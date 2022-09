Logitech élargit son offre technologique pour ceux qui travaillent à domicile avec le lancement d’une nouvelle webcam, la Brio 500, aux côtés d’une paire de casques, les Zone Vibe 100 et 125.

La webcam Brio 500 à 129,99 £ est une mise à jour réfléchie dont la conception est un peu moins professionnelle que les autres webcams de Logitech, empruntant un peu à la StreamCam axée sur le streamer.

Il est de forme cylindrique et avec un choix de finitions blanc cassé, graphite ou rose, il n’est pas aussi franchement fonctionnel que certaines des autres options disponibles. Fondamentalement, il s’agit d’une webcam qui ne vous dérangera peut-être pas de regarder toute la journée alors qu’elle se trouve juste au-dessus de votre écran. S’il y a un reproche à faire au look, c’est seulement que dans l’ensemble c’est un peu gros.

La nouvelle forme permet également un volet d’intimité légèrement nouveau. Logitech a inclus un cache-objectif physique en plastique, que vous pouvez faire pivoter en tournant le capuchon d’extrémité de la webcam. Vous pouvez donc être sûr que la caméra ne peut pas vous voir lorsque vous ne le souhaitez pas. Le capuchon se tord en place avec un claquement satisfaisant, et est peut-être mon morceau préféré du Brio.

Dominic Preston / Fonderie

L’appareil photo lui-même est un ultra large utilisant un nouveau capteur 4Mp, et la qualité vidéo est pour la plupart impressionnante – avec la mise en garde qu’elle est limitée à 1080p, pas 4K. Si vous l’utilisez principalement seul à un bureau, vous souhaiterez généralement effectuer un zoom avant pour remplir le cadre, mais même recadré comme celui-ci, il y a une quantité décente de détails. La plage dynamique et la balance des blancs pourraient être améliorées — ce n’est pas la qualité Twitch — mais vous aurez l’air assez bien pour votre prochain appel Zoom.

Il existe également quelques astuces logicielles supplémentaires, intégrées à l’application officielle LogiTune : le mode Show voit la caméra s’inverser automatiquement si vous la tournez vers le bas pour faire face à votre bureau, de sorte qu’elle présente une prise de vue PoV de tout ce que vous pourriez vouloir montrer. Le côté logiciel fonctionne bien, mais le matériel le laisse un peu tomber : l’aimant qui maintient la webcam en place n’est pas assez assez solide, vous êtes donc plus susceptible de le sortir entièrement du support que de l’incliner vers le bas pour pointer vers la table.

Pendant ce temps, Right Sight est le mode désormais standard qui élargit et recadre l’image de manière appropriée pour sembler vous suivre dans la pièce ou inclure des personnes supplémentaires dans la prise de vue, même si ce n’était pas encore tout à fait prêt pour moi de tester.

Parallèlement au Brio 500, Logitech lance également une paire de casques Zone Vibe, qui adoptent la même approche de conception que le Brio et se lancent dans les mêmes couleurs – le but est apparemment de produire un casque « hybride » dont vous seriez tout aussi heureux à utiliser pour les appels Zoom ou à porter pour des airs dans le train.

La caractéristique la plus remarquable est leur légèreté – à seulement 185 g, ils semblent suffisamment confortables pour que cela ne vous dérange pas de les porter toute la journée, aidés par les oreillettes en tissu et en mousse à mémoire de forme. Et avec jusqu’à 20 heures d’autonomie, ils ne mourront pas dans le processus.

Ils sont aussi pour la plupart respectueux de l’environnement : le bandeau est composé à 100 % de tissu PET recyclé et le reste du corps utilise 25 % de plastiques recyclés post-consommation.

Le Zone Vibe 100 moins cher fonctionne sur Bluetooth 5.2, tandis que le Vibe 125 ajoute l’option d’un dongle Wi-Fi pour une connectivité plus fiable, bien que l’inconvénient soit que ce modèle n’est livré qu’en graphite.