COLUMBUS, Ohio (AP) — La bataille sur la façon d’enseigner la lecture a atterri devant les tribunaux.

Avec un changement de dynamique en faveur de stratégies fondées sur la recherche et connues sous le nom de « science de la lecture », les États et certains districts scolaires ont abandonné des programmes autrefois populaires, craignant qu’ils ne soient pas efficaces.

Une bataille juridique dans l’Ohio porte sur l’interdiction par l’État de matériel utilisant une technique courante appelée « three-cueing ». Il s’agit d’encourager les élèves à s’appuyer sur le sens, la structure des phrases et des indices visuels pour identifier les mots, en posant des questions telles que : « Que va-t-il se passer ensuite ? », « Quelle est la première lettre du mot ? » ou « Quels indices les images offrent-elles? »

Cette technique est un élément clé du programme Reading Recovery utilisé dans plus de 2 400 écoles primaires aux États-Unis. Le Reading Recovery Council of North America a intenté une action en justice plus tôt ce mois-ci, affirmant que les législateurs avaient empiété sur les pouvoirs des conseils scolaires nationaux et locaux en utilisant un projet de loi budgétaire pour interdire le triple signalement.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, un républicain, a fustigé le procès, qualifiant les preuves en faveur de la science de la lecture de « très claires ».

« Maintenant, nous avons des poursuites intentées par des gens qui veulent juste gagner de l’argent », a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine. « Ils sont mécontents de ne plus pouvoir gagner d’argent. Ils ne se soucient pas des enfants, et je pense que les habitants de l’Ohio devraient être très en colère contre ce type de procès.

Le Reading Recovery Council, l’organisation à but non lucratif qui gère le programme, n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires. Mais il a déclaré sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter qu’il se battrait pour un enseignement de la lecture fondé sur des preuves « tel que défini par les éducateurs et les chercheurs, et non par les politiciens et les intérêts des entreprises ».

Les partisans de la science de la lecture soutiennent que les élèves ont besoin d’un enseignement détaillé sur les éléments constitutifs de la lecture. Cette campagne a été menée par des parents d’enfants dyslexiques, qui ont besoin d’un enseignement systématique pour lire. Il a pris de l’ampleur pendant la pandémie alors que les écoles cherchaient des moyens de regagner le terrain perdu pendant la pandémie.

Reading Recovery n’est pas le seul programme à se retrouver en retrait.

Le mois dernier, le Teachers College de l’Université de Columbia a annoncé la fermeture d’un programme de lecture qui utilisait également trois signaux et qui avait été fondé par la gourou de l’éducation Lucy Calkins.

Autrefois utilisées dans des centaines d’écoles publiques de la ville de New York et dans des milliers d’autres à travers le pays, les « unités d’étude » de Calkins se sont retrouvées soumises à un examen minutieux. Calkins a ajouté plus de phonétiques pour apaiser ses critiques, mais il était trop tard.

La ville de New York, dont le maire parle souvent de sa lutte personnelle contre la dyslexie, a abandonné son programme. Et plusieurs autres États, dont l’Arkansas, la Louisiane et la Virginie, ont interdit aux écoles d’utiliser des méthodes basées sur trois signaux.

Mike McGovern, président de l’Association internationale de la dyslexie du centre de l’Ohio, a déclaré que son organisation soutenait le gouverneur dans la lutte juridique.

« C’est une question d’argent », a-t-il déclaré à propos du procès. « Comme toute entreprise, ils doivent riposter. »

Dans l’Ohio, le dernier projet de loi sur le budget de fonctionnement de l’État stipule que d’ici la prochaine année scolaire, toutes les écoles devront utiliser des programmes de lecture approuvés par l’État.

Dans son procès, le Reading Recovery Council of North America, basé à Worthington, dans l’Ohio, a soutenu qu’un projet de loi budgétaire ne pouvait pas définir de politique. Selon la constitution de l’État, ce rôle est laissé au Conseil de l’Éducation de l’État – dont certains membres ont également poursuivi l’État en justice pour des dispositions budgétaires qui restructurent le ministère de l’Éducation de l’État et réduisent son autorité.

En vertu de la loi de l’État, que la poursuite décrit comme « contradictoire et indéchiffrable », la seule fois où le triple signalement est autorisé, c’est si un district obtient une dérogation ou si l’approche fait partie du plan d’éducation spéciale d’un élève.

Un coup porté récemment au programme est une étude financée par le gouvernement fédéral qui a révélé que les étudiants ayant reçu l’aide individuelle intensive du programme en tant qu’élèves de première année en difficulté avaient des résultats aux tests inférieurs des années plus tard qu’une cohorte similaire qui n’y avait pas participé.

L’auteur principal de l’étude, Henry May, s’est dit « sidéré » par le résultat.

« D’un point de vue évaluation, cela signifie pour moi qu’à long terme, le programme est potentiellement dangereux », a déclaré May, directeur du Centre de recherche en éducation et politique sociale à l’Université du Delaware.

Le principal problème est que les trois indices mettent l’accent sur l’utilisation d’indices autres que l’orthographe réelle d’un mot, créant des problèmes lorsque les étudiants n’ont pas d’images pour les aider, a déclaré Jill Allor, professeur d’éducation à la Southern Methodist University de Dallas. Elle a ajouté que les élèves plus âgés doivent alors désapprendre l’habitude de deviner.

« Cela est tout simplement incompatible », a-t-elle déclaré, « avec la science qui sous-tend le développement de la lecture ainsi qu’avec les preuves permettant de déterminer quels programmes sont les plus efficaces. »

___

Hollingsworth a rapporté de Mission, Kansas.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Julie Carr Smyth et Heather Hollingsworth, Associated Press