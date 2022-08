Logitech développe un ordinateur portable de jeu en nuage avec Xbox, GeForce Now prend en charge

Logitech G et Tencent Games se sont associés pour développer un jeu en nuage appareil portable qui se lancera , ont annoncé mardi les entreprises. Il prendra en charge plusieurs services de jeux en nuage, notamment Xbox Cloud Gaming et GeForce Now de Nvidia.

Les jeux en nuage vous permettent de diffuser des jeux PC et console sur n’importe quel appareil tant que vous disposez d’une connexion Internet fiable. Les entreprises n’ont révélé aucun détail sur le prix ou la date de sortie exacte, et elles ne nous ont pas non plus donné un aperçu de l’appareil.

Le fabricant suisse de périphériques s’occupera du matériel, tandis que le chinois Tencent travaillera du côté logiciel.

“En tant que personne qui a grandi en jouant aux jeux vidéo, l’idée de pouvoir diffuser et jouer à des jeux AAA presque n’importe où est super excitante, et nous avons hâte de montrer à tout le monde ce sur quoi nous avons travaillé”, Ujesh Desai, Logitech G’s directeur général, a déclaré dans un communiqué.

La nouvelle survient des mois après que le Steam Deck de Valve a ouvert une vaste bibliothèque de jeux sur PC aux lecteurs portables. Nintendo propose également une sélection de jeux cloud aux possesseurs de Switch.