Logiciels espions de la GRC : le ministre défend leur utilisation, dit qu’ils sont limités

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, défend l’utilisation depuis des années et non divulguée par la GRC de logiciels espions capables d’accéder aux microphones, caméras et autres données des téléphones portables et des ordinateurs dans le cadre de dizaines d’enquêtes majeures.

Témoignant lundi devant le Comité de l’accès à l’information, de la confidentialité et de l’éthique de la Chambre des communes, Mendicino a déclaré qu’il était convaincu que l’utilisation par la police nationale de logiciels pour effectuer une surveillance et collecter des données dans le cadre de ses enquêtes a été limitée par la loi pour n’être autorisée que dans « les infractions les plus graves ».

« Il existe des exigences strictes dans le Code criminel qui exigent la responsabilité, y compris les faits sur lesquels la GRC s’appuiera avant l’autorisation judiciaire de ce type de technique. Il existe d’autres garanties qui garantissent que seuls les agents désignés soumettent ces demandes au tribunal », a-t-il déclaré lors d’une audition dans le cadre de son étude estivale spéciale sur le sujet.

Mendicino a déclaré que le type d’outils de logiciels espions examinés par le comité est considéré comme une “nécessité d’enquête”, uniquement poursuivi en dernier recours. Il a déclaré qu’en demandant l’approbation du tribunal pour utiliser ces outils, la GRC doit « trouver le juste milieu pour s’assurer que l’État dispose des outils nécessaires pour protéger la sécurité et la sûreté de tous les Canadiens, tout en respectant les droits des personnes en vertu de la Charte ». .”

Le comité a lancé l’étude pour déterminer quels « outils d’enquête sur les appareils » la GRC utilise, ainsi que les conditions d’utilisation de ce logiciel, après que des documents déposés à la Chambre des communes en juin ont jeté un nouvel éclairage sur l’installation de logiciels espions par la police. pour effectuer une surveillance et collecter des données à partir d’appareils numériques.

Dans les documents, la GRC indique que les outils utilisés par l’équipe d’accès secret et d’interception des services d’enquêtes techniques sont utilisés “principalement” pour accéder “secrètement et à distance” aux messages texte et à d’autres communications privées de suspects d’enquêtes criminelles et de sécurité nationale majeures qui pourraient ‘ t être recueillies à l’aide d’écoutes téléphoniques ou « d’autres techniques d’enquête moins intrusives ».

« La police doit parfois utiliser des capacités technologiques avancées pour surmonter les obstacles aux enquêtes tels que ceux causés par le cryptage », lit-on dans le mémoire de la GRC à la Chambre des communes. L’agence a également déclaré que ces “enquêtes sur l’appareil [sic] outils » ont été utilisés 10 fois entre 2018 et 2022, et que « dans tous les cas, une autorisation judiciaire a été obtenue » avant le déploiement des outils.

Cependant, dans une divulgation ultérieure au comité – lue à haute voix lors de l’audience par la députée libérale et membre du comité Lisa Hepfner – la commissaire de la GRC Brenda Lucki a informé le comité que la police nationale a en fait utilisé cette technologie intégrée dans 32 enquêtes pour cibler 49 appareils, depuis 2017.

À la suite du témoignage de Mendicino, les députés interrogeront un trio d’officiers supérieurs de la GRC, dont un sergent de l’équipe des services d’enquêtes techniques qui, selon la GRC, utilise le logiciel.

On s’attend à ce que les agents de la GRC soient confrontés à plus de questions sur le moment et la raison pour lesquels les logiciels espions sont déployés, après que Hepfner ait indiqué lors de l’audience du matin que le commissaire Lucki avait également fourni une liste des types d’enquêtes pour lesquelles la GRC a utilisé cette technologie, en nommant le terrorisme, l’enlèvement, le trafic et le meurtre comme exemples.

Mendicino a déclaré lundi que les outils n’avaient pas été utilisés pendant la période au cours de laquelle la loi sur les urgences a été promulguée en réponse aux manifestations et aux blocus du “Freedom Convoy” plus tôt cette année.

Cependant, Mendicino a semblé chercher à tempérer les attentes quant aux informations supplémentaires qu’ils fourniront, affirmant qu’étant donné « la nécessité de protéger la capacité d’utiliser efficacement les outils d’enquête sur l’appareil », la GRC n’est pas en mesure de discuter de tous les aspects techniques ou opérationnels. détails, citant “l’intégrité et la sécurité opérationnelles”.

« NOUS SOMMES EN MODE RÉACTIF » : COMMISSAIRE

Avant le témoignage de Mendicino, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a témoigné devant le comité, veillant à faire valoir que la divulgation tardive de l’utilisation de ces outils est un exemple clair de la raison pour laquelle la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada doit être mise à jour.

« La Loi sur la protection des renseignements personnels n’oblige pas la GRC ni aucune institution gouvernementale à préparer des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée… à mon avis, mais le Conseil du Trésor l’exige dans ses politiques. J’espère que cela sera inclus comme une obligation juridique contraignante dans une version modernisée de la Loi sur la protection des renseignements personnels », a déclaré lundi le commissaire Philippe Dufresne au comité.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada réclame depuis des années que les lois canadiennes sur la protection de la vie privée soient mises à jour à plusieurs égards.

Lundi, le commissaire a cherché à faire valoir que cette instance est représentative de la raison pour laquelle il devrait devenir une obligation légale pour les ministères et organismes gouvernementaux tels que la GRC de présenter une évaluation préventive de la confidentialité de tout nouvel outil.

Il a cherché à faire valoir que cela permettrait au commissaire de fournir une contribution significative, tout en gardant à l’esprit les problèmes de confidentialité, avant qu’ils ne soient utilisés.

Dans ce cas, le commissaire a déclaré que la GRC avait commencé une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée concernant le logiciel espion en 2021, des années après sa première utilisation.

“On voit des situations comme celle-ci, où cela se fait très tardivement, après que les outils aient été utilisés pendant un certain temps. Donc on n’est pas en position d’adresser ou de prévenir, on est en mode réactif. Et notre conseils et recommandations, j’espère que cela deviendra une obligation légale dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, car alors, espérons-le, il y aura une conformité plus rapide à cette exigence », a déclaré Dufresne.

«Il ne s’agit pas de choisir entre l’intérêt public et la vie privée des Canadiens, mais ces vérifications et évaluations devraient être faites avant le fait et cela ne devrait pas être quelque chose que nous découvrons dans un article dans les médias ou lors d’une réunion de comité par exemple. ces vérifications préliminaires devraient être effectuées et mon bureau devrait être consulté au besoin », a-t-il déclaré, suggérant que cela contribuerait également grandement à accroître la confiance des Canadiens dans les intuitions, sachant que les implications de toute nouvelle technologie sur la vie privée ont été évaluées dès le départ.

Mendicino a déclaré lundi que le gouvernement fédéral était “engagé” à travailler avec le bureau du commissaire à la protection de la vie privée sur ce dossier, affirmant qu’il était “malheureux” que la principale autorité fédérale chargée de la protection de la vie privée n’ait pas été impliquée dès le départ, mais ne s’engageait pas à poursuivre de nouvelles exigences de confidentialité de la GRC en vertu de la loi.

LA GRC N’A PAS ENCORE PARTAGÉ L’INFORMATION

Le chien de garde de la vie privée du Parlement a déclaré qu’il avait entendu parler de ce programme de logiciels espions pour la première fois en juin après que les documents déposés à la Chambre à la demande d’un député conservateur aient été signalés pour la première fois dans la presse.

À ce moment-là, son bureau a contacté la GRC pour obtenir plus d’informations. La GRC n’en a pas encore fourni, mais a indiqué qu’elle avait l’intention de fournir au commissaire une séance d’information et une démonstration plus tard ce mois-ci.

Dufresne a déclaré que son bureau examinera les informations obtenues lors de cette réunion pour “s’assurer que tout programme ou activité portant atteinte à la vie privée est légalement autorisé, nécessaire pour répondre à un besoin spécifique, et que l’intrusion dans la vie privée causée par le programme ou l’activité est proportionnée au public intérêts en jeu. »

Si le commissaire constate que l’utilisation de ces logiciels espions par la GRC présente des lacunes en matière de confidentialité, son bureau fournira à la GRC des recommandations de changement.

“Nous nous attendons à ce qu’ils fassent les changements nécessaires”, a-t-il déclaré au comité.

En apprenant le manque de partage d’informations avec le commissaire à la protection de la vie privée, le député conservateur et membre du comité Damien Kurek a déclaré que c’était “décevant” et “pas un bon précédent”.

Kurek a déclaré que cela lui rappelait les comportements d’autres agences fédérales que le comité avait déjà examinées dans le cadre de leurs travaux sur les données de mobilité et les logiciels de reconnaissance faciale.

DES EXPERTS DE LA VIE PRIVÉE POUR TÉMOIGNER

Une deuxième journée complète d’audiences est prévue mardi, au cours de laquelle le comité entendra des témoins experts, dont l’ancien commissaire à la protection de la vie privée Daniel Therrien, ainsi que des représentants du Conseil canadien de la protection des renseignements personnels et de l’accès et de l’Association canadienne des libertés civiles.

L’étude a été proposée par le député du Bloc québécois et vice-président du comité, René Villemure, et a été appuyée par d’autres membres du comité, bien qu’il y ait eu une certaine réticence de la part des députés libéraux.

En plaidant auprès du comité pour commencer cette étude, Villemure a fait écho aux préoccupations exprimées par les groupes de protection de la vie privée et des libertés civiles lorsque l’utilisation de ces outils intrusifs par la police au Canada a été révélée.

Il a déclaré que bien que des inquiétudes aient été soulevées aux Communes lorsque la divulgation a été faite pour la première fois par la GRC, des questions demeurent telles que le seuil d’utilisation de ces outils invasifs, quels fournisseurs sont utilisés et quel est le processus d’autorisation.

Dans le cadre de ses travaux, le comité a demandé à la GRC de fournir une liste des mandats obtenus, le cas échéant, pour l’utilisation de ce logiciel, et recherche également des informations relatives à l’éventuelle écoute électronique des députés, de leurs adjoints parlementaires ou de tout autre employé du Parlement du Canada. Les membres ont demandé que les documents fournis soient publiés sur le site Web du comité.

Le comité vise à finaliser son étude et à soumettre un rapport à la Chambre des communes – avec des recommandations potentielles de modifications de la loi ou des mécanismes de surveillance – d’ici le début de la séance d’automne, le 19 septembre.



Plus à venir…