qui ne l’ont pas mérité”, a déclaré LaRose lors d’une conférence de presse en octobre vantant la question. « Je pense que la citoyenneté a une valeur, la citoyenneté a un statut. Tant de nos ancêtres ont travaillé si dur pour gagner cette citoyenneté.

En 2020, six États – l’Alabama, l’Arizona, le Colorado, la Floride, le Minnesota et le Dakota du Nord – ont adopté l’alternative « seuls citoyens » dans leurs constitutions d’État, selon le groupe Americans for Citizen Voting.

Les immigrants légaux qui luttent pour le droit de vote aux élections locales invoquent un cri de ralliement patriotique similaire, celui-ci de la Révolution américaine. Ils disent qu’ils paient des impôts, mais ne peuvent pas voter sur des postes tels que le maire ou le conseil municipal ou sur les prélèvements pour les écoles de leurs enfants.

“Nous sommes tous des contribuables”, a déclaré Melissa John, enseignante à New York et titulaire d’une carte verte qui s’est battue pour la loi sur le droit de vote des non-citoyens de la ville, qui a été adoptée en janvier mais a depuis été suspendue par un juge.

“Donc, si mon argent va être investi dans un système pour financer et apporter des changements dans ma communauté immédiate, ou partout où j’enseigne, je travaille ou je socialise, alors moi – et d’autres personnes comme moi – devrions pouvoir faire entendre notre voix. derrière des individus qui correspondent à votre philosophie », a-t-elle déclaré.

Dans l’Ohio, une seule petite ville des temps modernes – Yellow Springs, libérale de 3 700 habitants – a approuvé un amendement à la charte permettant aux non-citoyens de voter sur les candidats et les problèmes locaux. L’amendement a été adopté par référendum en 2019, mais il a été arrêté par LaRose, qui a affirmé que le programme violait à la fois les constitutions de l’État et fédérale.

Les chefs de village n’étaient pas d’accord, a déclaré le président du conseil municipal Brian Housh, mais ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour monter une contestation judiciaire. Ils auraient fait valoir que l’élargissement du vote aux non-citoyens relève du droit de Yellow Springs à l’autonomie et au contrôle local, a-t-il déclaré.

LaRose a déclaré lors de la conférence de presse qu’en plus de défier l’un des principaux privilèges de la citoyenneté, permettre aux non-citoyens de voter créerait “un énorme fardeau administratif” pour les commissions électorales locales. C’est quelque chose avec lequel Housh n’est pas d’accord non plus. Il a déclaré que le conseil des élections du comté de Greene avait déclaré au village qu’il était “assez confiant” qu’il pouvait gérer l’offre et le dépouillement des bulletins de vote pour les quelque 30 non-citoyens qui auraient pu être ajoutés aux listes.

Housh considère la rhétorique anti-immigrés autour de la question du scrutin comme une tactique alarmiste pour conduire les électeurs du GOP aux urnes et générer des contributions à la campagne.

« Nous avons été accusés par le secrétaire LaRose de perturber le processus électoral et d’être non américains », a déclaré Housh. “Je comprends. La plupart des communautés de l’Ohio n’autoriseraient probablement pas les résidents non citoyens américains à voter. Mais cela correspond à notre communauté. Nos citoyens apprécient cette diversité et pensent que les personnes qui contribuent à la communauté devraient être représentées.

Yellow Springs s’est inspiré du Maryland, qui compte 11 des 15 municipalités américaines qui ont approuvé le vote des non-citoyens. New York, San Francisco et deux villes du Vermont complètent la liste.

Barney Rush, le maire de Chevy Chase, dans le Maryland, a déclaré que sa communauté de la banlieue de Washington, DC, comptait un certain nombre de résidents nés à l’étranger et travaillant dans des ambassades ou des organisations internationales – et qu’ils voulaient avoir leur mot à dire dans la vie locale.

“Ce sont des résidents de longue date de la ville, ils s’intéressent beaucoup aux affaires de la ville, beaucoup d’entre eux possédaient une propriété et ils avaient donc un intérêt direct dans la façon dont la ville se comportait”, a-t-il déclaré. “Pour nous, il s’agissait simplement de reconnaître les personnes vivant dans la ville.”

Il a estimé qu’environ 20 non-citoyens avaient été ajoutés aux listes dans une communauté d’environ 1 000 foyers, et a déclaré que le programme s’était déroulé sans incident depuis son adoption en 2018.

Ce qui préoccupe les républicains, c’est qu’une tendance qui a commencé dans quelques petites villes a commencé à se propager dans les grandes villes.

San Francisco permet aux parents et tuteurs non citoyens des écoliers de voter lors des courses des commissions scolaires. Environ 13 600 étudiants viennent de familles dont la langue seconde est l’anglais – un indicateur possible du nombre de milliers de personnes qui pourraient être éligibles. La ville ne sait pas avec certitude, a déclaré le directeur des élections John Arntz, mais jusqu’à présent, seuls 63 non-citoyens se sont inscrits.

À New York, plus de 800 000 non-citoyens et «rêveurs» – ceux amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants – seraient habilités à voter en vertu de sa nouvelle loi. Une proposition similaire est sur le scrutin de novembre à Oakland, une ville d’environ 420 000 habitants de l’autre côté de la baie de San Francisco. Le conseil municipal du district de Columbia, une ville de plus de 700 000 habitants, a voté ce mois-ci pour autoriser le vote des non-citoyens.

Le représentant d’État Bill Seitz, l’un des co-sponsors républicains de la législation de l’Ohio qui a fait avancer l’interdiction des non-citoyens sur le scrutin, a déclaré qu’il était particulièrement important pour l’Ohio d’agir car ses villes ont la capacité de taxer les personnes qui travaillent, mais ne le font pas. y vivre.

“Donc, si ces villes reprennent le mantra progressiste libéral consistant à autoriser les non-citoyens à voter, elles pourront voter non seulement lors de leurs élections locales, mais également sur l’augmentation des impôts à payer par les travailleurs non résidents qui se rendent en ville pour travailler”, a-t-il déclaré. . “C’est pourquoi nous tous – les habitants du canton, les gens de la zone non constituée en société, les gens de la zone rurale – ferions mieux de nous réveiller.”

Parmi les citoyens américains qui soutiennent l’amendement de l’Ohio se trouve Luis Gil, un républicain candidat au poste de commissaire du comté du centre de l’Ohio. Gil a quitté le Venezuela pour les États-Unis à l’âge de 18 ans et a déclaré qu’il n’avait jamais cru aux raccourcis vers les privilèges de la citoyenneté.

“La plupart des immigrants, nous ne pensons pas de cette façon”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de LaRose. «Nous savons que nous devons mériter cela. Nous devons respecter les mêmes règles que tout le monde, c’est tout.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Julie Carr Smyth, Associated Press