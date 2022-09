Logitech G Cloud veut être votre Steam Deck, mais pour les services de jeu en nuage

Le nouveau G Cloud Gaming Handheld de Logitech, une sorte de Commutateur Nintendo, Pont à vapeur-like console conçue avec Microsoft et Nvidia, lancée en petite pompe, passant de annonce de partenariat à précommander mercredi. L’appareil est spécifiquement conçu pour jouer à partir de services de jeu basés sur le cloudnotamment (et sans surprise) Jeu en nuage Xbox et GeForce maintenant, ainsi que l’utilisation de lanceurs de jeux locaux comme Xbox Remote Play et Steam Link. Et Google Stadia vit chez Logitech FAQmais nulle part ailleurs, qui indique également que vous pouvez jouer sur Amazon Luna via Chrome.

Amazon le répertorie comme disponible le 18 octobre – Logitech dit simplement octobre – et bien qu’il soit normalement au prix de 350 $, vous pouvez à un prix de vente de 300 $. Les abonnements aux services cloud ne sont pas inclus.

L’écran est assez basique : un écran IPS 1080p de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 450 nits. Il fonctionne sur un Qualcomm Snapdragon 720G avec 4 Go de mémoire – Android à l’intérieur. Il possède des haut-parleurs stéréo avec un ampli, un micro antibruit stéréo et une sortie audio 3,5 mm et USB-C (pas de vidéo), ainsi que Bluetooth 5.1. Vous pouvez vous connecter via Wi-Fi 5 uniquement – pas de support cellulaire, ce qui est décevant.

Le stockage intégré est de 64 Go, mais il n’est pas clair ce qui peut être installé ou enregistré localement ; il a un emplacement pour une carte microSD/TF. Il professe également une “haptique linéaire” pour les commandes, mais on ne sait pas ce que cela signifie. La société promet jusqu’à 12 heures et demie de temps de jeu. Il pèse environ une livre (463 grammes) et ses dimensions se situent quelque part entre le Steam Deck et la Nintendo Switch.

J’ai des sentiments mitigés à ce sujet. Fixation de tout type de contrôleur à un téléphone est toujours un peu compliqué, et même les téléphones à grand écran semblent un peu petits parce qu’ils sont longs et étroits plutôt que 16:9. Mais à son prix, il rivalise avec le Switch pour votre argent, même s’il s’agit d’appareils très différents. Et il est spécifié pour les jeux en nuage avec le plus petit dénominateur commun, pas quelque chose comme le RTX 3080 à rafraîchissement élevé 1440p de GeForce Now. De plus, nous nous sommes habitués aux écrans OLED sur de nombreux appareils. Il n’y a pas non plus de mention d’un quai de chargement.

Cela demandera un peu de réflexion. Et de nombreux tests pratiques.