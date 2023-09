Logitech G lance la dernière innovation audio dans le domaine de l’esport

Dans l’esport, la clarté du son et les communications sont des facteurs critiques qui influencent la victoire. Pouvoir entendre le moindre signal audio et communiquer avec ses coéquipiers fait toute la différence. Le nouveau pilote audio PRO-G Graphene a été conçu avec précision avec un diaphragme en graphène de 50 mm doté d’une suspension live-edge, pour offrir des paysages sonores immersifs comme jamais auparavant. Le nouveau pilote améliore la précision de la reproduction sonore, la précision du signal et la réduction de la distorsion, permettant aux lecteurs d’identifier les objets audio plus clairement et de discerner plus rapidement leur emplacement lorsque les objets se déplacent par rapport au lecteur.

Connexions robustes – avec des connexions sans fil, Bluetooth et filaires Lightspeed améliorées (Aux 3,5 mm), PRO X 2 offre un sans fil de qualité PRO avec jusqu’à 50 heures d’utilisation sur une seule charge et une portée de connexion sans fil toujours robuste allant jusqu’à 30 m.

Conception PRO primée – conçue pour et en collaboration avec les joueurs professionnels, PRO X 2 est dotée d’un cadre en aluminium et en acier à la fois durable et léger, et d’un confort suprême avec une charnière rotative durable et des oreillettes remplaçables en similicuir et en velours.

Communiquez en toute confiance – microphone cardioïde de six millimètres sur perche amovible, avec filtres logiciels avancés Blue VO!CE via G HUB, pour des communications claires et cohérentes.

DTS Headphone:X 2.0 Surround Sound : un son surround précis vous aide à savoir exactement où se trouvent vos adversaires avant qu’ils ne vous trouvent, avec des expériences de paysage sonore profondément immersives.

Dès le début du processus de conception, Logitech G collabore avec les professionnels de l’esport pour obtenir des commentaires, prendre des décisions clés et tester pour affiner les fonctionnalités et la conception des produits. En mettant en œuvre leurs commentaires dans de nouveaux outils et solutions, Logitech G est devenu la norme par défaut et le leader en matière d’équipement de jeu e-sport de qualité professionnelle.

Vous pouvez vous procurer votre propre casque de jeu PRO de nouvelle génération auprès de Amazon.ae.

Logitech G est un leader mondial qui répond aux besoins des joueurs et des créateurs avec du matériel, des logiciels et des solutions primés. Ses produits de pointe comprennent des claviers, des souris, des casques, des tapis de souris, des produits de simulation tels que des roues et des manettes de vol, des webcams, des lumières et des microphones, ainsi que des solutions de mobilier spécialisées ; tout cela est rendu possible grâce à une conception innovante, des technologies avancées et une profonde passion pour les communautés de jeux et de créateurs.