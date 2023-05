Logic Pro désormais disponible pour iPad : voici tout ce que vous devez savoir

Apple a lancé Logic Pro, la populaire application musicale et audio complète basée sur Mac utilisée pour tous les aspects de la création musicale, y compris l’enregistrement, l’arrangement, le mixage, et plus encore, sur iPad.

Disponible sur l’App Store pour 4,99 $ par mois ou 49 $ par an avec un essai gratuit d’un mois, Apple vante que Logic Pro pour iPad combine la puissance de Logic Pro sur Mac avec la portabilité de l’iPad, offrant un tout-en-un application de création musicale professionnelle avec tous les outils familiers trouvés sur le Mac.

Logic Pro pour iPad comprend plus de 100 plug-ins d’instruments et d’effets, la possibilité de couper et de retourner des échantillons, de programmer des rythmes et des lignes de basse, et de créer des kits de batterie personnalisés avec un ensemble d’outils de création et de production de rythmes, et un mélangeur complet — complet avec des tranches de console, des faders de volume, des commandes de panoramique, des plug-ins, des départs et une automatisation précise.

L’application prend en charge les capacités d’aller-retour, ce qui facilite le déplacement de projets entre Logic Pro pour Mac et iPad. Les utilisateurs d’iPad peuvent exporter leurs chansons finies dans une variété de formats audio compressés et sans perte, ainsi que des tiges de pistes audio individuelles.

Les créateurs de musique peuvent créer une bande-son dans Logic Pro pour iPad et l’exporter dans Final Cut Pro pour iPad, offrant ainsi une flexibilité pour travailler sur la musique et la vidéo. Logic Pro pour iPad prend également en charge la possibilité d’ouvrir des projets créés dans GarageBand pour iOS.

Téléchargez Logic Pro pour iPad ici