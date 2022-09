Logitech a-t-il dévoilé une nouvelle Xbox Series X blanche ?

Logitech a dévoilé son Casque sans fil Astro A30 Jeudi dans une vidéo, mais c’est ce qu’il y a en arrière-plan qui a attiré l’attention des gens.

Un blanc Xbox série X apparaît brièvement dans la vidéo promotionnelle, et on ne sait pas s’il s’agit d’une nouvelle couleur Xbox Series X à venir ou s’il s’agissait d’une console peinte afin de correspondre à l’autre matériel montré dans la photo.

Microsoft et Logitech n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les deux sociétés travaillent avec Nvidia sur un nouvel appareil portable. Logitech a dévoilé son Ordinateur de poche G Cloud Gaming mercredi. La société a conçu le portable avec Microsoft et Nvidia pour fonctionner avec les services de jeux basés sur le cloud des deux sociétés : Jeu en nuage Xbox et GeForce maintenant. Les précommandes pour le Les ordinateurs de poche G Cloud Gaming sont ouvertset il sortira le 18 octobre pour 300 $.

Microsoft a sorti la Xbox Series X en novembre 2020 et est restée en grande partie avec la même couleur noire. Il y a eu plusieurs éditions spéciales de la console dans différentes couleurs et designs tels que le Édition Halo Infinite, SpongeBob Square Pants et Leonardo de Teenage Mutant Ninja Turtles.