Logiciel Coupa, GitLab et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le domaine du trading étendu.

Newell Brands – La société mère de marques telles que Yankee Candle et Rubbermaid a vu ses actions chuter de 3,8% après des heures après avoir révisé ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre, prévoyant moins que ce qu’elle avait prévu auparavant. Le PDG de la société a déclaré que Newell avait connu “un recul nettement plus important que prévu des commandes des détaillants et des pressions inflationnistes continues sur le consommateur”.

Gitlab – Les actions du développeur de logiciels ont augmenté de 0,04 % même après que la société a annoncé une perte plus faible que prévu pour son dernier trimestre. Gitlab a également publié des prévisions meilleures que prévu pour les pertes et les revenus par action du troisième trimestre.

Coupa Software – Les actions Coupa ont bondi de 13% après avoir pulvérisé les estimations de bénéfices pour son dernier trimestre, affichant un bénéfice de 20 cents par action contre des estimations de 9 cents par action, selon Refinitiv. Le chiffre d’affaires du trimestre a également été meilleur que prévu. Les perspectives de la société concernant les bénéfices et les revenus pour l’ensemble de l’année étaient solides.