Logitech Intros 4 nouvelles souris et claviers “conçus pour Mac”

Logitech a lancé une nouvelle gamme de produits “conçus pour Mac” qui sont très similaires à certains produits qu’il a lancés plus tôt dans l’année, mais qui présentent quelques petites différences qui offrent de meilleures options d’optimisation et de personnalisation pour les Mac et les iPad. Les produits incluent la souris MX Master 3S pour Mac (100 $), le clavier MX Mechanical Mini pour Mac (150 $), la souris Lift pour Mac (70 $) et le clavier Bluetooth multi-appareils K380 pour Mac (40 $).

Disponible en gris sidéral et gris pâle, la souris MX Master 3S pour Mac offre quelques améliorations ergonomiques subtiles, des clics plus silencieux et la possibilité de régler le DPI entre 1 000 et 8 000 pour un travail précis sur un ou plusieurs moniteurs haute résolution. Logitech l’appelle “une icône remasterisée pour les utilisateurs avancés de Mac”.

Logitech affirme que son MX Mechanical Mini pour Mac est son premier clavier mécanique optimisé pour Mac et comprend des commutateurs discrets Tactile Quiet et un rétroéclairage intelligent, ainsi que la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier pour Mac et de basculer entre trois appareils Apple différents pour MacOS, iPadOS ou iOS. Il est également disponible en gris sidéral et gris pâle.

David Carnoy/CNET



J’ai écrit sur Logitech souris Lift ergonomique quand il est sorti en avril et a aimé son conception plus petite par rapport à son prédécesseur, qui me semblait un peu trop grand pour la main. Mis à part les options de couleur, je ne pouvais pas vraiment faire la différence entre cet ascenseur pour Mac et l’ascenseur standard. Il est compatible Bluetooth mais n’est pas livré avec un récepteur USB Logi Bolt, car Logitech affirme que les utilisateurs d’Apple n’aiment rien brancher sur le nombre limité de ports USB-C de leurs ordinateurs et préfèrent utiliser Bluetooth. Il y a beaucoup de vérité à cela, mais l’ascenseur standard est livré avec un Logi Bolt et fonctionne également très bien avec les Mac et les iPad. Oh, et au cas où vous vous poseriez la question, le Lift pour Mac fonctionne avec les machines Windows via Bluetooth.

Je suis depuis longtemps un fan du clavier K380 de Logitech et je le considère comme l’une des meilleures valeurs pour les claviers compacts. Ce nouveau clavier Bluetooth multi-appareils K380 pour Mac vous permet de basculer entre trois appareils Apple différents pour MacOS, iPadOS ou iOS. Il n’est disponible qu’en myrtille.

Comme de nombreuses entreprises le font de nos jours, Logitech a un message de durabilité et souligne que ses nouveaux produits sont partiellement fabriqués à partir de plastique recyclé. Le montant varie selon la couleur des produits, par Logitech :

47% pour MX Mechanical Mini pour Mac Space Grey

36% pour MX Mechanical Mini pour Mac Pale Grey

27% pour MX Master 3S pour Mac Space Grey

22% pour MX Master 3S pour Mac Pale Grey

54 % pour Lift pour Mac

Tous les produits sont disponibles à la commande dès maintenant.