Logitech fabrique 502 souris en métal

Logitech célèbre le 10e anniversaire de sa souris de jeu G502 avec une version en aluminium en édition limitée La G502 X Plus AL Edition possède les mêmes fonctionnalités que la souris sans fil standard G502 X, ainsi qu’un châssis en aluminium avec des marquages ​​gravés au laser, y compris un numéro de série de 1 à 502.

Depuis son lancement il y a 10 ans, la souris G502 est devenue un élément incontournable de la gamme de souris de jeu de Logitech. L’originale était une souris filaire, dont vous pouvez toujours acheter une version neuve aujourd’hui pour environ 50 $En 2019, la G502 X a fait le saut vers le sans fil avec le dongle Lightspeed de Logitech, reléguant l’original à l’option « toujours aussi géniale à petit prix ». La G502 X Plus à 160 $, sur laquelle la souris en édition limitée est basée, dispose d’un capteur 25 000 DPI, d’un éclairage RVB plus important et d’une charge sans fil avec Tapis de souris Powerplay de Logitech.