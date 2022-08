Logitech G502 X améliore un excellent jeu à presque tous les égards

La souris de jeu phare de Logitech, la G502, a connu quelques itérations depuis son lancement en 2014 – mais pour la première fois, Logitech a entièrement remanié la gamme avec une reconstruction de haut en bas et un trio de souris surnommé la série G502 X.

Au cœur de la refonte se trouvent les tout nouveaux commutateurs hybrides Lightforce, qui combinent la vitesse et la fiabilité d’un commutateur de souris optique avec la sensation et le clic nets de la mécanique. Essentiellement, c’est aussi satisfaisant que n’importe quelle souris mécanique à utiliser, mais offre tous les avantages de performance des dernières options optiques.

Les trois modèles G502 X bénéficient du capteur haute résolution Hero 25K de la société, réglable avec un bouton DPI Shift latéral. Suite aux commentaires des fans, cet interrupteur est désormais réversible, ce qui vous permet de le rapprocher ou de l’éloigner de votre pouce pour s’adapter à différentes longueurs de prise – ou vous pouvez l’enlever entièrement et échanger un couvercle d’interrupteur élégant si vous préférez.

Disponible en noir ou en blanc, le G502 X est également incroyablement léger pour son ensemble de fonctionnalités : le modèle d’entrée de gamme filaire ne pèse que 89 g, une réduction de 32 g par rapport à son prédécesseur.

Dominic Preston / Fonderie

Cela est rejoint par deux modèles sans fil, le G502 X Lightspeed et le G502 X Plus. Ils utilisent une version mise à jour de la technologie Lightspeed de Logitech pour la connectivité, avec une réduction de 68 % de la latence. Dans une touche bienvenue, vous pouvez utiliser le dongle de connexion Wi-Fi inclus pour exécuter simultanément un G502 X avec un clavier Logitech, bien que cela ne fonctionne qu’avec le G915, G915 TKL ou G715 pour le moment.

La version Plus ajoute également un éclairage RVB avec la technologie Lightsync de la société, dans une « fissure » légèrement organique dans le corps de la souris. Cela frappe cependant durement la batterie : alors que vous pouvez obtenir plus de 140 heures de batterie sur le modèle Lightspeed, le Plus tombe à seulement 37 heures et plus si vous allumez ses RVB.

Les deux versions sans fil prennent en charge le chargement sans fil Powerplay si vous possédez un tapis de souris Logitech compatible, ce qui permet essentiellement une autonomie infinie de la batterie car il peut charger la souris pendant que vous jouez ; ou il y a une simple charge USB-C à l’avant si vous préférez.

Les trois versions de la souris fonctionnent avec le logiciel PC G Hub de Logitech, où vous pouvez configurer et personnaliser des profils et modifier les 13 commandes programmables.

Le G502 X sera disponible à partir de septembre pour 79 $/79 £/79 €, avec le Lightspeed passant à 139 $/129 £/149 €, et le modèle Plus compatible RVB pour 159 $/149 £/169 €.

Consultez notre classement des meilleures souris de jeu pour voir à quoi elles sont confrontées, ou notre sélection globale des meilleures souris, jeux et autres.